15+ случаев, когда дизайнерская задумка вышла за пределы разумного

Когда ищешь жилье, никогда не знаешь, что тебя ждет. Порой интерьеры настолько необычны, что вызывают одновременно смех и недоумение. Неожиданные цветовые сочетания, странные планировочные решения и причудливые декоративные элементы — все это превращает обычные квартиры в настоящую загадку.

«Потратил пять минут, чтобы понять, как включить воду. Оказывается, нужно было повернуть золотой носик»

"Клиент: «А у вас на 1-м этаже квартиры с балконом?» Застройщик: «А почему бы и да!»"

«Я многое повидала во время поиска квартиры, но такое в душе — это впервые! Это обычная электрическая розетка»

"Кто вообще проектировал этот дом?"

Тот момент, когда площадь не позволяет, но очень хочется все и сразу

В последней квартире моего отца ванная комната была в виде длинного коридора. Унитаз и раковина были в конце коридора. Но чтобы добраться до них, нужно было пройти через душевую, в которой не было ни занавесок, ни стекла. © Dense_Comfortable_50 / Reddit

«Искал себе квартиру и наткнулся на эту „ванную“. Уж не знаю, кто ее проектировал»

"Казалось бы, нормальная душевая. Но есть один нюанс. Тут есть окно, которое ведет на лестничную площадку"

«Снял квартиру с таким видом из ванной»

© tjournal / X Genoveva Kolomyceva 6 часов назад Не понимаю, в чём проблема. Окно в ванной - это нормально, более того, это красиво и удобно. Мне приходилось бывать в квартирах в домах, построенных в начале прошлого века, там окно в ванной комнате - обычное дело. - - Ответить

Ох уж эта дизайнерская бытовая техника

Плита моей мамы со стеклянной поверхностью. На ней есть сенсорные кнопки управления. Так вот, если что-то выливается или выкипает, то попадает на эти кнопки и выключить плиту уже невозможно. © macguffing / Reddit

"У меня не получилось воспользоваться туалетом стоя"

"Кажется, дизайнер вообще не подумал о том, как люди будут пользоваться этим журнальным столиком"

Хочешь поесть? Выйди из кухни. Хочешь на кухню? Закрой холодильник

Как-то искал себе квартиру в аренду. До сих пор помню ту маленькую кухню с неудачно расположенным холодильником. Чтобы его открыть полностью, нужно было полностью выйти из кухни. Но в этом случае я оказался полностью зажатым дверцей. Возможно, что если перевесить дверь, то получилось бы как-то втиснуться, но как-то не очень хотелось. Решил отказаться от такого варианта. © NeverMyCakeDay / Reddit

«Сняли квартиру с кондиционером. А никто и не говорил, что он работает»

«Понятия не имею, как выключать этот потолочный вентилятор»

Балкон для лыж или цветочного горшка

Так выглядит «отличная квартира на берегу моря без посредников»

Поехали с мужем на море. Сняли жилье. Я начинаю искать кружки, чтобы чай попить, но нигде не нахожу. И тут открываю очередную дверцу шкафа, а за ней... дыра огромная, и в ней мужик сидит на унитазе! Я аж вскрикнула. А это хозяин жилья. Увидел меня и спокойно говорит: «Ой, забыл сказать, я тут после ремонта еще стену не успел заделать, поэтому такая ситуация». Оказывается, что он живет в смежной части дома, а когда трубы ремонтировал, то стену разворотил. Вот так новость! В итоге мы сказали, что такое соседство нам не нравится, поэтому попросили деньги обратно и съехали. Сэкономили, блин.

«Каждый раз, когда я мою посуду, то случайно выключаю и включаю свет»

«Если не положить на пол полотенце, то во время душа затапливается вся комната»