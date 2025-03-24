Ой, ну повесьте шторку 😅, зато проветривать можно, окно в ванной комнате это супер 👍
15+ случаев, когда дизайнерская задумка вышла за пределы разумного
Народное творчество
2 часа назад
Когда ищешь жилье, никогда не знаешь, что тебя ждет. Порой интерьеры настолько необычны, что вызывают одновременно смех и недоумение. Неожиданные цветовые сочетания, странные планировочные решения и причудливые декоративные элементы — все это превращает обычные квартиры в настоящую загадку.
«Потратил пять минут, чтобы понять, как включить воду. Оказывается, нужно было повернуть золотой носик»
"Клиент: «А у вас на 1-м этаже квартиры с балконом?» Застройщик: «А почему бы и да!»"
«Я многое повидала во время поиска квартиры, но такое в душе — это впервые! Это обычная электрическая розетка»
"Кто вообще проектировал этот дом?"
Тот момент, когда площадь не позволяет, но очень хочется все и сразу
- В последней квартире моего отца ванная комната была в виде длинного коридора. Унитаз и раковина были в конце коридора. Но чтобы добраться до них, нужно было пройти через душевую, в которой не было ни занавесок, ни стекла. © Dense_Comfortable_50 / Reddit
«Искал себе квартиру и наткнулся на эту „ванную“. Уж не знаю, кто ее проектировал»
"Казалось бы, нормальная душевая. Но есть один нюанс. Тут есть окно, которое ведет на лестничную площадку"
«Снял квартиру с таким видом из ванной»
Не понимаю, в чём проблема. Окно в ванной - это нормально, более того, это красиво и удобно. Мне приходилось бывать в квартирах в домах, построенных в начале прошлого века, там окно в ванной комнате - обычное дело.
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Ох уж эта дизайнерская бытовая техника
- Плита моей мамы со стеклянной поверхностью. На ней есть сенсорные кнопки управления. Так вот, если что-то выливается или выкипает, то попадает на эти кнопки и выключить плиту уже невозможно. © macguffing / Reddit
"У меня не получилось воспользоваться туалетом стоя"
Наверное, это для толерантных европейцев, у них многих мальчиков учат писать сидя 🤭
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"Кажется, дизайнер вообще не подумал о том, как люди будут пользоваться этим журнальным столиком"
Хочешь поесть? Выйди из кухни. Хочешь на кухню? Закрой холодильник
- Как-то искал себе квартиру в аренду. До сих пор помню ту маленькую кухню с неудачно расположенным холодильником. Чтобы его открыть полностью, нужно было полностью выйти из кухни. Но в этом случае я оказался полностью зажатым дверцей. Возможно, что если перевесить дверь, то получилось бы как-то втиснуться, но как-то не очень хотелось. Решил отказаться от такого варианта. © NeverMyCakeDay / Reddit
«Сняли квартиру с кондиционером. А никто и не говорил, что он работает»
«Понятия не имею, как выключать этот потолочный вентилятор»
Балкон для лыж или цветочного горшка
Так выглядит «отличная квартира на берегу моря без посредников»
- Поехали с мужем на море. Сняли жилье. Я начинаю искать кружки, чтобы чай попить, но нигде не нахожу. И тут открываю очередную дверцу шкафа, а за ней... дыра огромная, и в ней мужик сидит на унитазе! Я аж вскрикнула. А это хозяин жилья. Увидел меня и спокойно говорит: «Ой, забыл сказать, я тут после ремонта еще стену не успел заделать, поэтому такая ситуация». Оказывается, что он живет в смежной части дома, а когда трубы ремонтировал, то стену разворотил. Вот так новость! В итоге мы сказали, что такое соседство нам не нравится, поэтому попросили деньги обратно и съехали. Сэкономили, блин.
«Каждый раз, когда я мою посуду, то случайно выключаю и включаю свет»
«Если не положить на пол полотенце, то во время душа затапливается вся комната»
«Я еще никогда не спотыкался по пути на кухню»
- Когда одновременно переворачиваешь блины и работаешь диджеем. © TruckinApe / Reddit
И еще несколько статей про своеобразный полет мысли дизайнеров:
Фото на превью Crazy_Love_6265 / Reddit
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