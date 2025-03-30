Вот бы ещё оставлять пятилетнего ребенка одного в торговом центре, пока примеряешь обувь! Они совсем обалдели?
15+ случаев, когда выдержке работников сферы обслуживание можно было только завидовать
Клиент всегда прав или откуда работники сферы обслуживания находят бесконечные силы оставаться спокойными? Работа с посетителями — спектр, который может иметь как положительные стороны, так и отрицательные. Люди бывают разными, и в этой статье мы собрали истории, которые доказывают, что работа в сфере обслуживания — не простая. Это целое искусство правильного общения.
- Клиентка пыталась вернуть пару брюк. Я отнеслась к этому скептически, так как выглядели они хорошенько поношенными. Короче, отказала ей. Мадам все талдычила, что их никто не носил. Но тетю подставили ее трусы, которые вылетели из брюк, когда я решила их встряхнуть, чтобы начать оформление возврата. © theDut / Reddit
- Один дядечка спрашивал о наборе посуды, который он якобы покупал в нашем магазине. На заверения коллектива, что у нас такого никогда не было, долго спорил и уверял, что видел набор именно здесь. После энной попытки ему что-то доказать, махнул расстроенно рукой и собрался уходить, но вернулся и спросил: «А когда у вас снова будет этот набор?» © SNatka / ADME
- Весной работала администратором в салоне красоты. Как-то раз пришла интересная дама, и попросила сделать из ее черных волос до лопаток удлиненное каре и перекрасить в светло-русый. Ушла вся довольная. А через два дня возвращается и говорит: «Быстро возвращайте мне все, как было прежде, ибо в суд на вас подам!» Отправили подавать в суд. Мастера не феи, чтобы нарастить ей её же волосы. В теории можно, конечно, но бесплатно и за час (таково требование клиентки) никто не взялся. © Рабочие истории / VK
Для создания этого материала использован источник: rabotavtorgovle / Pikabu
- Женщина пришла в наш магазин за цепью, коллега должен был ее отрезать. Он это и сделал, после чего выдал покупательнице. И тут нежданчик: дама цепь взяла, отступила немного назад и с размаху ударила цепью по полу, как кнутом. От звука чуть весь магазин не содрогнулся. А дамочка так спокойно: «Ага, подходит», — заплатила и ушла.
© Astro_Vampire / Reddit
- Пришла женщина, спросила маркеры. Показал ассортимент. Она выбрала понравившиеся. Дал ей новую упаковку для проверки. Она все осмотрела и попросила другую пачку. Она, видите ли, убедилась в свежести маркеров, а вот использованные не хочет. Я ей говорю, мол, вы же сами ими писали. Но она уперлась, что хочет другие. Спорить не стал, ибо нервы дороже. Да и маркеры эти не ходовые. Но вот интересно: если я откушу яблоко, верну его продавцу и попрошу некусаное, это тоже проканает? © Een****n / Pikabu
- Работала администратором в фитнес-центре. Многих клиентов уже знала в лицо. Но один паренек меня сильно смущал: он постоянно проскальзывал в раздевалку и почти сразу же выбегал обратно. Всегда в классическом костюме. Проследила за ним, и оказалось он приходит в туалет. Пришлось в этот день притормозить его на выходе и поинтересоваться, с чего это он решил, что тут общественный туалет. Оказалось, это студент института, расположенного неподалеку от фитнесс-центра. Сказал, что у них туалеты ужасно грязные и он брезгует в них ходить, у нас же всегда чисто, и бумага есть. После его откровений даже не знала, что ему и ответить. Видимо и не надо было, пристыдила я парня, больше не приходил, по крайней мере, на моей смене точно. © Рабочие истории / VK
- Пробиваю товары, а одна бабуля мне как выдаст: «Почему вы с распущенными волосами за кассой? Вы же работаете с продуктами». Я аж зависла. До сих пор мои волосы никому не мешали. Но эту даму сделала другая бабка из очереди, которая язвительно сообщила: «Она работает не в столовой и не готовые пюре с котлетой вам пробивает, соответственно, ваши претензии неуместны. Она имеет полное право ходить так, как ей удобно!». Респект ей. Мне оставалось лишь добавить, что с хвостом мне ходить некомфортно, потому что под конец смены у меня сильно болит голова, даже если хвост не особо тугой. © rabotavtorgovle / Pikabu
- Работаю в магазине одежды для детей и самые сводящие с ума покупатели — это не беременные и не мамочки с колясками. Это бабушки! Придут, все перещупают, а так как вещи в основном белые, то меня аж наизнанку выворачивает, так и хочется по рукам щелкнуть, а сказать нельзя. Пять раз придет такая бабуля, вещь нафотографирует, подружкам своим разошлет, консилиум по телефону устроит. И ничего не купит в итоге. © Подслушано / Ideer
- Около недели назад в один из наших магазинов повалил поток детей. Скромные подростки, капризные и неугомонные пятилетки, совсем малыши, а главное — все без родителей. А продавцы на тот момент в неполном составе работали. Консультировать потенциального покупателя, скашивая один глаз на кассу, — вполне реально. Но когда в магазин заявляется свора детей, это непросто. Особенно в магазине рукоделия, где выставлено очень много интересной яркой мелочевки.
За неделю детки четыре раза уронили вертушку с мулине, разбили несколько шкатулок и стеклянных колб, вскрыли банку аэрозольной краски и с удовольствием в ней извозились. Этого не случилось бы, будь рядом их родители. Но их рядом не было. Потому что в обувном магазинчике, который делит с магазином стену в ТЦ, было вывешено объявление: «Если ваш ребенок не примеряет обувь, пусть подождет вас за дверью». © Pozorina / Pikabu
- Я работала в местном магазине. Однажды постоянный клиент, который каждое воскресенье утром приходил за свежеиспеченными булочками, стоял у кассы со своей покупкой и спросил, во сколько мы встаем, чтобы их приготовить. Я объяснила, что они заранее замораживаются, а затем выпекаются. Реакция была неожиданной — на его лице отразились отвращение и ужас. Он начал кричать, обвиняя меня во лжи и в том, что это ложная реклама, угрожал пожаловаться и даже заявил, что это противоречит Женевской конвенции.А потом... швырнул в меня булочкой. Мне тогда было 18.
Но самое удивительное — в следующее воскресенье он снова пришел. Как ни в чем не бывало. © No_Archer3080 / Reddit
- Наш продуктовый магазин торгует готовой курицей, которую покупатели забирают прямо из печек. В один из дней мы уже собирались закрыться, так как все продали. Осталась лишь одна готовая тушка, которую хотел забрать наш кассир. Чтобы она оставалась теплой, мы оставили ее в печке и приклеили большую наклейку: «Продано», — чтобы никто ее не забрал. Но вот последнюю покупательницу это не остановило, она решила проигнорировать наклейку и забрать курочку. Наша кассирша попыталась объяснить, что тушка уже продана, на что покупательница взяла и бросила этой курицей в кассира. © Unknown author / Reddit
- Работаю в торговле и кого только не повидала. Верхом неадеквата считаю мужика, который теперь разворачивается и выходит, видя меня за кассой. А все из-за того, что один раз я ему сказала, что в консервах для его котика есть рис. К моим коллегам он спокойно ходит и покупает горы этих банок. Как будто от того, что я пробью покупку, риса в консервах станет больше! © Подслушано / Ideer
- Как-то к нам заявилась женщина, которая пыталась вернуть косметичку, подаренную ей мужем. У нее не было чека, в базе мы тоже ничего не нашли. Она долго орала на девушку, которая ее обслуживала, остальным сотрудникам даже пришлось стоять рядом для подстраховки, а то мало ли что. В итоге выяснилось, что косметичка была куплена не у нас, но вместо того, чтобы признать ошибку, дамочка позвонила в наш главный офис и наорала еще и на них. Там ее проблему, естественно, тоже никто не решил. Уходя, она выпалила, что к нам больше ни ногой, а сама через пару месяцев явилась и делала покупки, как ни в чем не бывало. © Betty_Bottle / Reddit
- Развозил товар по торговым точкам. Магазины заранее заказывают то, что им надо, и платят по факту получения товара. Если откажутся, сумма падает на мою зарплату. Обидно, но всякое бывает, как-то выкручиваюсь. И вот приезжаю как-то в очередную точку, которая заказала 20 коробок пряников и 10 коробок конфет. Мы аж на фирме все радовались: тот магазин всегда очень скромные заказы делает, а тут такой пир. Подруливаю к продавщице, мол, здрасьте, вот товар, вот накладные. Получите, распишитесь, дайте денежку. А продавщица такая: «Не будут ничего получать. Ну 2 коробки пряников возьму, так уж и быть». Я в шоке, начинаю докапываться, наезжать. И тетенька объясняет: «Я когда вашему представителю заказ давала, меня как раз мужчина бросил. Не знаю, что на меня нашло. Но он такой дурак был, что и слава богу! Я успокоилась и поняла, что не надо нам столько пряников и конфет. Уж поймите». Ну это просто ужас, товарищи.
Думается мне, что "вообщем-то" женщина выгнала его далеко не из-за отсутствия "канфет"....
- Работаю на рынке. Одна дама вместо 500 рублей по ошибке сунула мне 5000 и ушла. Держу купюру и думаю, что на эти деньги я могу оплатить кредит. Все же решила поступить по-доброму, дала объявление по громкой связи. Женщина пришла, но вместо спасибо я услышала: «Решила меня загипнотизировать? Да чтоб тебе пусто было!» © Подслушано / Ideer
- Я в парфюмерном отделе работаю и уже подпрыгиваю от звуков «пшик-пшик». На днях одна мадам побрызгала на себя дезодорантом, а потом схватила из задних рядов другой такой же. Мол, я хочу неиспользованный. Ха! Дома ее ждал сюрприз, мы же уже просекли эту фишку и составили назад спреи, которые уже «протестировали» такие же покупатели как она. Там во всех флакончиках уже меньший объем был.
- Мы обед закрывались только в субботу и воскресенье, в будни работали без перерыва. Информация о графике работы была на двери, туда же перед закрытием вешалась еще и табличка «обед с 14 до 15». И каждый раз находился человек, который сначала пытался вырвать дверь с косяком, потом долго и громко стучал, потом пытался лицом выдавить стекло, тоскливо завывая: «Ну вы же там! Мне только хлебушка». © Юлия Заноза / ADME
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Комментарии
Вот не пойму нюхателей. Аромат хоть дезодоранта, хоть освежителя написан, плюс достаточно просто снять и понюхать колпачок - он вполне красноречиво пахнет. Ну уж если приходилось проверять запах - ни разу в голову не приходило менять потом н_а новый. Пшикнул - ну вроде норм - кинул в корзинку.
О да, в 90-е пришлось работать продавцом в киосках и магазинах - впечатления незабываемые.