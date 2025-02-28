12 фееричных историй, после которых хочется работать только на себя любимого

Что ж там за котел такой, который надо раз в 3 дня чистить от нагара?
У обычных газовых котлов ТО раз в год, раз в 5 лет капиталка по необходимости.
Или у них там вместо газового котла мазутная кочегарка?
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Пройти собеседование - это еще не все. Нужно время, чтобы привыкнуть к новой работе. Герои этой подборки столкнулись с разными подводными камнями на новом месте, и в основном это были причуды начальников.
А в бонусе история о том, что очередь за забором из желающих уже куда-то испарилась.
Вот что у нас есть еще: "12 командировок, которые вылились в ворох феерических историй".
Что ж там за котел такой, который надо раз в 3 дня чистить от нагара?
У обычных газовых котлов ТО раз в год, раз в 5 лет капиталка по необходимости.
Или у них там вместо газового котла мазутная кочегарка?