12 фееричных историй, после которых хочется работать только на себя любимого

Истории
1 час назад

Пройти собеседование - это еще не все. Нужно время, чтобы привыкнуть к новой работе. Герои этой подборки столкнулись с разными подводными камнями на новом месте, и в основном это были причуды начальников.

А в бонусе история о том, что очередь за забором из желающих уже куда-то испарилась.

  • Устроилась секретарем. Шеф любил, чтобы я приносила ему чай - обязательно на подносе. И вот, сидит он с клиентом, просит чай. Короче, захожу, ставлю перед клиентом чашку. А я - на каблуках! Еще и поднос злополучный! Разворачиваюсь к шефу и тут-то меня от волнения как качнуло. А надо сказать, что с координацией у меня всегда были проблемы. Я задеваю подносом плечо шефа и выливаю ему весь чай аккурат за шиворот. Он, естественно, начинает кричать и подпрыгивать, размахивая руками, а клиент сидит с безумными глазами. А я, глядя на весь этот спектакль, захлебнулась от хохота, осознавая, что это мой последний рабочий день. Странно, но не уволил. © Светлана К. / Dzen
  • Первый рабочий день. Вместо нормального кабинета меня посадили в какую-то кладовку. А тут еще заходит босс с другим новым сотрудником. Мол, устраивайся. Кабинет был таким крошечным, что наши стулья соприкасались. Говорю начальнику, что так невозможно работать. А он: «Не нравится – увольняйся». Окей, я ушел на обед и больше не вернулся. © goagod / Reddit
  • Устраивалась от безвыходности упаковщицей. Место так себе. Директор попросила подождать в коридоре. Темно, неуютно. Мимо ходит высокий, лохматый, неопрятный мужчина. Глазел, глазел, потом спрашивает: "Может, тебе на другой этаж?" Попросила его шагать мимо. А позже узнала, что это был гендиректор. На прием работы не повлияло. © Unknown author / Dzen
  • Пошла в школу учителем ритмики. Танцкласс - пустой. Говорю директору, мол, нужно оборудование. А она: «Как-нибудь обойдитесь своими силами». Через 3 дня я написала заявление об уходе. В ответ выслушала, что я – никто. Отрабатываю 2 недели, и тут ко мне на урок пришла дочка директора школы. Видимо, она поделилась дома впечатлениями о занятиях, потому что меня пригласили на беседу, и разговор пошел в таком русле: "Немного потерпите, мы найдем возможности. Мы постараемся. А пока проводите занятия!" Пришлось поблагодарить за оказанное доверие, но свалить в дали светлые от такого руководства. © Скорпионистый скорпион / Dzen
  • Устроилась главбухом. Собеседование прошла быстро. На следующий день поехала в офис работать. Впервые увидела и офис, и директора, и сотрудников. Оказалось, что собеседование проводила мама директора, а директор - молодой парнишка, хотелки которого спонсирует эта самая мама. Парнишка надувал щеки и старался казаться кем-то значимым. День я отработала, а уже вечером поняла, что мне не комфортно будет там работать. Позвонила «бизнес-маме», она сразу все поняла, вздохнула. И я на следующий день поехала в офис вернуть ключи. Когда я ждала лифт, охранник спросил, почему я ухожу. Оказывается, гнилой парнишка сообщил всем (даже охраннику!), что я не справилась с работой и он меня уволил в первый же день! © Нина К. / Dzen
  • Подруга пошла на собеседование в ресторан на должность официантки. Они ей предложили выйти на работу тем же вечером, чтобы оценить, справится ли она. Девушка проработала всю ночь, но ей так и не перезвонили. Думаю, в тот день им просто не хватало персонала. © moonboots19** / Reddit
  • Устроилась в зоомагазин. Я пришла, разобрала кладовку, продала залежавшиеся когтеточки, вымыла подсобку, оформила витрины. Не то чтобы премию ждала, но хотя бы спасибо. А начальница наорала на меня. Дескать, я слишком резка с руководством. В отместку я стала ходить по залу с крысой на плече. Ласкуша и умница (это я про крысу). Начальница крыс боялась, и уровень претензий ко мне резко упал. А крысу потом домой забрала. © Анастасия З. / Dzen
  • Мой рекорд: отработал 4 дня на машине-развалюхе и уволился. На такой ездить - себя не уважать. Заранее посмотреть авто не получилось, сказали, мол, в ремонте, увидел это чудо только в первый рабочий день. Сейчас работаю в другой организации, сразу дали Nissan Terrano, еще на гарантии. © Good Aggressor / Dzen
  • Это была моя вторая в жизни работа. Начальница очень хорошая, но на обед она не ходила. Просила меня купить ей в соседнем магазинчике сосиску в тесте — этим и питалась. И всем в офисе было как-то неловко уходить на полноценный обед. Все как-то сбегали минут на 20 и что-то перекусить покупали. Столовки рядом не было. Микроволновки в офисе — тоже. Если бы можно было уходить на час, я бы успевала домой — поесть суп и второе. Я стала брать какие-то салатики, но нормальный обед это не заменяло. И тут наш дизайнер загремел в больницу с язвой желудка. С тех пор все в офисе не сговариваясь начали ходить на нормальный обед.
    А начальница — она так и питалась сосисками в тесте.
  • Внезапно я остался без работы. Знакомый предложил поработать у него, следить за котлом отопления. Условия были приходить раз в три-четыре дня чистить котел от нагара, и все, зарплата 30 тыс. Проработал у него три недели, ни одного выходного, даже на ночь оставался. Причем теплое место только на словах, полуподвальное бетонное помещение со сквозняками. Итог: заболел. Естественно, меня уволили. Причина: я приходил на работу не к 9 утра, хотя такого условия не было, а то, что я там жил три недели, он это не увидел. Больше не общаемся.
  • Читала, как один товарищ делал работу, что оплачивается по количеству знаков. В том числе учитываются пробелы. По факту заказчик решил оплатить только знаки. А пробелы - они и есть пробелы, что на них деньги тратить? Окей. Исполнитель взял текст, убрал из него все пробелы (это делается легко при помощи функции "замена") и в таком виде отправил заказчику. Тот понял, что был не прав. Пробелы пришлось докупить. © Интересности / Dzen
  • Устроился в автомастерскую. Подходит шеф и говорит, мол, я должен позвонить клиенту и продать ему новый комплект деталей. Я говорю, да это же бред, они нормальные еще. Шеф: «Да, но клиент-то об этом не знает!» Я тут же собрал свои инструменты и уволился. Шеф угрожал, что я пожалею и не смогу найти работу. Я нашел ее в тот же день. Если ты умеешь чинить вещи, то найти работу легко. © ***key_McCracker / Reddit

Бонус

  • Объем работы вырос в 4 раза! Кончилось терпение, говорю шефу о повышении зарплаты. Отвечает: "Не нравится - увольняйся". Уволилась. На мое место взяли человека, дали ему зарплату в два раза выше моей (дешевле просто не нашли). А через 2 месяца он уволился со словами: "Нет таких денег, за которые можно согласиться выполнять этот объем работы".
    Выкусите! © Natalya Y. / Dzen

Вот что у нас есть еще: "12 командировок, которые вылились в ворох феерических историй".

Комментарии

Уведомления
Кошачья прислуга
58 минут назад

Что ж там за котел такой, который надо раз в 3 дня чистить от нагара?
У обычных газовых котлов ТО раз в год, раз в 5 лет капиталка по необходимости.
Или у них там вместо газового котла мазутная кочегарка?

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