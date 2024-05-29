«А не слишком много подарков я тебе делаю?» История о парне, который помог любимой, но слишком поздно понял, что зря

Любовь смотрела на Дениса как на маленького ребенка. — Ну ты чего? Испугался? Ой, ты масенька! Испугался ипотеки? Которую возьму я, да? Мужчина непонимающе уставился на женщину: — Ты чего, Люб? Для тебя кредит на такую сумму, да еще под такие проценты, — это нормально? — Нормально! Я же тебе объясняла: я продаю свою квартиру и покрываю почти половину задолженности. И это через полгода максимум. И все — дальше будет намного легче! — Так продай сначала свою хрущевку, а потом покупай! — заметил Денис. — Деня, я тебе уже объясняла. Квартиру, которую я хочу купить, может продаться в любую минуту. По такой-то цене! Нельзя терять ни дня. А продавать свою — это месяцы. — Но ты же хочешь, чтобы еще и я взял кредит! — Ну а как еще, если мне не хватает до цены квартиры? Да, мы же вместе, и я хочу, чтобы ты мне помог. Тем более, твоя сумма кредита смешная по сравнению с моей. — Ни разу она не смешная, — тут же вставил Денис. — Пятьсот тысяч — серьезная сумма. К тому же ты покупаешь квартиру, беря деньги в кредит. А что покупаю я? — Ты просто мне помогаешь купить квартиру! День, мы закроем твой кредит за полгода. Ты оглянуться не успеешь. — А если не закроем? — О, — Любовь снова закатила глаза. — Ну если ты такой трус — так и живи! Будешь по съемам мотаться. Я думала, ты правда любишь меня. А ты перед первой же серьезной трудностью спасовал! Эх, ты...

Год спустя Любовь впервые за долгое время почувствовала себя свободно, легко. Расслаблено. Они с Денисом сидели в кофейне рядом с домом и вели подсчеты. — Значит, получается так. Если все пойдет по плану, то через три недели я получаю деньги от своей хрущевки. Погашаю почти половину и снижаю платеж. И можно будет вздохнуть свободно! Любовь улыбнулась своим расчетам и той картине будущего, что она нарисовала себе в голове. Но все испортил Денис. — Подожди. А как же мой кредит? — Что твой кредит? — Его надо погасить. Раз у тебя появятся деньги. — Зачем его гасить? — Потому что по нему проценты больше, чем по твоей ипотеке! — Денис, я что-то не поняла, — лицо девушки стало серьезным. — Ты предлагаешь из денег, которые я получу за продажу моей квартиры, закрыть твой кредит? — Мой?! Я брал по твоей просьбе на покупку твоей квартиры. Ты чего, Люб? — Ага, а я что должна делать после того, как ты погасишь свой кредит моими деньгами? Зубы на полку? — Почему же? Мы уже год спокойно живем на мои деньги. Пока вся твоя зарплата на ипотеку идет. И ничего не поменяется. А мне спокойней будет — я кредит закрою и будем делать потихоньку ремонт. Опять же — в твоей квартире! — То есть ты хочешь, чтобы я закрыла твой кредит, а не свой? — Свой ты брала на свою квартиру. А я свой кредит взял на твою недвижимость. Так что да — хочу, чтобы мы закрыли мой кредит первым. — Нет, радость моя. Деньгами от продажи своей квартиры я закрою часть своей ипотеки. А ты сам рассчитывайся за свой кредит! — А сейчас вот не понял. То есть я дал тебе денег на покупку квартиры, а рассчитываться я теперь за него должен сам? Квартира же твоя. — Так ты в ней тоже живешь. И мог бы, как мужик, сделать уже в ней ремонт. А за проживание в моей квартире тебе надо платить. Денис налил стакан воды. Сделал глоток. — Ого, да я тебе еще оказывается должен еще! И это после того, как тебе сократили зарплату, а новую работу ты не ищешь? Да и зачем — когда ты живешь на мои деньги. Все так? — Все может быть. В общем, кредит этот твой и платить по нему будешь ты. Я считаю, что это был твой подарок для меня! Денис аж поперхнулся водой: — Подарок?! На полмиллиона? Кредитных средств? — А что? Или ты не способен на такие широкие жесты? — Я способен на многое, дорогая. Но подарок на 500 тысяч, которые я взял у банка, — это перебор. — Это жизнь. Ты живешь в моей квартире. Так что, все по справедливости. Денис допил воду, не спеша поставил бокал на столик и только тогда ответил: — Справедливость, говоришь? Ну, разберемся. И тут же встал. — А ты куда? — По делам. Надо же теперь мне как-то отдавать банку подарок тебе.

Через неделю. Не успела Любовь войти в квартиру как лицом к лицу столкнулась с Денисом. В руках у мужчины были большие спортивные сумки. — Привет. А ты куда? И почему с сумками? Мужчина проигнорировал слова и попытался молча протиснуться мимо хозяйки квартиры. Но та перегородила ему путь: — Денис, может, хватит вести себя как ребенок? Что ты обижаешься? И что в сумках? Денис со вздохом поставил багаж на пол. — Понимаешь, я тут поразмыслил, что жить с тобой мне финансово невыгодно. Мы живем на мои деньги, пока ты платишь свою ипотеку. А у меня еще и кредит, который ты считаешь подарком. Вот я и подумал: а не слишком много подарков я тебе делаю? Посчитал и да: слишком много. — Что все это значит? — Что теперь ты со своей квартирой сама по себе. А я со своим кредитом сам по себе. — Ты съезжаешь? — Да. Съезжаю из слишком дорогой для меня квартиры. Поеду в другую, что попроще. — Ты другую себе нашел? — Я нашел себе квартиру. С твердой арендной платой. Там, где я могу спокойной жить и платить за свой необдуманный подарок тебе. — То есть ты обиделся и теперь мне мстишь? Прекрасно зная, что я трачу почти все деньги на закрытие ипотеки. И что покупатель моей квартиры слетел. И что мне непонятно как долго искать нового! То есть я без денег остаюсь, и ты меня бросаешь? — Так и ты отлично знала, что эти полмиллиона я тебе не в качестве подарка давал. Но ты не расстраивайся, продашь свою хрущевку и все покроешь. — Давай, иди, предатель. Я всегда знала, что ты ненадежный. — Ухожу. Ключи знаешь где. Если вдруг найдешь у себя совесть отдать мои деньги — переводи по номеру телефона. — Ничего ты от меня не получишь! — Ну, это я и так знал — вздохнул Денис и вышел с сумками из квартиры. А Любовь начала рыдать от злости и бессилия. Она надеялась на деньги того, кто называл ее своей любимой! А теперь.... Денис не вернулся к Любе, несмотря на несколько попыток последней вернуть его. Теперь у него первостепенная задача — закрыть этот глупый кредит. А потом уже он будет думать, что делать дальше. Что там у его бывшей и как она выживает, Дениса больше не интересует. У него тоже жизнь не сахар.