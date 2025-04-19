16 выходок богачей, от которых у простых смертных дергается глаз
Истории
1 час назад
Богатство иногда выглядит как билет в альтернативную вселенную — там свои законы, привычки и представления о нормальном. Мир больших денег — это мир, где границы возможного раздвигаются каждый день, а понятие «чересчур» просто не существует.
- Отец дружил с богатым испанцем на почве увлечения старыми машинами. У моего отца была одна, у богатого чувака — много. Так вот, в той семье была горничная. Родителей парня никогда не было рядом, поэтому именно она воспитывала его. Кормила, водила в школу, делала все, что обычные родители делают для своих детей. Она проработала в этом доме более 30 лет, а другие сотрудники приходили и уходили. Мы думали, что она была там чуть ли не как член семьи. Но однажды богатый парень решил переехать и продать дом. Что он сделал с горничной? Уволил ее по телефону. Он даже не попрощался с женщиной, которая его вырастила! © KalzK / Reddit
- Владелец самолета, у которого я работаю пилотом, использует меня как такси. Он часто «подвозит» друзей по всей стране, хотя самого его на борту нет. Другу нужно в другой город? Да пожалуйста! © CaptainWaders/ / Reddit
- Хозяин яхты нанял мою бригаду для установки мачты. Три недели трудились днем и ночью. Заказчик обещал нереальный бонус за работу. И вот наступает день оплаты, мы в предвкушении... Бонусом оказалась коробка пончиков. Да, подумал я тогда, вот так богатые люди и сохраняют свой капитал. © Thomas Buzzi / Quora
- Работал в отеле и наблюдал, как принц из Саудовской Аравии сорил деньгами. Он прилетел со своим любимым шеф-поваром из Нью-Йорка во Флориду (где находится отель), велел приготовить еду для всего персонала нашего ресторана, его семьи и сотрудников службы безопасности, а еще дал нам щедрые чаевые. Он останавливался в нашем отеле каждый год в течение нескольких лет и арендовал на месяц 4 верхних этажа. Имел один «Боинг 747» для себя и еще один для персонала, насчитывавшего около 400 человек. © RacecarHealthPotato / Reddit
- Я знаю женщину, которая купила своему ребенку лошадь. Потом они подумали, что лошадке будет скучно, и приобрели ей подружку. Далее решили, что можно построить свою конюшню. Сейчас у них около 8 лошадей и конная школа. Представьте, что у вас есть деньги, чтобы превратить детскую прихоть в бизнес! © TheLordofthething / Reddit
- В молодости я работала официанткой, и к нам ходил очень богатый парень. Он хотел со мной встречаться, но я все отказывала. Сказала «нет» даже после $ 500 на чай. Прихожу как-то работу, а там он со своим адвокатом. Заявляет мне: «Я купил это место, теперь оно мое». Короче, мы сошлись. Он всегда говорил, что у каждого человека или вещи есть цена. Он возил меня в поездки, купил машину и небольшую квартиру. Но характер у него был не сахар, он творил дикие вещи, расстались мы очень плохо. © Generous_Hustler / Reddit
- Работала няней у банкира в Лондоне. У мужика был особняк, но он носил рваное нижнее белье. Его дети ели лапшу быстрого приготовления. Однажды 10-летний сын мешал банкиру разговаривать по телефону. Когда тот рявкнул: «Чего тебе?», — сынок ответил: «Если ты дашь мне 20 фунтов, я отстану». Отец вернулся к разговору, но вытащил из бумажника деньги. Это прекрасно описывает его отношения с детьми. © visualthings / Reddit
- Мы сидели за столом с одним бизнесменом и собирались подписать контракт, но его помощница забыла ручку. Судя по всему, именно этой ручкой он подписывал все успешные сделки, которые дали старт его карьере. Мужик велел помощнице сесть в самолет и привезти ручку. Он извинился за неудобства и накинул мне 20%. © Who_Dat_1guy / Reddit
- Одна очень богатая дама владела несколькими огромными особняками. Она находила бездомных собак и селила каждую в отдельную комнату. И собакам нанимали нянь. Я как раз работала одной из них, пока была подростком. Дама наняла поваров, которые готовили еду для питомцев с нуля. Меню корректировал диетолог. У собак было расписание. Например, утром они занимались с тренерами, учили команды и забавные трюки. Собаки-инвалиды проходили физиотерапию. Потом был обед, а после — свободное время на игровой площадке размером с футбольное поле. Там была милая овчарка, которая помогала нам загонять собак обратно в дом, если они слишком уж задерживались. Эх, те собачки жили лучше меня. © narkySeahorse1103 / Reddit
- Дядя у меня врач. Как-то раз он зашел выпить кофе в крутом ресторане. В тот же момент у владельца случился сердечный приступ, но дядя фактически спас ему жизнь. Спустя месяц зашел в ресторан снова. Владелец огорошил первой же фразой: «Эй, ты в прошлый раз забыл заплатить за кофе». Стоит ли говорить, что дядя больше и на пороге этого заведения не появлялся? © Ludovico Lazzati / Quora
- Как-то раз был водителем у известного пластического хирурга. Он хотел покататься на лыжах в Скалистых горах, поэтому я возил его на различные горнолыжные курорты в течение пяти дней. По дороге на первый курорт он поинтересовался, где мое снаряжение. Но я не ожидал, что поеду кататься с ним, и у меня не было никакого снаряжения. Да и раньше я его всегда арендовал или одалживал. Он заставил меня развернуться и отвезти его в ближайший магазин, а затем небрежно потратил около $7000 на снаряжение для сноуборда в качестве подарка мне. Затем он сам оплатил мой номер в отеле, билеты на курорт и еду. Он категорически не позволял мне платить за что-либо, потому что я «вынужден проводить время со стариком». 10 лет спустя я все еще пользуюсь его подарками. © AllYallThrowaways / Reddit
- Я работал в дилерском центре спорткаров. Очень богатая клиентка позвонила менеджеру, вернула дорогущую машину и купила новую, еще почти в два раза дороже. А все почему? Сущая мелочь: в первой машине ее новый телефон не синхронизировался с аудиосистемой. © Tom Roberts / Quora
- Соседка устроилась домработницей в столице. Есть знакомые в этой сфере, и они там перемывают косточки работодателям. Вот что рассказала одна горничная. Есть популярная молодая актриса. Ей надо, чтобы утром у нее на прикроватной тумбочке стояла бутылка минералки. Внимание! С открытой крышкой. То есть самой открыть — это уже не барское дело. И однажды горничная забыла крышку открутить. Наказание последовало незамедлительно: на нее наорали при всех, вылили прямо на голову минералку и тут же уволили.
- Я работал в престижном отеле в Нью-Йорке. Знаменитостей там можно было видеть каждый божий день. Особенно мне запомнился момент, когда гость арендовал шикарный номер для молодоженов и поселил туда свою кошку. Знаю, что звучит как выдумка, но богатые люди странные. © Ali8ly / Reddit
- Друг работал охранником у пожилой вдовы нефтяного магната. У нее был личный повар и кухонный персонал, хотя жила она одна. Шеф-повар каждый день готовил жаркое из говядины, индейку, грудинку и другие блюда, чтобы были под рукой на случай, если старушка что-то захочет. Но старушка ела очень мало. Персоналу не разрешали забирать себе остатки еды или кому-то ее отдавать, все приходилось выбрасывать каждый божий день. Зато старушка любила лимонад со льдом. Но если хоть на одном кубике льда были трещины, она заставляла все вылить и готовить заново. © NiteGard / Reddit
- Гендиректор крупной телекомпании играл в гольф на поле и увидел вышку сотовой связи, которая, по его мнению, портила вид. В следующий раз, когда он пришел играть, вышка стояла в другом месте. © Colforbin_43 / Reddit
Люди со странностями могут встретиться далеко не только среди богатейших мира сего, а буквально где угодно: на работе, учебе, в очереди в магазине или даже среди ближайших родственников. О них — в наших подборках:
Комментарии
Уведомления
Похожее
100 лучших фото без фотошопа
Фотографы
9 лет назад
16 женщин, которые точно знают, что развод — это не конец жизни, а новая счастливая глава
Народное творчество
1 год назад
15 историй о том, что между свекровью и невесткой порой искры летят
Народное творчество
1 месяц назад
16 человек, которые ставят нахалов на место одним движением пальца
Истории
7 месяцев назад
14 случаев из жизни, которые взбодрили не меньше, чем крепкий кофе
Истории
2 месяца назад
20+ историй, где события приняли весьма неожиданный оборот
Народное творчество
6 месяцев назад
14 историй о мести, про которую немного стыдно рассказать, но так приятно вспомнить
Истории
1 месяц назад
15 родственников, которые будто созданы для того, чтобы жизнь скучной не казалась
Истории
2 месяца назад
17 человек опубликовали свои фото, и мы невольно воскликнули: «Простите, сколько?» — узнав их реальный возраст
Народное творчество
3 года назад
16 человек, чья жадность не знает границ
Народное творчество
1 год назад
Почему я перестала давать ребенку карманные деньги и не пожалела об этом
Авторские колонки
6 месяцев назад
25+ особенностей жизни немцев, к которым нашему человеку нужно привыкать годами
Путешествия
4 года назад