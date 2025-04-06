17 случаев, когда гости преподнесли горничным тот еще сюрприз

Истории
1 час назад

Клиенты отелей оставляют после себя не только чаевые — после отъезда гостя в номерах зачастую остается то, что никак не вписывается в концепцию «легкого беспорядка». Добро пожаловать в мир неожиданных гостиничных тайн!

  • У семьи моего друга небольшой отель на побережье. Друг однажды пришел в номер, чтобы убраться после постояльцев, и обнаружил, что тот аж сияет чистотой. Стены и потолки были вымыты. Ковры выглядели так, будто их помыли с шампунем. Санузел был как новенький, что просто невероятно для прибрежной зоны с очень жесткой и соленой водой. Вся мебель — надраена, ручки и направляющие на раздвижной стеклянной двери — отполированы, перила на террасе — тщательно вымыты. Использованное постельное белье было снято с постели и сложено, а сверху лежала записка «грязное». © Ba**************sh / Reddit
  • Дети постояльцев порвали подушку с эффектом памяти. Ну, такую, которая наполнена мелкими гранулами. Дети были в восторге от «снега», а родителей не было в номере. Поэтому они засунули подушку в дорогой очиститель воздуха и включили его. Тот рассеял гранулы в воздух, выглядело реально как снег. Горничная была в ауте. Техник почистил прибор и попробовал запустить, но, в общем, «снежных забав» он не пережил. © ****_Sally / Reddit
  • Зашел в номер после гостей. Он был полностью завален мусором, на потолке прилип кусок пиццы. А вот холодильника не было. Я осмотрелся, но так и не смог его найти. Пошел в другой номер, который снимала эта же компания. Там тоже было полно мусора, но, благо, нашелся холодильник. Эти ребята перетащили его из одного номера в другой и поставили рядом с кроватью. За разгром мы с них стрясли оплату, конечно. © 54rtrt / Reddit
  • Работала горничной в течение трех недель в шикарном бутик-отеле. Первая комната, которую я убирала, была одним из самых шикарных люксов. Как только я открыла дверь, стало ясно, что постояльцы накануне запустили там множество праздничных хлопушек. Золотые конфетти были везде, но больше всего их было на кровати и в большой ванне на ножках. Вы просто не представляете, как надежно конфетти прилипают к мокрым поверхностям. Это был сущий кошмар. © mockinbirdwishmeluck / Reddit
  • Коллега работал уборщиком в отеле. Как-то раз было: из номера съехал гость из Польши и оставил после себя мини-холодильник, до краев заполненный сосисками. © amvoloshin / Reddit
  • Я только что нашла маленькую милую летучую мышь в комнате, спящую на ковре. Она хотела спать, поэтому вообще не беспокоилась, когда я ее выносила. © cat_******24 / Reddit
  • Сразу заметила, что коврик у двери в ванную мокрый. Открыла дверь и увидела, что унитаз засорился. Постояльцы пытались смыть подгузник. Вместо того, чтобы рассказать администратору о проблеме, они просто продолжали спускать воду. Я показала это все начальнице, и она велела мне вычерпать и прочистить унитаз. Я в ответ сняла форму и ушла восвояси. © Unknown author / Reddit
  • Убиралась в номере после гостей. Было приятно, что они заправили кровать перед отъездом. Мне все равно пришлось бы менять белье, но это выглядело уважительно по отношению к персоналу. И тут я заметила небольшой холмик под покрывалом. Откинула его — и внезапно оттуда что-то вылетает и начинает панически метаться по комнате, наводя полный хаос и пачкая все вокруг. Это был бедный голубь. Пришлось гоняться за ним по всей комнате, выпроваживая его в окно, а потом оттирать последствия его паники и думать от том, стоит ли сделать прививку от столбняка. Спустя некоторое время это уже кажется забавным, конечно. © ThatsAStrangeName / Reddit
  • Мы были в поездке с семьей, включая кота, и остановились на ночь в мотеле. Утром не смогли найти кота и подумали, что он сбежал, пока мы собирались. Обыскали весь номер. Единственное место, где кот мог быть, находилось под кроватью. Она была огорожена, но там была небольшая щель. Мы посчитали, что наш кот слишком толстенький, чтобы туда пролезть. Как оказалось, он не настолько пухлый, а еще умеет прятаться, не издавая ни звука. Служащие отеля нашли его на кровати на следующее утро и позвонили нам. Мы проехали обратно 6 часов, чтобы забрать его! © Linith / Reddit
  • Пару дней назад во время поездки я сломала один из своих резцов под корень пока ела котлетку. Сохранила зуб и положила его на стол в своем гостиничном номере. В какой-то момент я случайно уронила его на пол и подумала: «Нужно не забыть поднять его перед отъездом». Но я забыла! Поэтому очень надеюсь, что горничная не заметила, что это было и просто прошлась там пылесосом. © Unknown author / Reddit
  • Дико боюсь пауков, прямо панически. С детства это моя главная фобия. Месяц назад ездила в командировку и останавливалась в отеле. Вышла из душа и увидела, что возле кровати ползет огромный паук! Я завизжала, забежала обратно в ванную и закрылась на замок. Стала паниковать, жутко боялась выходить. Хотела позвонить на ресепшн, чтобы убрали его. Но телефон-то на тумбе у кровати! Постелила полотенце на пол и всю ночь дремала в ванной. На счастье, утром в номер постучалась горничная, зашла и спасла меня. © Палата № 6 / VK
  • Со слов горничной: зашла убрать номер. Гости еще не выехали, промежуточная уборка. В ванной на полу лежала половина пиццы в коробке. Естественно, выкинула. Гости написали жалобу. Оказывается, они разогревали пиццу. В ванной полы с подогревом. Они половину съели, а половину поставили «разогреть», пошли гулять и повесили табличку «убрать номер». © Подслушано / VK
  • Была на ленивом отдыхе на море и уже не знала, чем себя занять. Уже все интересные места посетила, в море поплавала, на пляже загорела, местные блюда попробовала. Стало откровенно скучно, несмотря на то, что отдыхала не одна. Из-за этого совершенно случайно придумала себе увлечение. Заметила, что фигурки из полотенец, которые делают горничные, зависят от количества чаевых. Так я постепенно оставляла больше и больше и восхищалась их творчеством. В свой последний день отдыха я получила человека из полотенец в полный рост, на котором еще и лежали фрукты. Кажется, тут скучно не только мне. © Палата № 6 / VK
  • Однажды доставляла напитки и клубнику в шоколаде в номер молодоженов. Захожу, а там уже кто-то рассыпал лепестки роз и развесил украшения. А потом подняла голову и почти потеряла дар речи: на потолке прямо над брачным ложем висел огромный плакат с портретом отца невесты, размером примерно метр на метр. Папаша был изображен с довольной ухмылкой и показывал «большой палец вверх». © Unknown author / Reddit
  • Работал в отеле. Один парень жил у нас около месяца. На прощание он не дал мне чаевых, но сказал: «Проверь нижний ящик в тумбочке, это для тебя». Я поднялся в его номер, с любопытством заглянул в ящик и обомлел: он был полон монетками по 5 и 10 центов на общую сумму 40 долларов. Это было самое странное, что я когда-либо видел, но это были хорошие чаевые. © DubsTx / Reddit
  • Мама работает горничной. Недавно было: зашла в номер и заметила, что на кровати остались подушки гостя. Мама потянулась к ним. Тут же зазвонил телефон — это была девушка со стойки регистрации. Она в полной панике сообщила, что в номере змея. Как раз в этот момент мама заметила, что одна из подушек начала двигаться. Она медленно положила трубку и вышла из номера спиной вперед. Следующее, что она помнит — это как гость из этого номера молнией пролетел по коридору мимо нее, на ходу выкрикивая извинения. © psytramp / Reddit
  • Работаю в отеле горничной. Сегодня делала уборку в номере, где живет пара с ребенком, годика 2-3. Мама с малышом пришли в номер, когда я уже заканчивала уборку. Она попросила у меня пылесос, взяла его и сделала очень странную вещь: отсоединила щетку, оставила шланг, подсоединила к нему какую-то трубочку. Потом вставила трубочку малышу в нос и включила пылесос. Таким образом она помогла своему ребенку избавиться от мокроты и попутно повергла меня в шок. © Палата № 6 / VK

Хотите еще больше историй от сотрудников отелей? Они ждут вас здесь!

Комментарии

Уведомления
Светлана Филимоненко
21 минута назад

Трындец-холодец! Безумные мамаши уже и казеным отельным пылесосом сопли у спиногрызоы отсасывают🤯 Даю подсказку, можно еще для полноты действий им моношваброй жопы помыть. Она хорошо скребет, с паром!💪

-
-
Ответить

Похожее