17 случаев, когда гости преподнесли горничным тот еще сюрприз

Знали про щель под кроватью, но поленились нагнуть жопы, чтобы взглянуть, там ли кот. Семейство "Ебейкиных"🤦♀️.
-
-
Ответить
Клиенты отелей оставляют после себя не только чаевые — после отъезда гостя в номерах зачастую остается то, что никак не вписывается в концепцию «легкого беспорядка». Добро пожаловать в мир неожиданных гостиничных тайн!
Знали про щель под кроватью, но поленились нагнуть жопы, чтобы взглянуть, там ли кот. Семейство "Ебейкиных"🤦♀️.
Хотите еще больше историй от сотрудников отелей? Они ждут вас здесь!
Трындец-холодец! Безумные мамаши уже и казеным отельным пылесосом сопли у спиногрызоы отсасывают🤯 Даю подсказку, можно еще для полноты действий им моношваброй жопы помыть. Она хорошо скребет, с паром!💪