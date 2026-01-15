16 историй о свекровях, после которых хочется обнять невестку и выдать ей премию «За выдержку»

Хорошо, когда недавно созданной семье удается выстроить границы с родителями мужа и жены, но иногда это не получается. В итоге свекровь может нагрянуть утром выходного дня с «проверкой чистоты», устраивать тайный досмотр вещей невестки, а то и устроить внеплановый ремонт в квартире молодоженов. В нашей подборке — истории о том, как свекрови умеют внести неожиданные нотки в жизнь своих детей.

  • Свекровь подарила нам с мужем на свадьбу ключи от квартиры. Мы в шоке, родня аплодирует, такие щедрые подарки не каждый день делают! Фишка подарка всплыла через пару дней, когда мы пошли смотреть эту квартиру. Она чужая. Да, у мамы мужа была квартира, но она ее продала, а нам подарила старые ключи! На вопрос: «Зачем?» она ответила: «А вы видели, с каким уважением на меня все смотрели?» © Подслушано / Ideer
  • За неделю до свадьбы будущая свекровь притащила мне листок с графиком уборки на три квартиры: ее собственной, а также бабушки будущего мужа и его сестры. На мой удивленный взгляд ответила, что скоро я стану членом их семьи и должна буду после работы приходить и делать уборку у них дома. А если нужно — и готовить, ведь они уже от этого устали! Отправила свекровь лесом. Муж поддержал, но теперь мое прозвище — «лентяйка». © Подслушано / Ideer
  • На каждый день рождения свекровь дарит моей дочке (своей внучке) полмешка картошки со своего огорода, благо родила я в конце лета. В первый год муж знатно обиделся на такой подарок. Он сначала подумал, что это прикол, а потом даже поругался с ней, но она так и не поняла, что не так. «Картошка — это хороший подарок», — сказала она, и осталась верна этой идее. На 8-й дочкин день рождения мы со смехом подметили, что уже имеем планы на этот мешок. © oxe4ka / Pikabu
  • Мы попросили свекровь покормить кота, когда уезжали на медовый месяц. Вернулись и обнаружили, что она передвинула всю мебель, включая кухонные шкафчики, перевесила картины на стенах и т. д. А на наше возмущение ответила: «Я знаю, что делаю. Так гораздо лучше». © PLobosfn / Reddit
  • Перед свадьбой мы приехали к родителям мужа. На время пребывания нам выделили комнату, но я не распаковывала все вещи, потому что мы заехали на несколько дней. Вечером собрались с мужем к его друзьям, вышли, но тут я поняла, что забыла телефон. Зашла в комнату, а там моя будущая свекровь роется в моих сумках!
    Выложила мою домашнюю одежду, любимую косметику и рассматривает, при этом разговаривая по телефону, как я думаю, со своей подругой и с подробностями рассказывая о том, что нашла. Комментируя, что я, наверное, не из очень обеспеченной семьи, судя по качеству моей повседневной одежды. Я тихонько закрыла дверь и вышла, потом позвонила, как будто я только что пришла. Открыла свекровь не сразу, удивилась, что я вернулась и сказала, что немного задремала и сразу не услышала звонка.
    Зайдя в комнату, я увидела наспех собранные вещи, но сделала вид, что не заметила, взяла телефон и вышла. Никому об этом я не сказала, но осадок остался. © Ната / ispovedi.com
  • Отношения со свекровью у меня не заладились. Я, по ее мнению, все делаю не так, но апогеем стала ее фраза: «Ира! Ира!!! Иди сюда, я научу тебя правильно отрывать туалетную бумагу!» И смех, и грех. © ARSENIYA2000 / Pikabu
  • Однажды свекровь взяла ключи от нашего дома и сделала копии, не сказав нам об этом. Она считает, что родные могут приходить без приглашения, когда им вздумается. Мы с мужем так не думаем. Свекровь была страшно недовольна, когда мы сменили замки. © Unknown author / Reddit
  • Свекровь сказала мужу, что я не ответила на ее поздравление с ДР. Явно донесла это театрально: муж негодовал. Я молча открыла ему сообщения мол, вот я ответила же. И когда он спросил при мне у свекрови, зачем обманула, она выдала: «А не надо было в личных сообщениях отвечать, нужно было благодарить за поздравление в комментариях!»
  • Свалилась с высоким давлением, а на руках годовалый сын. Муж на работе. Позвонила ему, пожаловалась. Сказал, что сейчас свою маму мне на помощь отправит. Свекровь приехала через 4 часа, пообедала тем, что я приготовила, попила чай, поболтала, потискала несколько минут внука и через 2 часа уехала. Я предложила остаться еще (хотелось немного полежать), говорит: «Не хочу, дела». Она, конечно, мне ничем не обязана, но плакать хотелось от такого отношения. © Подслушано / Ideer
  • Я была беременна, приехали с мужем в город к доктору, у меня жуткий токсикоз. Мне бы скорее домой, но внезапно мужу понадобилось на пару часов уехать по работе. Оставил меня у свекрови, предупредил, что я тихонько полежу в комнате, если она не против. Свекровь радостно согласилась и спросила, люблю ли я стихи. Я бы просто подремала, без стихов, да и не очень я их люблю. А она, мол, ты ничего не понимаешь, ты послушай! Она с упоением читала мне стихи, крутясь на стуле. Я боролась с тошнотой и желанием запустить в свекровь книгой, которую она самозабвенно читала, приобщая меня к высокому. Я просила пощады, а она: «Хорошо, сейчас, вот это послушай... И вот это... И еще это», и так два часа. © L.Hirondelle / Pikabu
  • Свекровь заявила мне: «Зачем тебе делать татуировку? Ерунда какая-то!» Я дружелюбно ответила: «Потому что мне это нравится». Она возмутилась: «Это не ответ взрослого человека! Ты говоришь глупости!» Ну я и не смолчала: «Хотите взрослого ответа? Ок, я взрослый человек, и мне не нужно ничего ни с кем согласовывать, и с вами тоже. Теперь вы довольны?» Свекор захихикал себе под нос, а она не разговаривала со мной несколько дней. © nathanaz / Reddit
  • Я думала, что я чистоплотная, пока не вышла замуж. Свекровь учила меня протирать плитку в ванной, стоя в душе. Застилать все пленкой. Не жарить. Я все это покладисто выполняла, но однажды я забеременела. Уборку взял на себя воспитанный в стерильности муж. И тут же выяснилось, что в ней нет такой уж острой необходимости. © Calisto1979 / Pikabu
  • Купили с мужем дом, начали ремонт делать. Свекровь обрадовалась, она любит ремонты. Ее помощи не просили. Приезжаю с работы, а свекровь уже развила кипучую деятельность: раствор замесила, обои старые привезла, стоит руки в боки и говорит: «Вот здесь будет мойка, а тут детскую комнату сделаем, карнизы я договорилась у Маши забрать, она новые купила, старые вам отдаст». Я была неприятно удивлена ее самоуправством. Говорю: «Давайте не сегодня. Я приболела».
    А после говорю мужу: «Ты маме объясни помягче, что это наш дом, и мы сами решим, где детская будет, где мойка». На следующий день муж грустный: «Я ей сказал: «У себя ремонты делай какие хочешь, а к нам не лезь, да и жене не нравится, что ты тут командуешь». Свекровь обиделась, дверью хлопнула. «Эх, — говорю, — милый, ты просто прирожденный дипломат». А свекровь уже на следующий привезла нам молоко из деревни, как ни в чем ни бывало. Но с тех пор в наши дела не лезет. Точно муж дипломат! © a11adinnn / Pikabu
  • Как-то собрались мы на шашлыки, свекровь звонит: «Вы собрались уже?» Отвечаю: «Да, выходим». Муж с дочкой ушли, а я замешкалась. Вдруг слышу, как поворачивается ключ в замке. Заходит свекровь, я стою в коридоре, немая сцена. Надо было видеть ее лицо! Я молча вышла из квартиры. Муж потом сменил замки, а когда родители потребовали запасной комплект себе, сказал: «Нет, вы ими неправильно пользуетесь». © Mia.sk / Pikabu
  • Мыли окна на балконе у свекрови. Муж полез на подоконник, чтоб труднодоступное место достать, она кричит: «Ой, сыночек ты куда, опасно!» И мне: «Вера! Иди сюда, залезай!» Да, меня-то не жалко. © wasp3011 / Pikabu
  • У меня свекровь — любитель внепланово приехать в гости с проверкой! Выходной, наконец-то можно выспаться, и тут свекровушка в 8 утра стучится в дверь. И начинается: «Ой, а что это у вас кружки с ночи стоят, чего не помыла? И на телевизоре пыль лежит, что ты за хозяйка такая, не то что я».
    Так длилось полгода. А потом мне пришла в голову шикарная идея. Бужу мужа в воскресенье в 8 утра и говорю, что мы едем к его маме в гости. Приезжаем, идем на кухню, сажусь за стол, а там — вуаля! Лежит в тарелочке засохший чайный пакетик, и я такая: «Евгения Викторовна, а что это у вас старый чайный пакетик делает на столе? Так засох, как будто пару дней тут лежит! Что ж вы за хозяйка такая?» Она, бедная, покраснела, бегом убирать этот пакетик. И что вы думаете, больше внеплановых проверок ни случалось! Год как живем спокойно и наконец-то высыпаемся по выходным. © Рабочие истории / VK

