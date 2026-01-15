16 историй о свекровях, после которых хочется обнять невестку и выдать ей премию «За выдержку»

Хорошо, когда недавно созданной семье удается выстроить границы с родителями мужа и жены, но иногда это не получается. В итоге свекровь может нагрянуть утром выходного дня с «проверкой чистоты», устраивать тайный досмотр вещей невестки, а то и устроить внеплановый ремонт в квартире молодоженов. В нашей подборке — истории о том, как свекрови умеют внести неожиданные нотки в жизнь своих детей.