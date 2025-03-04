17 историй от сотрудников отелей, чьи будни превратились в сплошное приключение
Работа в отеле — это не просто обслуживание гостей и решение рутинных задач. Это настоящий калейдоскоп эмоций, неожиданных ситуаций и историй, которые порой сложно придумать даже самому изобретательному сценаристу. Каждый день сотрудники отелей сталкиваются с чем-то новым. Их будни — это смесь гостеприимства, стресса, юмора и бесконечной импровизации. Пользователи сети поделились опытом работы в данной сфере и рассказали самые курьезные ситуации из своих трудовых будней.
- Однажды во время уборки в номере я нашла пушистую черную гусеницу. Очень осторожно, чтобы не раздавить и не потерять, вынесла ее на улицу и положила на тротуар. Она почему-то не двигалась. Я подняла ее, чтобы убедиться в том, что она еще жива. И в этот момент поняла, что это была чья-то накладная лента ресниц. © Love-Dizzy / Reddit
- У моего друга есть небольшой мотель недалеко от шоссе, и я часто тусуюсь с ним допоздна. Однажды ночью ему позвонили и сказали, что один из гостей услышал громкий грохот в соседнем номере. Он проверил компьютер и увидел, что номер пустует. Мы с другом пошли проверить. Постучали, но никто не ответил. Он открыл дверь, и в номере оказалась кошка, которая опрокинула лампу и разбила ее. Она была очень дружелюбной и сразу же подошла к нам. Мы отнесли ее обратно в офис и посмотрели записи номера. Предыдущий человек, который был в номере, бросил кошку, когда выезжал три дня назад. Он уже был на другом конце страны, когда мы ему позвонили, и сказал, что не вернется за кошкой. Мой друг забрал кошку, и теперь она живет в мотеле. Она свободно гуляет по территории, там даже есть ее фотография на стене в качестве одного из «сотрудников». © mrsheikh / Reddit
- Однажды ко мне на стойку регистрации обратилась женщина с претензией: «Я приехала сюда за солнцем! Сейчас на улице холодно, и идет дождь! Что вы собираетесь с этим делать?» Я какое-то время молча смотрела на нее, а потом сказала: «Знаете, ничего. Я не могу контролировать погоду». Она ушла и пожаловалась на меня руководству, которое ответило лишь: «Окей... странная леди». © mesembryanthemum / Reddit
- Работал летом в небольшом отеле. В нем было 50 номеров и всего 2 человека на ресепшене. Обычно мы были очень заняты, поэтому вдвоем было нелегко со всеми управиться. У нас была пара, которая снимала номер на неделю. У них было так много багажа, что мы с коллегой были в шоке от его количества. В итоге они вынесли из номера все, даже окна. В тот день нас обоих уволили. © serenityvoiid / Reddit
- Мой приятель работает в отеле и поделился этой сумасшедшей историей. Однажды от гостя поступила просьба украсить забронированный номер кучей воздушных шаров для вечеринки-сюрприза. Персонал отеля потратил все ночь на то, чтобы надуть эти шары и украсить номер. В итоге гость выехал из номера раньше, даже не взглянув на результат. © shyrochyn / Reddit
- Один из самых странных отзывов, которые мы получали в нашем отеле: «Мой муж вернулся домой после поездки, и он был очень расстроен. Я не могу поверить, что вы заставили его пить кофе из бумажного стаканчика. Мы всегда думали, что у вашего гостиничного бренда высокие стандарты, но, очевидно, это не так. Мы никогда больше не остановимся в вашем гостиничном бренде. Это позор!» Дело в том, что у нас есть керамические чашки, нужно было просто спросить об этом официанта, обслуживающего завтрак. © Melfunctional- / Reddit
Может, у мужика с шариками намечалось что-то серьёзное и случился полный облом. Ему было ни до чего, а вы тут со своими шариками.
- На одном курорте, где я работал, гость заказал мороженое из обслуживания номеров. Я не помню точно, что произошло, но гость был чем-то взбешен в заказе и начал намеренно вываливать мороженое из миски на пол. Затем сказал служащему, что он должен убрать это, потому что это его работа. Когда он пошел за полотенцем из тележки, она заблокировала дверь и сказала ему, что он не может уйти, пока не уберет беспорядок, который она устроила. Бедняга использовал рукав своей форменной рубашки, чтобы сделать то, что мог. На следующее утро гостью пригласили в кабинет менеджера курорта, где ей сказали, что она больше не будет желанным гостем на курорте до конца ее пребывания и не будет принята в будущем ни при каких обстоятельствах. © PrscheWdow / Reddit
- Работаю за границей в одном популярном отеле. Недавно меня очень удивил один из клиентов. Два часа ночи, звонок от него с жалобой на интерьер и мебель и подробное описание всех недостатков в дизайне: "У вас интерьер в старом стиле 90-х. Настолько ужасно все выглядит, что я просто не могу заснуть". Эстет, блин! © Подслушано / VK
- Один из гостей жаловался на шум, и, когда мы приехали разбираться, увидели картину маслом. Дамочка из люкса орала, как ненормальная, и колотила в стеклянную дверь своего патио. А тем временем ее мужчина сидел на диване и спокойно смотрел телевизор. Они поссорились, и он намеренно запер ее на патио. Но лучшей частью была последняя строка в отчете об инциденте с гостем: «Мистер и миссис X празднуют свой медовый месяц и будут с нами еще 3 ночи». © PrscheWdow / Reddit
«Мистер и миссис X празднуют свой медовый месяц и будут с нами еще 3 ночи»
У каждого свои традиции.
- Работаю в гостинице. Недавно подошел гость с просьбой распечатать несколько документов. Принтер у нас очень своеобразный. Листы жует, выплевывает и при этом очень громко шумит - возмущается. Распечатанные листы постоянно приходилось ловить и даже поднимать с пола. На вопрос гостя, что с ним не так, невозмутимо отвечаю: "Он у нас не бездушная машина, а личность. Обижается на то, что давно не меняем картридж" После этого глажу его по черному боку и говорю ласково: "Ничего, мой хороший, скоро мы тебя заправим!" Следующий лист выдает ровнехонько мне в руки. Надо было видеть лицо гостя! © Подслушано / VK
- Я работала на ресепшене в отеле, и, поскольку людей было немного, я иногда позволяла себе вольности, зная, что камер нет. Могла включить музыку в наушниках и танцевать, даже подпевала, когда в отеле никого не было. Танцевала на стойке. А потом в отеле случилась кража. Выяснялись обстоятельства. Стали просматривать записи с камеры. Так я узнала о ее существовании! Сказать, что мне было стыдно - ничего не сказать. © Рабочие истории / VK
- Работаю в отеле и, соотвественно, встречаю огромное количество людей. Приехала на отдых супружеская пара. В отеле предусмотрен депозит. Муж ушел парковать машину, а жена предложила оплатить депозит, пока его нет. Прошу ввести пинкод. Первая попытка, вторая, третья: карта заблокирована. Спрашиваю ее, знает ли она пин-код. Она говорит, что пыталась догадаться, ведь карта не ее, а мужа. © Подслушано / VK
- Я владею гостевым домом около 8 лет. Самая странная вещь, которую я когда-либо находил, была старая потрепанная тетрадь с надписью: «Почему я люблю салат» на обложке. В ней было 40-80 страниц о том, почему салат - это восхитительно. Выглядело так, как будто этот дневник вели несколько лет. © ShaneMcD***h / Reddit
- Работаю ночным портье. Около 2 часов ночи к стойке регистрации, спотыкаясь, подошел мужчина и испуганно прошептал: «В моем номере кто-то есть!» Меня это встревожило, и мы вместе отправились в номер — выяснить, кто там. Я включил свет и увидел «нарушителя». Это была фигура актера в натуральную величину, которую мы поставили в коридоре в качестве рекламы. По какой-то причине он принес ее в свою комнату, поставил в углу и забыл о ней. Я попытался сохранить серьезное выражение лица, когда он пробормотал что-то о том, что он «слишком устал», и поплелся обратно в постель. На следующее утро он выписался, как будто ничего не произошло. © someonestoic / Reddit
- Перед прибытием гостей я оставлял в номерах корзину с фруктами в качестве приветствия. Иногда гости приходили раньше меня. Я стучал, мне отвечали, я отдавал им корзину и уходил. Так вышло и сейчас. Я постучал в дверь несколько раз и представился. Никакого ответа. Я открываю дверь, а там 7 человек, сидящих на диванах прямо за дверью, просто молча смотрят на меня. «О! Привет! Вот ваша приветственная корзина!». После поставил эту корзину на стол и буквально вылетел из номера. © bodhasattva / Reddit
- Жалобы от гостей, связанные с шумом, были одними из самых странных, с которыми мне приходилось сталкиваться. Я работала в отеле, построенном на сваях над заливом, поэтому из отеля открывались потрясающие виды. Однажды гостья позвонила и сказала, что морские львы и волны слишком шумят. Из-за этого она не могла уснуть, поэтому попросила меня заставить морских львов, находящихся в их естественной среде обитания, замолчать, пока она не поспит. © Stephanie Macey / Quora
- Однажды гость попросил дополнительную кровать, когда он делал бронирование по телефону. Я предупредил его, что будет взиматься дополнительная плата в размере 10 евро в день. Он спросил, может ли он принести свою собственную дополнительную кровать из дома и заплатить цену без дополнительной платы. Я соединил его с менеджером. На что он предложил кровать бесплатно, если гость заплатит наличными. Он сказал: «Спасибо, но я принесу дополнительную кровать из дома, на случай, если вы передумаете». Прошло два месяца, и он приехал с дополнительной кроватью в своем автомобиле. Представьте себе, что целую неделю на парковке нашего отеля стояла машина, а на ней — односпальная кровать. © Alexandros Tsaltas / Quora
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