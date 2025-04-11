20+ историй о людях, которые всерьез думают, что солнце встает ради них

Вход бутылка, выход - две.
У невест включается "свадьба мозга", отсюда всякие неадекватные заскоки.
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Мы все встречали таких людей — тех, кто уверен, что мир вращается исключительно вокруг них. Они могут нахамить официанту или кассиру, просто потому что "захотелось", требуют особого отношения просто за факт своего существования и искренне не понимают, почему окружающие не разделяют их восхищения собой. С такими лучше не встречаться, а вот почитать истории о них — всегда пожалуйста!
Вход бутылка, выход - две.
У невест включается "свадьба мозга", отсюда всякие неадекватные заскоки.
Спросили бы меня про Макса - да хз кто такой. Ну хозяин Тузика/Бобика/Найды ... аааа, так он Макс!
Поведение людей частенько вызывает недоумение, но порой находятся те, кто может дать им отпор: