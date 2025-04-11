20+ историй о людях, которые всерьез думают, что солнце встает ради них

Народное творчество
2 часа назад

Мы все встречали таких людей — тех, кто уверен, что мир вращается исключительно вокруг них. Они могут нахамить официанту или кассиру, просто потому что "захотелось", требуют особого отношения просто за факт своего существования и искренне не понимают, почему окружающие не разделяют их восхищения собой. С такими лучше не встречаться, а вот почитать истории о них — всегда пожалуйста!

  • В университете у меня сложились теплые отношения с одной из одногруппниц. Я часто помогала ей с учебой, она мне — взаимовыгодные отношения. На последнем курсе она пригласила меня на свою свадьбу. Обещала уточнить детали в сообщении. Когда я получила это сообщение, то была в недоумении. Чтобы попасть на роспись, нужно было подарить стиральную машину. А для того, чтобы войти на праздник в кафе, нужно было положить в конверт немалую сумму денег. При моем доходе на то время это было невозможно. Поэтому я вежливо отказалась. Но до сих пор не могу понять, как она могла такое предложить. © Карамель / VK
  • У нас дом в пригороде и участок довольно большой — 30 соток. Соседка завела гусей, голов 50, наверное. Приезжаем как-то раз, а все эти гуси у нас на участке пасутся. Дорожки, крыльцо, вообще все поверхности загажены, как в гусятнике. На вопрос: «Какого черта?» ответ: «А что такого? У вас травы много!» Я пообещал в следующий раз пса не держать, ну и кое-как заставил соседей дорожки помыть от засохших экскрементов. Осенью соседка пришла, говорит: «А можно мы гусей у тебя в бане на зиму оставим? Там тепло, а ты же все равно зимой баней не пользуешься!» © mazerDen / Pikabu
  • Я дольше года возил свою коллегу на работу и с работы. Она живет недалеко от меня, и мне было несложно. Естественно, ни копейки я с нее не брал. На выходных моя машина сломалась. Я сказал коллеге, что не смогу подвезти ее ни в понедельник, ни во вторник. Она такая: "Ой, это не проблема, меня мой парень подкинет". Я спросил, не захватят ли они и меня, а ее молодой человек выдал, что легко, но за $ 20. Меня это задело. Я сказал, что сам доберусь, но обиду запомнил. Вчера коллега спрашивает: "Ну что, твою машину починили? Подвезешь?" А я ответил, что могу, но за $ 30 в неделю. Она обозвала меня мелочным и сказала, что крайне разочарована. Ой, как жаль. © ChannelGreat2791 / Reddit
Нина Симакова
23 часа назад

Вход бутылка, выход - две.
У невест включается "свадьба мозга", отсюда всякие неадекватные заскоки.

-
-
Ответить
  • Была с малышкой на профилактическом осмотре в детской поликлинике. Там есть комната матери и ребенка с двумя удобными креслами и пеленальными столиками. Захожу, стул ближе к двери пуст, другой занят. Я сажусь, начинаю кормить грудью. Мама из кресла №2 вскоре уходит. Входит еще одна женщина с ребенком и мужем. Он заходит, видит меня в середине процесса кормления и тут же выводит жену за дверь. И я слышу, как он громко и возмущенно говорит: «Ты это видела? Она даже грудь не убрала!» Я все понимаю, но, мужик, ты действительно ждешь, что я в комнате матери и ребенка во время кормления буду прятать свою грудь, чтоб ты, бедненький, не смущался? © Linorelai / Reddit
  • Мы были в театре недавно: камерная обстановка, сцена — практически на расстоянии вытянутой руки, первый ряд. И тут аккурат во время длинного проникновенного монолога главного героя у какого-то мужика звонит телефон. А он еще и не поднимает, типа, ну а что такого, сейчас позвонят и сами отключатся. Актер замолчал. В абсолютной тишине мы сидели и слушали трель телефона. Испанский стыд! Только после того, как актер сказал «Ну вы поговорите, поговорите, я подожду», чувак соизволил сбросить звонок. © Sweird / Pikabu
  • Знакомые позвали на шашлыки. Решили выдвигаться в субботу в 2 часа дня. Они сказали, что выедут немного пораньше, закупятся шашлыком и овощами на всех, а потом и мы как раз приедем. В 2 часа мы выходим из дома со складными стульчиками, напитками, рюкзаком игрушек для дочки, раздается звонок. "Ой, вы знаете, мы тут уже 4 часа, шашлык пожарили и съели, домой собираемся", - говорят в трубку "друзья". Мы немного расстроились, что они хорошо отдохнули без нас, и просто поехали гулять в парк. И тут приходит сообщение: "С вас $ 17,5". Не поняли, за что, перезваниваем. А знакомые нам и говорят: "Как за что? Мы же и на вас мясо и овощи брали, вот, пополам разделили". В итоге послали мы их, больше с ними на шашлыки не поедем. © Ifound.29 / Pikabu
  • Решил познакомить хорошего друга с хорошей подругой. Разведены оба. У обоих дети. Она просто сказала: "Да". Парень: "А пришли фото", "А фото боком", "А почему разведена?", "А что, нет помоложе?", "А в соцсетях бы ее посмотреть". Мучается от одиночества уже более 10 лет. Нищий, больной и прочее. Вот какой смысл выпендриваться? Выбесил. Не дал ему телефон. Тоже мне принц! © Подслушано / VK
  • Живем в частном доме. Зимой чистим участок и дорогу от снега. У меня машина с плохой проходимостью, поэтому сама вычищаю снег идеально. И как меня бесят соседи, которые не чистят его вообще. Зато когда к ним гости приезжают, они ставят машины у нашего дома, потому что возле них сугробы по пояс. Прошу машины убрать — они с обидами и возмущениями, что им больше ставить некуда. Скоро, наверное, буду лентой огораживать участок перед забором. © Подслушано / VK
  • Моя подруга заявила: "У тебя такие классные шмотки, а у меня нет денег на одежду!" Позже я принесла ей свои ненужные вещи, все в хорошем состоянии. Она глянула на них и с обидой сказала: "Вообще-то я думала, ты мне новые купишь..." Я взяла одежду и направилась к выходу, а она в этот момент возмущенно спросила: "Ты куда это собралась с моими вещами?" Так она в итоге еще меня заблокировала! Наверное, чтобы шмотки не возвращать. © Карамель / VK
  • Наша семья всегда была помешана на деньгах, хотя у мамы с финансами все хорошо. Но она жаловалась на каждую вещь, которую ей приходилось покупать для нас с сестрой, включая еду, одежду, расходы на лекарства, игрушки, школу. Мы всегда точно знали, во сколько мы маме обходимся. О каких-то дорогих вещах или игрушках даже просить не смели. Когда мне исполнилось 18, мама предложила снять спальню в ее доме и выставила мне счет на каждый цент, который она на меня когда-либо тратила. Речь шла о $ 700 тыс. В эту сумму входили даже подарки на день рождения и расходы, которые она понесла во время беременности мною. Когда моей сестре исполнилось 18, ее ждало то же самое. Мы устроились на работу, почти все деньги отдавали маме. И только когда мне исполнился 21 год, а моей сестре 19, и многие люди сказали нам, что вся эта ситуация — не норма, мы наконец-то смогли вырваться из нее. Мы съехали из маминого дома и больше с ней не общаемся. © WaningRelevance / Reddit
  • Обедаю как-то в столовой, народу полно. Подходят ко мне две девицы: «Можно мы с вами сядем?» Киваю, других мест нет или искать надо, для двух людей сложно найти, а я один сижу. Девицы сразу заняли все свободное пространство стола сумками и другими вещами. А минут через пять нетерпеливо заявляют: «Доедайте побыстрее, нам надо о личном поговорить». Были вежливо отосланы в пешее путешествие. © rokwan / Pikabu
  • Моя подруга была одержима идеей поскорее выйти замуж. Они с парнем встречаются всего 4 месяца. Он ее не устраивает: зарабатывает мало, незаботливый, невнимательный, почти не помогает по дому. Тем не менее она капала ему на мозги, что пора в ЗАГС. И вот неделю назад получила заветное колечко, ходит счастливая. Потащила меня в свадебный салон выбирать платье. Ну а я у нее и спрашиваю, что будет делать со всеми минусами жениха. Ведь недовольна им, постоянно жалуется, а тут еще узаконить отношения хотят. А подружка мне на это: «Лен, ну уже после свадьбы разберемся. Мне главное окольцевать его. А там, если что, разведемся, нового найду». © Карамель / VK
  • Еду как-то в заполненном автобусе. Люди в нем, как кильки в банке. Заходит на очередной остановке пожилая женщина. Одна девушка, увидев это, уступила место, а сама встала рядом. Я посмотрел на это и тихо про себя улыбнулся. Тесно, едем все пошатываясь на поворотах. Вдруг слышу нецензурную брань от пожилой, которой уступили. Орала она на ту самую девушку! Мол, что девчонка несколько раз задела ее телом.
    Успокоить оскорбления удалось фразой:
    — Поменяйтесь обратно, если вам так плохо. © Pravidnik / Pikabu
  • На меня наорали родственники за то, что они приехали ко мне с картошкой, а меня - сюрприз! - дома нет. И никого нет. Оказывается, что я их ждать должна была, потому что они по субботам всегда в погреб ездят. Позвонить и предупредить - не царское дело. Я сама должна была им позвонить и ждать их с утра. А я, неблагодарная, детей в гости отвела, а сама прибарахлиться поехала и не смогла сразу же материализоваться возле двери. И вообще не думала о родственниках почему-то. До сих пор от этих людей в шоке. © Тамара Одинцова / ADME
  • Переехали с мужем в новую квартиру, и так как у нас есть собака, то нашли сразу общий язык со многими соседями. Как-то мне пишет одна незнакомая девушка: “Привет, я - девушка Макса, у него еще собака есть. Почему ты за ним следишь в соцсетях?” Меня это рассмешило и я сразу дала понять, что меня ее Макс не интересует, подписаны мы друг на друга лишь из-за вежливости, а общаемся, только если вдруг в одно и то же время выгуливаем своих собак. Затем я получила длинное сообщение о том, чтобы я больше с ним не общалась и отписалась немедленно. Тогда я по приколу написала: “А моему мужу можно общаться с Максом или тоже надо перестать?” Думала, она поймет, что я иронизирую, но нет, я получила серьезное: “Да, ему можно”. Теперь тот бедный Макс обходит меня десятой дорогой, но с моим мужем они практически лучшие друзья. Детский сад какой-то. © Карамель / VK
Каргусик
23 часа назад

Спросили бы меня про Макса - да хз кто такой. Ну хозяин Тузика/Бобика/Найды ... аааа, так он Макс!

-
-
Ответить
  • Постоянно удивлялась, откуда на коврике перед входной дверью комья грязи. Недавно шла по подъезду за бабушкой-соседкой, которая с дачи возвращалась. Она встала на мой коврик, от души вытерла ноги и спокойно зашла к себе в квартиру. © Подслушано / VK
  • Когда-то жила в общежитии с соседкой — звездой социальных сетей. Такая стройная девчуля с пухлыми губами и 80 тыс. подписчиков. Все по ней с ума сходили. Но она была страшная неряха. За 5 месяцев, что мы жили вместе, она ни разу не поменяла свое постельное белье. Фоткалась исключительно на моей стороне комнаты, так как на ее половине был полный бардак. Так за моими любимыми пледом, книжками и подушками несколько месяцев наблюдало 80 тыс. глаз. © Подслушано / VK
  • Я познакомилась с чуваком в спортзале. Он был как из кино про спасателей Малибу. Болтали, флиртовали. Рассказала подруге — поныть, как все сложно, что он не ведется на мой флирт. А она такая: «Ну давай я гляну, может, он мне что-то напишет, проверим его». Я, наивная, дала ей его соцсети. Через неделю он мне не уже даже не пишет. Вообще. А подруга сияет. Через месяц узнаю, что они встречаются. Она сказала, что «так получилось». Через год они поженились. А я смотрела на фотки с их свадьбы, где она в кружевном платье, а он с этим лицом, которое когда-то нравилось мне. И думала, что в следующий раз буду проверять не его, а подругу. © Не все поймут / VK
  • Были ли у вас когда-то неадекватные друзья? Я думала, что у меня нет, пока не произошло следующее. Моя на тот момент лучшая подруга была в сложном материальном положении. Поэтому, как хорошая подруга, когда она попросила у меня в долг круглую сумму, я помогла ей. Сказала, что может вернуть через 3 месяца.
    Через неделю я от другой подруги узнаю то, что на одолженные деньги она уехала в отпуск! Тупо солгала мне в лицо, сделала вид, что нет денег даже на еду. А как итог, уехала на Бали. Я была в полнейшем шоке. Конечно же, я перестала с ней общаться. Деньги она мне так и не вернула. © Палата № 6 / VK
  • Мы с родителями переехали за границу, оставив брату нашу трешку после ремонта, так как он уже учился и не хотел переезжать. Он вскоре женился, они так и живут там с детьми. Недавно я вышла замуж, мы купили квартиру в ипотеку, но мои родители заплатили за ремонт. И вот невестка звонит родителям и плачется, что им тоже нужен ремонт, ведь у них все старое, а родители вместо этого мне излишества покупают. © Подслушано / Ideer
  • Пошли с подругой за покупками, выбрала она платье, которое ей ну совсем не идет и фасон странный. Ну и я, не подумав, ляпнула, что не очень оно на ней сидит. Так подружка аж посинела от злости, сказала, что я ей завидую и просто не умею радоваться за нее. Теперь думаю: что было лучше – соврать, что все шикарно и ей идет? Или молчать и ждать, пока эта жуткая жуть станет ее новой любимой вещью? © Карамель / VK
Фото на превью karlyukav / Freepik

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее