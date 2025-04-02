15 жизненных историй о людях, у которых терпение иссякло, а жажда справедливости — нет
Истории
50 минут назад
Увы, в реальности то и дело попадаются хамоватые продавцы, наглые начальники и прочие любители испытать чужое терпение. Но как же приятно ставить таких людей не кулаками, а метким словом, железной логикой или неожиданным разворотом событий!
- На меня навешивали все больше и больше обязанностей. В итоге я пахала за четверых. Вдруг меня вызывают на ковер и говорят, что берут на мое место какого-то выпускника. Шеф приказал: «Собирай свои вещи, ты нам не нужна». Что ж, я красиво отомстила — пошла и забрала свои вещи. Тут надо пояснить, что мы занимались аудиовизуальным сопровождением мероприятий. Мне и оборудование приходилось покупать из своего кармана: у фирмы на него денег не было. Все мое было подписано, все чеки я сохранила. Короче, по фирме как ураган прошелся: они остались без техники. До сих пор помню ужас в глазах шефа. Он-то думал, что я выйду с картонной коробкой.
Через год фирма закрылась, я уверена, что мое увольнение послужило отправной точкой. © everybodys-therapist / Reddit
- Работала менеджером по продажам. Занималась колбасами. Поставки из-за границы, надо знать иностранный язык. А знаете, мне нравилась эта работа, у меня хорошо получалось. Но! Я попала в плохую контору. Рабочий день с 8 утра до 8 вечера, иногда из-за загруженности даже не поесть. А начальник говорил, что я делаю недостаточно, и вообще никто не хочет работать! В отпуск не отпустил. Я разозлилась и уволилась. Он экстренно искал замену. Потом через полгода узнала, что они так на мое место никого не нашли! Ага, кто там говорил, что незаменимых не бывает?
- В детском саду меня бесила одна воспитательница. Она даже не из моей группы была, но всегда следила, как мы едим. Заставляла меня есть манку с комками. Я протестовал, но она стояла над душой и не отпускала, пока не доем. Однажды я не выдержал и
пожаловался маме. На следующий день она пришла в сад как раз во время обеда и застала момент, когда эта тетка опять пыталась впихнуть в меня эту гадость. Я, увидев маму, подорвался к ней, а дальше начался цирк. Мама подошла к воспитательнице, сунула ей тарелку и сказала: «Раз такая вкусная, вот и доедай». Воспитательница что-то лепетала, но мама стояла на своем. В итоге та ложкой ковырнула манку, поморщилась, а я, довольный, наблюдал за справедливостью. Больше она меня не трогала. © Палата №6 / VK
- Долго искал работу. От ответа «мы вам перезвоним» передергивало уже. На последнем собеседовании снова услышал эту «любимую» фразу. Не смог промолчать и выдал такое, отчего меня сразу взяли и через пару дней сразу выдали аванс. Я сказал: «Пока вы надумаете и позвоните, я уже буду при работе, так что не утруждайтесь!» Психанул так психанул. © Рабочие истории / VK
- Есть у меня знакомая, которую я про себя называю «профессиональная беспомощная». Что бы у нее в жизни ни происходило, ей обязательно нужна помощь, причем от всех окружающих разом. Она лежала в больнице на плановом обследовании. В первый же день я привозила ей забытые халат и тапочки, бывший парень — зарядку, подруга — витамины, а соседка — воду. Мы все живем в одном дворе и крайне удивились, встретившись в приемной. Почему бы не попросить привезти все одного человека? Зачем напрягать кучу народа? Через пару похожих случаев я поняла, что ей надо собрать вокруг хоровод помощников. Я без зазрения совести перестала ей помогать — не собачка дрессированная. А недавно узнала, что и ее бывший, и соседка решили так же. © Подслушано / Ideer
- Подруга после универа нашла работу, взяли ее на испытательный срок. Первый рабочий день. Все шло хорошо, но тут подходит к ней начальница и говорит: «Ой, мы перепутали, оплата будет в 2 раза меньше оговоренной суммы». Так подруга и говорит: «Ладно. А можно я тут за кофейком сбегаю?» Вышла за кофе и не вернулась. Если врут в первый же день, то и дальше добра не жди.
- Копим с мужем на жилье. У его родни заболела дочь. Мне она вообще никто, мужу — десятая вода на киселе. Свекровь, видать, вражина собственному сыну, растрепала им о наших накоплениях, и на полном серьезе считает, что мы должны эту буквально левую нам девушку лечить за свой счет, лишившись возможности купить жилье. Пусть ее родители квартиру продадут и лечат своего ребенка. Купим квартиру, свекровь на порог не пустим. Бесит эта тупость, наглость и желание за чужой счет быть хорошей. © Подслушано / Ideer
- Я выезжала на дом к невесте, делала свадебный макияж. Девушка строила родственников, хамила своей матери. Начала оскорблять меня типа: «Красить много ума не надо!» Я вежливо ответила, что раз много ума не надо, то она сможет справиться с этим и сама. Развернулась и пошла к выходу. И тут началось! Вслед мне летели крики: «Да ты мне свадьбу испортила! Понимаешь?» А я, конечно, понимала. Просто нечего грызть родных и поливать грязью окружающих. Ни в чем не раскаиваюсь, ни о чем не жалею. © Подслушано / VK
- Я из Австралии, работала в милом семейном кафе. Пришла к нам женщина и заказала на завтрак 2 тоста. Она подзывает меня: «Я заплатила одинаковую цену за каждый из этих двух кусков хлеба, но они не совсем одинакового размера».
Я смотрю на ее тосты, и они оба большие, но один чуточку крупнее. Объясняю, что у нас фермерский хлеб, он не такой ровный, как магазинный. Но тетка требует одинаковые тосты! Возвращают тарелку на кухню и объясняю все поварихе. Та отрезает два одинаковых по размеру ломтика хлеба от меньшего конца буханки и идеально их поджаривает. Приношу клиентке и говорю: «Вот ваши два куска тоста — одинакового размера!» Как у нее подгорело! Но ей нечего было возразить. © Fairly_equal_toasts / Reddit
- Узнала, что у моего бывшего мужа было несколько романов на стороне. Я пообщалась с некоторыми женщинами и выяснила, что он их тоже обманывал. Я не стала держать на них зла. Но вот одна дамочка решила оскорбить меня, наговорив гадостей. Тогда я изучила ее соцсети. Оказалось, она является ярой поклонницей кулинарного шоу, которое в нашей стране выходит раньше, чем в ее. Я сделала скриншот финалиста и его блюда и отправила ей. А еще я поставила напоминание на телефоне и спустя год повторила то же самое. После этого она закрыла свой профиль. © nelinthemirror / Reddit
- Звонит мне подруга на той неделе, хвалится, что кошелек нашла, а в нем 5 тысяч. У нее как раз проблемы с деньгами на тот момент были, вот она и оставила себе эти деньги. Хотя в кошельке лежали карточки, и записка с номером, то есть при желании можно было бы выйти на хозяйку. Я такие «находки» не одобряю. Или вообще старюсь не поднимать, или ищу хозяина, о чем подруге и сообщила. Но она сказала, что раз она нашла эти деньги, значит они предназначены были ей. И вот звонит мне сегодня утром в слезах, говорит на работе что-то накосячила и ее оштрафовали. Знаете, на сколько? На 5 тысяч! Но подруга все равно ничего так и не поняла. © Рабочие истории / VK
- Говорят, молодое поколение ленивое, работать не хочет. А мне нравятся нынешние ребята! Моего жадного работодателя круто прогнули. Приходят такие зумеры на собеседование и с порога: "Фу, мебель в офисе старая. Нет медстраховки? Ненормированный день? Какая еще премия раз в год, хочу оплату за каждую переработку сразу. Нет? До свидания". Теперь у нас в офисе новая мебель, ДМС, оплачиваемые переработки, более лояльное отношение к отпускам, а раньше отпускали с истерикой. © ЗеленыйЕж-к8р / YouTube
- Мне нахамила продавщица. Просто ни с того ни с сего! Видите ли, я медленно выкладывала продукты на ленту. Я не стала опускаться до уровня базарных ссор, но позже пришла к ней на кассу ради мести. Когда тетка все пробила и назвала сумму, я вывалила ей кучу монет и ехидно улыбнулась. Вы бы видели ее лицо. Даже кассу закрыла, чтобы пересчитать всю мелочуху. © Карамель / VK
- Я стажер в магазине. В первый день даже не успел пообедать. Отзывает меня продавщица и шепчет: «А ты в курсе, что стажировку не оплачивают?» Ну че, подхожу к заведующей: «Это что за сюрпризы?!» А она глазами хлопает. Тогда я надел ей свою жилетку на плечи и весело говорю: «Ну вот давай вперед, сама фуру разгружай, а я пошел». И все это на глазах у покупателей. Видели бы вы ее лицо! Потом узнал, что заведующую депримировали за то, что не сказала правду про стажировку. Пустячок, а приятно. © ВладимирСерверович / YouTube
- Я стояла около банка. Из машины вышел молодой человек с чеком в руках. Порыв ветра вырвал у него этот чек из рук, но каким-то образом я успела наступить на бумажку, когда она неслась мимо меня. Я, конечно, не ждала благодарности, но и того, что парень начнет меня ругать, я тоже не ожидала. Он с недовольным лицом заявил: «Спасибо, что наступили на мой чек. Из-за вас банк его не примет». Может, мой следующий поступок был не самым лучшим, но я подняла ногу — и ветер тут же понес чек дальше по улице. Я сказала: «Ну, теперь банк точно его не примет». Ни о чем не жалею. © Dire_Raven / Reddit
Еще больше историй о том, как много наглецов нас окружает и как важно не терпеть их выходки:
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