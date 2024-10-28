14 человек, которые не смолчали, а дали отпор обидчикам

Не разрешила мужу? Ты когда его не отпускала туда, чем думала? И потом: а какого чёрта он вообще должен тебя спрашивать? Взрослый человек. Какая же ты наглая баба... Значит, как устанавливать ему условия, так это ты можешь, а если он тебе за это ответку впаяет, то это вселенская трагедия...