Ненормальная ситуация, мать "травит" дочь острой едой, а дочь мать нелюбимыми макаронами.
14 человек, которые не смолчали, а дали отпор обидчикам
Нам кажется, что уметь вовремя осадить наглеца — это очень важный навык. Задним умом мы все крепки, придумывая остроумные ответы в 3 часа ночи в кровати, а вот сразу взять и поставить на место хамоватую бабуську в автобусе или «яжематерь» в очереди — это круто.
- Ехала с ребенком 3,5 лет в переполненном троллейбусе, держала его на руках. Место никто не уступает, да мы и не претендуем. Пытаемся выйти на своей остановке, и тут начинаются возмущения: куда с детьми в такую рань. Не нашла что ответить, молча пробираюсь к выходу. Сын оборачивается и выдает: «Тихо, товарищи, я в садик еду». Ржал весь троллейбус. © Светлана Самойлова
- Всякий раз, как моя мама злилась на меня, она готовила мне острое, хотя я ненавидела такую еду. А когда я просила что-нибудь другое, она срывалась и плакала. Кричала, что она столько времени потратила на готовку и что я ее не люблю. В 16 лет я взяла на себя больше обязанностей по дому, в том числе готовила ужин два раза в неделю. А моя мама терпеть не может макароны. Так вот, в один прекрасный вечер, когда мать накричала на меня и я разозлилась на нее за это, я поняла, что могу отомстить. С того вечера я готовлю для нее только макароны. А когда она пытается отказаться, говорю: «Ты всегда ела это раньше, что не так? Ты злишься на меня, мама?» Сейчас мне уже 26, и я намерена выкидывать этот трюк каждый раз, когда мы вместе едим. © badpetty***daughter / Reddit
- До сих пор угораю с того, как мама отомстила за измену папы, длившуюся четыре года! Мамина подруга знала любовницу через одного человека. Мама узнала, что 17-летняя дочь любовницы — абитуриент нашего театрального вуза. А мать моя — преподаватель там и сидит в приемной комиссии на первых турах поступления. Дальше, думаю, понятно. Надеюсь, что эта девчонка не поступила и в другие вузы. © Подслушано / Ideer
- Я стояла около банка в очереди. Из машины вышел молодой человек, он держал в руке чек. Порыв ветра вырвал у него этот чек из рук, но каким-то образом я успела наступить на бумажку, когда она неслась мимо меня. Я, конечно, не ждала благодарности, но и того, что парень меня отругает, я тоже не ожидала. Он с недовольным лицом заявил: «Спасибо, что наступили на мой чек. Из-за вас банк его не примет». Может, мой следующий поступок и плох, но я подняла ногу, и ветер тут же понес чек по улице. Я сказала: «Ну теперь банк точно его не примет». Вообще не жалею. © Dire_Raven / Reddit
- Я девушка, и я начинающий водитель. Есть у нас в городе дорога, по которой все гоняют со скоростью 80 и выше. А перед ней светофор. И часто какой-нибудь мужик считает своим долгом посигналить мне, если я не трогаюсь через сотую долю секунды после того, как включится зеленый. Иногда вообще сигналят, когда еще красный горит. А я что? Я потом специально тащусь со скоростью 60 по этой дороге: и правила не нарушаю, и бешу этих сигнализаторов. © Подслушано / Ideer
"Не смолчали и дали отпор обидчикам" - повтор истории про мерз0тную семейку с папашей-изменником и 2 крысами в лице жены и дочери. Сомнительно и не окей.
- Мой бывший носил галстук на работу каждый день, но не умел его завязывать. Я завязывала каждый заранее, чтобы муж потом просто сразу надевал. Когда я поняла, что отношения наши катятся под откос, я собрала все вещи, пока мужа не было. А напоследок, поддавшись порыву, залезла в шкаф и развязала все галстуки. © Crazycatlover / Reddit
- Много лет назад ставила на учет машину. Везде очереди, время близится к закрытию на обед. И тут раздается вой: идут мужчина и женщина, у каждого на руках по орущему ребенку. Мужчина: «Жене документы на машину сдать, можно мы без очереди?» Все зависли, а у меня как полыхнуло! Говорю: «Вот пусть жена и встает в очередь, а вы забирайте детей и поезжайте домой!» Исчезли они мгновенно. Фокус не удался. © Nezabudka.mini / Pikabu
- Парень изменил мне. А дело близилось к сдаче диплома. Он кое-как его писал, но больше искал информацию на разных сайтах зарубежных, потом просто переводил через переводчик и закидывал в документ. Типа так плагиат не докопается. А треть работы вообще я ему писала. Я не поленилась, сделала документ, где прикрепила все ссылки, скриншоты оригинального текста и его. А еще нашу переписку, где он слезно умоляет меня дописать ему диплом. Отправила на почту его кафедры. Потом узнала, что куратор его диплома заставил паренька переписывать работу. Самостоятельно. Я довольна. © Палата № 6 / VK
- Шла из магазина. Погода шикарная, летняя жара. Но только-только прошел дождь. Вокруг так живописно. Наслаждалась этим мгновением, но тут внезапно меня взяли и облили водой какие-то гонщики на старой тачке. Метров через сто увидела их у перекрестка: сломалась машина. Парни просили помощи, позвонить хотели — послала и прошла мимо. И мне не стыдно. © Карамель / VK
- Встречаюсь с молодым человеком около 10 месяцев. Узнала, что он в открытую флиртует с девушками и приглашает их на свидания. Узнала, потому что одна из таких девушек написала мне и прислала их переписку с приглашением погулять и откровенным флиртом. Ни о каких дальнейших отношениях и вторых шансах речи быть не может. Но встал вопрос, как поставить этого нахала в неудобную ситуацию и сделать ему больно? Та девушка согласилась пойти на свидание с ним и сказала мне место и время, чтобы я пришла и сделала с парнем все, что пожелаю. © Палата № 6 / VK
- Еду в автобусе, слушаю музыку в наушниках. Вдруг понимаю, что бабулька на соседнем сиденье мне что-то кричит. Снимаю наушник и слышу ее возмущения: «Мне музыку твою слышно! Нет, ты посмотри на нее! Выключи, говорю!» А я ей ответила совершенно спокойно: «Женщина, вы так орете, что перекричали и мою музыку, и весь автобус» — и вставила наушник обратно.
"...чтобы я пришла и сделала с парнем все, что пожелаю."
А парень позволит?
- Не разрешила мужу ехать на вечеринку с его друзьями-холостяками. Мы поругались. Но в итоге он сказал друзьям, что не сможет быть. Помирились. Казалось, муж извинялся. Позже обнаружила, что большая часть моей одежды села в стирке. Подумала, что с ума сошла. Неужели я так сильно поправилась? Ходила сама не своя несколько недель. А на днях муж со смехом признался, что, пока я уезжала навестить сестру, он тайно отдал всю мою одежду местному портному, чтобы тот ушил ее. Его поступок был похож на маленькую месть. Сказала, что это не смешно и довело меня до слез. © throwradressessize / Reddit
- Почти год назад завел интрижку на работе. Коллега забеременела. Моя девушка узнала об этом и выставила меня. Недавно встретил ее. Дама моя уже на сносях была. А бывшая ни с того ни с сего предложила заехать к ней забрать памятную вещицу. Приехал, а она вдруг стала говорить о наших отношениях. Бывшая приняла мои извинения за то, как я с ней поступил, пожелала мне всего наилучшего в моей новой семье и обняла меня, когда я уходил. Признаюсь, я крепко обнял ее, но это было исключительно из-за облегчения, а не из-за оставшихся чувств. Я провел меньше часа у нее дома, а затем отправился в больницу: моя возлюбленная родила. Про встречу с бывшей ничего ей не рассказывал, так как не хотел подливать масла в огонь. В больницу меня не пустили. Я пытался звонить своей девушке и ее маме снова и снова. Но в ответ пришло лишь видео — запись дверного звонка, на которой я вхожу к бывшей в 9:30 и выхожу в 10:15. А объятия выглядели так, будто мы поцеловались. Никто не поверил, что это подстава. Я спросил бывшую, почему она так поступила. Она ответила, что не позволит мне чувствовать себя невиноватым, и заблокировала меня. А моя девушка теперь отказывается от любого контакта со мной и не позволяет мне видеться с сыном. © Unknown author / Reddit
- Угораздило влюбиться в женатика. Была непродолжительная связь. А потом он сказал, что так не может. Мол, совесть грызет. Выбрал остаться в семье. Ну я решила отомстить: прислала его жене все наши переписки и фото. Так эта женщина взяла и простила мужа. А меня они вовсе заблокировали везде. И кому я сделала хуже? © Палата № 6 / VK
Кстати, не менее классный навык — остроумно и в тему комментировать посты в интернете. Герои вот этой нашей статьи в этом деле настоящие профи.
Комментарии
Не разрешила мужу? Ты когда его не отпускала туда, чем думала? И потом: а какого чёрта он вообще должен тебя спрашивать? Взрослый человек. Какая же ты наглая баба... Значит, как устанавливать ему условия, так это ты можешь, а если он тебе за это ответку впаяет, то это вселенская трагедия...
Сначала подлезла под чужого мужика, а потом ему отомстила.
Гадость какая.
Не дать девочке поступить в училище, чтоб отомстить, это подло, чем она виновата?