15 женщин рассказали, как их тела изменились после родов и как на это реагируют окружающие

Я не понимаю женщин, которые думают, что после рождения ребёнка их тело не изменится. Даже если вес будет такой как и раньше. С возрастом тело тоже меняется. Всё меняется, даже камни. У мужчин тело тоже меняется. Покажите мне хоть одно мужчину в 40 лет, у которого тело осталось такое же как в 25.