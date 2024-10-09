Как-то забавно - «даже не думать о бывшем», но проверять фото женщины, к которой он ушел))
15 женщин рассказали, как их тела изменились после родов и как на это реагируют окружающие
Подарить новую жизнь — нелегкий труд. На протяжении 9 месяцев тело женщины меняется как изнутри, так и снаружи. Беременность все переносят по-разному. Кого-то мучает токсикоз, а кто-то до самого конца знать не знает о различных недомоганиях. Вот несколько историй от женщин, чье тело после родов поменялось.
- Сыну три года. Вчера задала мужу каверзный вопрос, потолстела ли я. Он ответил нет, но я не успокоилась. Он посмотрел на меня и сказал: «Мы оба немного набрали, как начали жить вместе. Идем сейчас по магазину, а я гляжу на тебя и восхищаюсь твоими формами. Но если тебе кажется, что что-то не так, готов тебя поддержать во всех начинаниях. В спортзал вместе ходить не можем, так как кому-то надо следить за малышом, но есть здоровую еду я готов вместе с тобой». Я просто офигела. © nickle_da_pickle / Reddit
- Набрала вес во время беременности, а после родов постоянно была в стрессе. На мужа положила глаз его старая знакомая. В итоге выгнала его к ней и они до сих пор вместе. Смотрю сейчас на ее фото, а она тоже немного набирает. Лучшая мотивация держать диету, заниматься спортом и даже не думать о бывшем. Похудела на 25 кг за два года. Весила 80 кг, стала 55. © Подслушано / Ideer
- У меня после кесарева тоже была проблема с весом из-за гормонов, но у меня муж адекватный и вместо претензий помог мне с решением этой проблемы. Нашел хорошего эндокринолога, сидит с ребенком, пока я в спортзале, правильно питается вместе со мной, хотя его никто не заставляет. © Agness Fox / ADME
- Три месяца назад жена родила дочку. До беременности она всегда была на спорте и постоянно ходила в зал, да и вообще следила за фигурой. Недавно заметил, что она стала стесняться переодеваться при мне. Решил вывести ее отдохнуть в загородный домик, ребенка оставили с родителями. Приехали туда, а она в рыдания бросилась. Оказалось — жутко переживает, что ее тело теперь выглядит не так, как раньше. Успокоил ее как мог, а она давай спрашивать: «Я же выгляжу как раньше, да?». Я объяснил, что она красотка, да и вообще все супер, хотя конечно же, ее тело изменилось. Эти слова ее просто выбили из колеи. Отказалась есть нормальную еду и все выходные ела салат с сухим мясом. 30 раз переспросила, как она выглядит. Уже жалею, что вообще открыл рот. © Fun-Somewhere-4979 / Reddit
- После родов я, естественно, набрала в весе. Муж тоже распустил себя, мол, волновался за меня. Мы с ним поспорили, кто быстрее вернется в прежнюю форму. Если выиграю я, то еду в отпуск на море, а если он, то покупает новую видеокарту. Поздравьте меня, я собираю чемоданы на море. © Подслушано / Ideer
- Вспомнилась знакомая семья. Муж постоянно попрекал жену, что она после родов набрала 5 кг. Всего пять, представляете! Она мужественно терпела, ничего не ела, но вес не уходил. Я не выдержала и спросила ее: «А ничего, что твой Аполлон за эти годы нормально так изменился и теперь старше своей жены-ровесницы выглядит?» © Тревожное Пирожное / ADME
Я не понимаю женщин, которые думают, что после рождения ребёнка их тело не изменится. Даже если вес будет такой как и раньше. С возрастом тело тоже меняется. Всё меняется, даже камни. У мужчин тело тоже меняется. Покажите мне хоть одно мужчину в 40 лет, у которого тело осталось такое же как в 25.
- Сейчас я вешу почти 100 кг при росте 160 см. Страдаю из-за этого. Думала, главная моя проблема — то, что я много ем. Ошибалась. Самая главная проблема моя оказалась в том, что муж против, чтобы я худела. Когда я попыталась сесть на диету в очередной раз, он устроил скандал из-за того, что я не ем. Мол, я доведу себя до проблем с желудком и все такое. Когда я обиделась и разревелась, извинился и сменил тактику, но смысл остался тот же. Он постоянно нудит, что я похудею и перестану быть женственной. Говорит, что я женщина, а не девочка (мне 28), а значит, должна выглядеть как женщина, а не как подросток. Я похудела на пять килограммов за предыдущий месяц, так он стал спать отдельно — обиделся. Говорит, я эгоистка и не люблю его. Но ведь люблю! Просто хочу быть красивой. Стали ругаться почти каждый день, причем теперь он позволяет себе отпускать в мой адрес колкости, которых раньше не было. Мол, обвисла кожа, дряблый живот — это все из-за похудения. Рассказывает ребенку, что мама хочет стать некрасивой, а сам подсовывает мне всякие вкусности... Что я не понимаю в этой жизни? © admin / Y-story
- После вторых родов набрала 26 лишних кг. Муж решил меня утешить: «Ну и не переживай, зато кожа натянутая и морщин нет». Вот теперь и не знаю, на что больше обижаться. © Подслушано / Ideer
- Бывает так, что точка невозврата наступает очень неожиданно. У моей подруги случился развод. Она после родов набрала, муж постоянно подкалывал. Еле-еле привела себя в форму, а потом отказалась рожать второго. А хотели с мужем как минимум троих. Развелась. Со вторым мужем родили троих детей. Естественно, тело поменялось. Но от мужа никаких упреков, в семье — любовь. © Natalya Alampiyeva
При 160 см 100 кэгэ - это уже толстота 😱 странный муж. В толстоте тоже ничего хорошего нет.
- Я родила 5 дней назад. Пока что живот достаточно сильно выпирает. Вчера гуляли с ребенком на улице. Подошла ко мне женщина и спрашивает, когда я рожать пойду. Меня это так расстроило, что я проплакала весь вечер. © WhyHaveIContinued / Reddit
- Мне всегда нравились худые девушки, и моя мама об этом знает. Но после родов жена набрала 10 кг. И это великолепно, обожаю ее фигуру. Но жена все время в депрессии. Никак не мог понять, почему, пока не узнал, что моя мама ходит и ноет ей: «Похудей, а то мой сыночек влюбился в тебя стройную, и ему теперь придется платить тебе алименты». Говорил с мамой, но та не слушает. Ограничил общение. Теперь мы — монстры, которые не дают ей увидеть внука. © Подслушано / Ideer
- Я никогда не была худышкой, но всегда чувствовала себя комфортно в своем теле. Встретила мужчину, поженились, забеременела. На четвертом месяце врачи запретили мне всяческую активность. Ужасный токсикоз и депрессию я стала заедать вредной едой, дополняя все это литрами сладкой газировки. К 9 месяцу я весила 118 кг. Грустила, но верила, что после рождения ребенка я смогу взять себя в руки. Супруг поддерживал. Вскоре родилась малышка. На какое-то время я забыла обо всем, закрутилась, а потом вдруг поняла, что набрала еще. Встала на весы — 126 кг. Я поняла, что с этим надо что-то делать. Никак не удавалось сдвинуться с мертвой точки. Думаю, у меня бы совсем опустились руки, если бы не постоянная поддержка близких. Я вдруг осознала, что все меня любят такой, какая я есть. Лишь один человек изводит и мучает меня — это я сама. И постепенно я научилась любить себя. Вес ушел через некоторое время. © Руслан Алексеев / VK
Во многих историях у женщин прошло слишком мало времени после родов, гормоны бушуют, вот они и расстраиваются так сильно. Естественно, через 5 дней после родов живот не будет плоским, но это и не повод плакать
- Собрались мы у мамы дома: я, мама и бабушка. Сидим, смотрим фотки. Бабушка поворачивается к моей дочери, показывает ей фото с ее первого дня рождения и выдает: «Посмотри, какая стройная была твоя мама». И смеется еще. Я обиделась, ведь два месяца назад родила второго. © No-Hour-30 / Reddit
- Похудела на 27 кг после родов (набрала за беременность 30) и все рожавшие знакомые спрашивают: «Как себя в руки взяла и похудела?». В ответ загадочно улыбаюсь. Не говорить же, что меня просто жаба душила покупать новую одежду, когда полные шкафы классных вещей. Мучила себя, пока не сели шорты и джинсы, которые раньше выше колен не налезали. Жадность — лучший стимул. © Подслушано / Ideer
- Я похудела во время беременности, были ужасный токсикоз. Я не могла практически ничего есть кроме зеленых яблок с лимоном. Сразу после родов весила 38 кг, выглядела как скелет из кабинета биологии. Потом еще пару кг скинула на нервах. Когда все успокоилось, я стала пытаться поправиться. Ничего не выходило и 6 лет я одевалась в детских отделах. Потом просто забила на все, перестала искать какие-то особые способы. И буквально 1,5 года и я набрала 10 кг и стала носить 40-42 размер. © Ммм Ррр / VK
А вот еще несколько женщин, которые неожиданно для себя наткнулись на подводные камни материнства
Комментарии
У человека случилось Главное событие в жизни - она дал жизнь новому Человеку! Не надо переживать по пустякам. Все наладится. И вес вернется в норму, природа так работает. Главное вот оно - ползает или ходит уже, а как заговорит...
Понимаю, что для худых людей, которые не могут набрать вес, - это таки проблема, но не могу перестать им завидовать. Ведьмы!
Я полторашка среднего телосложения, а мечтаю иметь высокую стройную фигуру, как у них :'(
Эх, никогда не было проблемы с лишним весом. А теперь пришла вместе с лишним возрастом)