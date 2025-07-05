Пользователи сети поделились бытовыми лайфхаками, которые могут значительно упростить жизнь

К обычным людям иногда приходят такие идеи, которые могли бы упростить жизнь всем вокруг. Но они и не задумываются о том, как это ценно. Мы собрали полезные лайфхаки от пользователей сети на самые разные темы. Эти советы объединяет лишь один критерий: они реально выручают. Выбирайте, какой возьмете на заметку вы.