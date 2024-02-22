20+ человек поделились своими житейскими лайфхаками, и нам хочется спросить: «Где ж вы раньше-то были?»
Накапливая житейский опыт, мы порой изобретаем лайфхаки, которыми потом вовсю пользуемся. И если бы кто-то решил собрать бытовые хитрости разных людей под одной обложкой, наверняка пособие получилось бы весьма увесистым. Пользователи сети таких сборников не издавали, а просто поделились своими секретами в отдельно взятом треде. А мы не прошли мимо и самые крутые лайфхаки зафиксировали.
- Сделайте средство для снятия макияжа с глаз самостоятельно: 50% воды, 25% детского шампуня и 25% витамина Е. Так получается намного дешевле. © TrainingWoodpecker77 / Reddit
- Однажды я прочитала, что макияж можно смывать кондиционером для волос. Он действительно работает и не щиплет глаза. Уже лет 10 я не покупаю средства для снятия макияжа. © SaltFatAcidHate / Reddit
- Брейте ноги и зону бикини, используя кондиционер для волос вместо пены или геля. Вы с меньшей вероятностью порежетесь, а также не получите раздражения и кожа будет гладкой. Этот лайфхак я узнала от танцовщицы и теперь делаю депиляцию только так. © skotch_ginalola / Reddit
- Я брею лицо только с помощью кондиционера. Ни разу не порезался. Дополнительный бонус — кожа потом не зудит. © BaldDudePeekskill / Reddit
- Когда свежевыстиранное постельное белье высохнет, сложите простынь, пододеяльник и одну наволочку, а потом поместите это все в другую наволочку. Так у вас каждый комплект будет в одной аккуратной упаковке, и вам не придется искать в шкафу подходящие простыни и наволочки. © marid4061 / Reddit
- Вам надоело терять носки после стирки? Стирайте их в специальном сетчатом мешочке для белья. Уж лучше доставать носки из мешка, чем искать их в ворохе мокрой одежды. © YellHound / Reddit
- Купите кучу одинаковых пар носков, и вы больше никогда не будете с ними мучиться. У меня есть ящик только с носками, и каждый раз, когда я запускаю туда руку, я достаю пару подходящих по цвету и стилю носков. © bex021 / Reddit
- Лучший способ определить, есть ли у вас неприятный запах изо рта, — это лизнуть ложку, подождать пару секунд и понюхать ее. © Cultural-Serve-9166 / Reddit
- Предметом из нержавеющей стали можно удалить запах чеснока с рук. Если вы потрете ладони о что-то из нержавеющей стали, запах перейдет на металл. © humanatee- / Reddit
- Если вы ищете пару удобных туфель на каблуках, то купите туфли для бальных танцев. Выбор велик — существует куча дизайнов и расцветок. И они стоят каждой своей копейки. Просто убедитесь, что у них не войлочная подошва. Ваши ноги скажут вам спасибо. © Rarefindofthemind / Reddit
- Я много лет занималась бальными танцами и настоятельно рекомендую всем невестам выбирать такую обувь для свадьбы. Они очень удобные, стелька не липнет и не скользит, потому вы будете танцевать весь вечер напролет. © food_W**REder / Reddit
- Если перед выходом из дома вы боитесь забыть какую-то вещь (например, контейнер с едой), положите рядом ключи. © Nervardia / Reddit
- Когда вы приняли ванну или душ, не спешите выходить и брать полотенце — сперва стряхните влагу с тела руками. Это займет всего несколько секунд, зато пол в ванной не будет таким мокрым, когда вы начнете вытираться. © AurelianoTampa / Reddit
- Ваши бритвы будут дольше оставаться острыми, если после использования вы будете протирать их о джинсовую ткань (против направления лезвий). © DidHeD**DidHe / Reddit
- Простой, но эффективный лайфхак: используйте утюжок для волос, чтобы разгладить мелкие помятости на одежде, например, на воротничках. © Ambitious_Bit2309 / Reddit
- Если чешется место укуса комара, возьмите ложку, нагрейте ее под струей теплой воды (примерно 45–50 °C) и приложите к коже. Тепло расщепит вещество, вызывающее зуд. © CMYKawa / Reddit
- У меня легкая аллергия. Бог знает, на что, но иногда появляется сыпь на щеках и шее. Так я направляю на эти места поток воздуха из фена. Зуд уходит часов на 8-12. Повторюсь, аллергия у меня очень легкая. © permanentscrewdriver / Reddit
- Если у вас разболелась голова, попробуйте для начала выпить стакан воды. Потому что часто такое недомогание возникает из-за обезвоживания. А также держите рядом с кроватью воду и пейте ее сразу после пробуждения. Вам будет легче проснуться. © ThePopeofHell / Reddit
- Если ваша свежая татуировка чешется, выберите участок кожи рядом с ней и царапните его ногтем. Через эти места проходят те же нервы, что и через саму татуировку, потому вы почувствуете облегчение. И тату не испортите. Конечно же, предварительно вымойте руки. © SlabBeefpunch / Reddit
- Мой любимый лайфхак: ставить небольшую емкость с водой в микроволновку, когда нужно разогреть что-то мучное, например, хлеб или пиццу. Так тесто будет более мягким. Да и сыр лучше плавится. © shauna2020 / Reddit
- Гораздо удобнее намазывать масло на хлеб тыльной стороной ложки, а не ножом. © The-Lily-Oak / Reddit
- Если вы берете с собой на работу жидкую пищу, например, суп, то сначала заморозьте его. Тогда в дороге он точно не вытечет из контейнера. © Budding_gardener_1 / Reddit
- Храните консервированную фасоль вверх дном, чтобы потом не выскребать ее со дна, когда вы откроете банку. © tonycocacola / Reddit
В других наших статьях вы также сможете найти лайфхаки на все случаи жизни. Здесь, например, есть куча крутых кулинарных советов, здесь — хитрые приемы для тех, кто часто останавливается в гостиницах, а в этой статье мы собрали лайфхаки, которые подсмотрели, внезапно, у героев кино.
Комментарии
Даже если бы в меня были усища как у Барона Мюнгхаузена, то не использовала бы кондиционер для волос для бритья😁
Я бы поостереглась таких советов на месте мужчин
После первых абзацев и подумала, что все проблемы мира решает кондиционер. Если у вас неприятный запах изо рта - прополоскайте рот кондиционером для волос. Новые туфли обмойте кондиционером для волос, они будут удобнее. Рядом с банкой фасоли поставьте кондиционер для волос, тогда она выдержит дольше.
И что самое пугающее - меня бы такие советы на этом сайте даже не удивили...
О, было одно видео, шедевральное. Тоже лайфхак. Итак, сидит девушка, перед ней тарелка супа, она пытается есть. Именно пытается. Ложка у нее перевернута, суп стекает по выпуклой стороне. Девушка раздумывает. Находит гениальное решение: взять молоток и долбить по ложке, пока она сперва не станет плоской, а потом - вогнутой... Проблема решена. Девушка радостно ест суп.
Зачем создали это видео - загадка.
"Если перед выходом из дома вы боитесь забыть какую-то вещь (например, контейнер с едой), положите рядом ключи."
Например, в холодильник. И забудьте об этом. А потом ищите эти ключи весь остаток дня.