20+ человек поделились своими житейскими лайфхаками, и нам хочется спросить: «Где ж вы раньше-то были?»

Накапливая житейский опыт, мы порой изобретаем лайфхаки , которыми потом вовсю пользуемся. И если бы кто-то решил собрать бытовые хитрости разных людей под одной обложкой, наверняка пособие получилось бы весьма увесистым. Пользователи сети таких сборников не издавали, а просто поделились своими секретами в отдельно взятом треде . А мы не прошли мимо и самые крутые лайфхаки зафиксировали.

В других наших статьях вы также сможете найти лайфхаки на все случаи жизни. Здесь, например, есть куча крутых кулинарных советов, здесь — хитрые приемы для тех, кто часто останавливается в гостиницах, а в этой статье мы собрали лайфхаки, которые подсмотрели, внезапно, у героев кино.