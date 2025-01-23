15 человек, которые решили испытать чужое терпение, да не тут-то было
Истории
17 часов назад
Ставить на место бесцеремонных товарищей — весьма неплохой навык, и пригодиться он может в самых разных ситуациях. Об этом полезном умении рассказали пользователи сети.
- За час до моего первого рабочего дня жених пишет, что мы расстаемся. Я в шоке ему: «До выходных не мог подождать?!» Ответ: «Я специально за час до работы написал, чтобы ты успокоиться успела». Офигела я от такой заботы, а он попросил вернуть его подарки (украшения). Решила и я о нем позаботиться и сдала подарки в ломбард, чтобы он не мотался туда-сюда. Он почему-то мою заботу не оценил. © Карамель / VK
- Как же я не люблю надоедливых продавцов, не то чтобы надоедливых даже, а тех, кто лезет в карман. Пришел я, значит, в субботу в ювелирку покупать обручальные кольца, свадьба через месяц. С будущей женой обговорили, что хотим что-то простое, без всяких прикрас, просто широкие, но красивые и аккуратные колечки. Говорю продавцу, чтобы показала мне ассортимент обручалок. Она начинает доставать с каменьями, огромные и дорогие кольца. Говорю ей, что мне нужно что-то попроще. Она уже не с таким довольным лицом достает другие кольца и приговаривает: «Вот „повезет“ же кому-то с мужем-жмотом, на обручальных кольцах уже экономит!» Покупать там что-то отпало желание. © Рабочие истории / VK
- Читала дикую историю про стройку. Там экскаваторщик отошел в туалет. Приехал шеф, увидел это и заявил, что техника не должна стоять. И не волнует, что в туалет надо. Штраф за простой влепил — 30 тысяч. Но мужик об этом узнал в день получки. Сразу уволился, а директор взял какого-то новенького, который уронил экскаватор в котлован! К счастью, никто не пострадал, кроме дорогой техники и кошелька начальника.
- Я стажер в магазине. В первый день даже не успел пообедать. Отзывает меня продавщица и шепчет: «А ты в курсе, что стажировку не оплачивают?» Ну че, подхожу к заведующей: «Это что за сюрпризы?!» А она глазами хлопает. Тогда я надел ей свою жилетку на плечи и весело говорю: «Ну вот, давай вперед, сама фуру разгружай, а я пошел». И все это на глазах у покупателей. Видели бы вы ее лицо! Потом узнал, что заведующую депримировали за то, что не сказала правду про стажировку. Пустячок, а приятно. © ВладимирСерверович / YouTube
- Есть у меня знакомая, которую я про себя называю «профессиональная беспомощная». Что бы у нее в жизни ни происходило, ей обязательно нужна помощь, причем от всех окружающих разом. Она лежала в больнице на плановом обследовании. В первый же день я привозила ей забытые халат и тапочки, бывший парень — зарядку, подруга — витамины, а соседка — воду. Мы все живем в одном дворе и крайне удивились, встретившись в приемной. Почему бы не попросить привезти все одного человека? Зачем напрягать кучу народа? Через пару похожих случаев я поняла, что ей надо собрать вокруг хоровод помощников. Я без зазрения совести перестала ей помогать — не собачка дрессированная. А недавно узнала, что и ее бывший, и соседка решили так же. © Подслушано / Ideer
- Подруга после универа нашла работу, взяли ее на испытательный срок. Первый рабочий день. Все шло хорошо, но тут подходит к ней начальница и говорит: «Ой, мы перепутали, оплата будет в 2 раза меньше оговоренной суммы». Так подруга и говорит: «Ладно. А можно я тут за кофейком сбегаю?» Вышла за кофе и не вернулась. Если врут в первый же день, то и дальше добра не жди.
- Приехали к нам близкие родственники, хотя я никого не приглашала. Зашла домой как гостья, демонстративно затребовала себе попить и пирожных. Ждала замечаний от бабушек-тетушек...неа, не рискнули. Посидела, оставила грязную посуду на столе и царственно удалилась. Намек поняли, все вымыли и прибрали. Хватит, наездились, наобслуживалась. Наглость — второе счастье. © Djeїn Smit / VK
- Папа подруги работает слесарем. Работы много, дела в конторе идут хорошо. Вдруг шеф заявил, что зарплата задерживается. Так они всем коллективом пригрозили: если до вечера денег не будет, все уволятся. У шефа чудесным образом сразу же нашлись деньги!
- Встречалась я с пополамщиком. Последний каплей стал следующий эпизод. Он притащил букет цветов, хотя я говорила, что цветы не люблю. Так он еще и сказал, что ждет подарка в ответ. Тогда я протянула ему букет: «Дарю!» У него глаза по 5 копеек: «А зачем мне цветы?» Ответила, что и мне незачем. И порвала с ним.
- Слышала такую историю. Довольно крупный город. Мужик — редкий специалист, работа за компом. Ехать до работы далеко, пробки. Он шефу говорит, мол, давай я на удаленку перейду. Тот ни в какую. Мужик уволился, быстро нашел работу по удаленке в столице. Зарплата — в два раза больше. А бывший директор у него заказывает проекты как у самозанятого. И платит тоже больше. Закончилась очередь из желающих за забором.
- В очереди на кассу мне повстречалась какая-то хамка. Но вместо того, чтобы грубить ей в ответ, я взяла и пропустила вперед себя всех, кто стоял за ней следом. А вот не спешила я никуда сегодня.
- Я из Австралии, работала в милом семейном кафе. Пришла к нам женщина и заказала на завтрак 2 тоста. Она подзывает меня: «Я заплатила одинаковую цену за каждый из этих двух кусков хлеба, но они не совсем одинакового размера».
Я смотрю на ее тосты, и они оба большие, но один чуточку крупнее. Объясняю, что у нас фермерский хлеб, он не такой ровный, как магазинный. Но тетка требует одинаковые тосты! Возвращаю тарелку на кухню и объясняю все поварихе. Та отрезает два одинаковых по размеру ломтика хлеба от меньшего конца буханки и идеально их поджаривает. Приношу клиентке и говорю: «Вот ваши два куска тоста — одинакового размера!» Как у нее подгорело! Но ей нечего было возразить. © Fairly_equal_toasts / Reddit
- Работала менеджером по продажам. Занималась колбасами. Поставки из-за границы, надо знать иностранный язык. Знаете, мне нравилась эта работа, у меня хорошо получалось. Но! Я попала в плохую контору. Рабочий день с 8 утра до 8 вечера, иногда из-за загруженности даже не поесть. А начальник говорил, что я делаю недостаточно и вообще, никто не хочет работать! В отпуск не отпустил. Я разозлилась и уволилась. Он экстренно искал замену. Потом через полгода узнала, что они так на мое место никого не нашли! Ага, кто там говорил, что незаменимых не бывает?
- У нас двое детей-погодков. А у брата жена скоро родит, я и передала ей хорошие вещи, из которых наши выросли. Так она прислала мне ссылки на одежду для детей моего возраста и выдала: «Нравится? Купи своим, носите аккуратно, потом отдадите нам!» Я не растерялась и ответила: «Ну тогда я тебе их продам со скидкой 50%». Та заявила, что пошутила, и так постоянно. Как-то она увидела мои объявления о продаже вещей (существенные: транспорт, зимние вещи, обувь) и устроила мне сцену, мол, почему они должны покупать новое своим детям, если у меня все равно это уже есть. © Мамдаринка / VK
- Обнаружила, что у моего бывшего мужа было несколько романов на стороне. Я пообщалась с некоторыми женщинами и выяснила, что он их тоже обманывал. При этом одна дамочка решила оскорбить меня, наговорила непритных вещей. Тогда я изучила ее странички в соцсетях. Оказалось, что она обожает одно кулинарное шоу, которое в нашей стране выходит раньше, чем в ее. Я сделала скриншот финалиста и его блюда и отправила ей. А еще я поставила напоминание на телефоне и спустя год повторила то же самое. После этого она закрыла свой профиль. © nelinthemirror / Reddit
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