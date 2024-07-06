16 человек рассказали об одноклассниках, которые в школе те еще штуки отмачивали

Народное творчество
5 часов назад

В каждой школе найдется пара учеников, при виде которых учителя и одноклассники гадают, какой номер он или она выкинет сегодня. В этой подборке бывшие школьники рассказывают о мальчишках и девчонках, чьи неординарные поступки им запомнились больше всего. А один из пользователей сам был таким отвязным учеником: то цыпленка живого на урок притащит, то в клоунском парике заявится.

  • 10 класс. Только сдали контрольные по математике, как учительницу куда-то вызвали. Мой одноклассник Стас рванул к тетрадям и давай свою искать: затупил на контрольной, а тут такой шанс исправить ошибку! И вдруг математичка вернулась. Глаза у нее по 5 копеек сделались, Стасик в ступоре, а потом как выдаст: «Это... это не я!» © Besthockeytips / Pikabu
  • Я сам был немного не от мира сего. Как-то принес в школу живого цыпленка, чтобы всем его показать и рассказать о нем, а еще носил клоунский парик всю неделю. Кроме того, у меня был собственный язык жестов, на котором я проклинал людей. © ipakookapi / Reddit
  • У одного парня был портфель, который всех раздражал. Как-то мы с сестрой попросили открыть его. Внутри оказалась кукла чревовещателя. Это было очень странно. © areaunknown_ / Reddit
  • Принес тостер и сделал сэндвич с тунцом прямо в компьютерном классе. © deepspacemirage / Reddit
  • Один ученик весьма похоже изображал собачий лай. И это действительно был очень естественный собачий лай, а не какая-нибудь имитация школьника. © Unknown author / Reddit
  • В моем детсаду был мальчик, которого в старшей группе дважды «продлевали» еще на год, а не отдавали в первый класс, потому что он 2 года подряд ломал руку перед самым сентябрем. В итоге мы с ним пошли в школу в один класс: мне только исполнилось 6, а ему было уже 8. Естественно, ему с нами, малышами, было дико скучно, поэтому уже в начале средней школы родители спровадили его в спортивный интернат, чтобы направить энергию в нужное русло. Он в итоге стал футболистом. © Бутербродик / ADME
  • У нас был мальчик, который ел стирательные резинки и рычал на других детей. © Unknown author / Reddit
  • У нас была странная девочка, которая считала себя инопланетянкой. Однажды, пока мы ждали автобус, она сказала мне: «На моей планете мы едим таких, как ты», и начала меня кусать. Позже мы подружились, и она даже делала мне массаж во время обеда. И только сейчас до меня дошло, что она, скорее всего, делала свой «потенциальный обед» помягче. © iheartrevolution / Reddit
  • Было это классе в 4-м. Учительница распекает на все лады одноклассника и в завершении говорит: «Ты, Паша, такой тупой, что „туши свет“...» Паша не растерялся, встал и в полной тишине выключил свет в кабинете. Глупым он не был, но так и не понял, почему весь класс повалился от смеха на пол. © Kamikadze0588 / Pikabu
  • Один мальчишка как-то выбежал из класса, видимо, чтобы из школы улизнуть. Учителя бегали по всем классам и искали его. Дверь в нашем классе была закрыта, но в один момент я поднял глаза и увидел этого мальчика возле окна. Он посмотрел на нас, облизал окно и снова убежал. А за ним мчались несколько учителей. © camm44 / Reddit
  • Со мной учился мальчик, который однажды стал ходить в школу в самодельной кольчуге. Он всегда был странным, но при этом оставался довольно приятным парнем. К тому же нас с ним связала сильная любовь к видеоиграм. И когда я почувствовал, что уже можно не стесняться, спросил его, почему он вдруг начал носить кольчугу. А он в ответ прочел мне 5-минутную лекцию о преимуществах такой защиты. Я в ответ просто пожал плечами и сказал ему: «Да, похоже, в этом есть смысл». Так и ходили вместе на уроки. © breauxrocka / Reddit
  • В 1-м классе со мной учился мальчик, который частенько стоял у раковины в конце класса и поедал бумажные полотенца. Учитель все время говорил ему, чтобы он прекратил это делать и сел на свое место. © ReturnOfTheFox / Reddit
  • Мальчишка из нашей школы умудрился включить пожарный шланг и стал поливать из него всех, кто проходил мимо, в том числе учителей. © DerJungeGoethe / Reddit
  • Один мальчишка заявил, что всегда мечтал стать коровой, когда его застукали за поеданием травы. © Owls_feather / Reddit
  • Первый класс. На самом первом уроке учитель сказал нам открыть тетради и начертить в них поля (раньше попадались тетради без полей). А как их чертить — никто не объяснил. Я тоже никак не могла понять, почему весь класс смеется над моей тетрадью, ведь я нарисовала такие полноценные поля на половину листа, с цветочками, травой и бабочками. © KPACUBEHbKO / Pikabu
  • В 8 классе у нас появился новенький. Как-то сидели на истории, и вдруг посреди урока он встал, собрал вещи и свалил без слов. Все оторопели: до конца занятий было еще два урока! На следующий день приходит этот парнишка, мы кинулись к нему с одним вопросом, мол, что это было вчера? А он на голубом глазу объясняет: «Просто я домой захотел, вот и ушел». © worotok / Pikabu

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Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

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