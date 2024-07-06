16 человек рассказали об одноклассниках, которые в школе те еще штуки отмачивали

17 человек, которые нашли такие штуковины, что даже глазам не верится
Народное творчество
4 месяца назад
В каждой школе найдется пара учеников, при виде которых учителя и одноклассники гадают, какой номер он или она выкинет сегодня. В этой подборке бывшие школьники рассказывают о мальчишках и девчонках, чьи неординарные поступки им запомнились больше всего. А один из пользователей сам был таким отвязным учеником: то цыпленка живого на урок притащит, то в клоунском парике заявится.
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