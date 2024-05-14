18 переписок с людьми, которым в голову ударила весна

У меня коллега Вика была, беременная, месяц кажется уже восьмой. Было ей лет 26 или уж 27 тогда. Искали мы на работу курьера, приходит юноша 17 лет, на подработку. Беседовала с ним как раз Вика, он её вдруг на свидание приглашает. Влюбился, говорит, с первого взгляда.

Она смеётся - я Вас старше почти на 10 лет.

Это, говорит, ничего, мне нравятся девушки постарше.

Вика демонстрирует свой животик - ой, как классно, будем гулять с коляской в парке, буду вам мороженое покупать.

Вика выдаёт последний аргумент - замужем я вообще-то.

Товарищ вообще не теряется. Говорит, это ничего, разведётесь, я моложе, зато я дольше проживу и дольше буду вас любить.

Пришлось на работу не брать такого Ромео.