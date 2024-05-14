18 переписок с людьми, которым в голову ударила весна

Народное творчество
8 часов назад

Весна во многих людей вливает новые силы: хочется выглядеть лучше, появляется желание флиртовать и выслушивать комплименты, а природа преображается прямо на глазах. Следующих людей весеннее настроение захлестнуло вовсю, и это как нельзя ярко отразилось в их переписках.

1. «Переписываюсь с подругой — ну точно: весна!»

Lilit1313
1 день назад

– Да какая разница, белый он или черный! Русский или нерусский! Здесь все говорят на одном языке: языке любви! Татья-а-ана!

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2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы / VK

3. «Пока пользователи обсуждают, хватает ли года для принятия решения о замужестве, в одной из пробок происходит как-то так...»

Lilit1313
1 день назад

К концу пробки их сын- уже студент престижного вуза. Стояли мы в этих пробках)

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4.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

5.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

6. «Подруга вчера сказала, что садится на новую жесткую диету перед купальным сезоном. Решила сегодня написать ей»

Ushwood
3 часа назад

"Если не есть после шести, вечер пройдет не жря". Старая-старая хохма.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: zavbaz / Anekdot

7.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

8.

9.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: bgafk / Pikabu

10.

O_о
8 часов назад

Это в Варкрафте было, флирт эльфа крови. Они обычно тоже тянут всё,что плохо лежит

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

11.

Scm
4 часа назад

У меня коллега Вика была, беременная, месяц кажется уже восьмой. Было ей лет 26 или уж 27 тогда. Искали мы на работу курьера, приходит юноша 17 лет, на подработку. Беседовала с ним как раз Вика, он её вдруг на свидание приглашает. Влюбился, говорит, с первого взгляда.
Она смеётся - я Вас старше почти на 10 лет.
Это, говорит, ничего, мне нравятся девушки постарше.
Вика демонстрирует свой животик - ой, как классно, будем гулять с коляской в парке, буду вам мороженое покупать.
Вика выдаёт последний аргумент - замужем я вообще-то.
Товарищ вообще не теряется. Говорит, это ничего, разведётесь, я моложе, зато я дольше проживу и дольше буду вас любить.
Пришлось на работу не брать такого Ромео.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: andreyvenzel86 / Pikabu

12.

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Orsa Valdés
7 часов назад

Казёл. 🙄
(Извините)
Довыпендривается - его так же будут любить, как капуччино после обеда.

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17. «Подруга скинула голосовое сообщение, в котором записала, как поют птицы, а Telegram решил его расшифровать»

O_о
8 часов назад

Не, было же на баше. Они орут "ты забрёл не в свой район, пацанчик" и "вашей маме зять не нужен?", если отцензурить

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: sve_tos / Twitter

18.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: adedas / Pikabu

Порой и мужчин, и у женщин логика слегка прихрамывает. А в итоге получаются вот такие забавные переписки.

Фото на превью Emojipedia

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