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18 переписок с людьми, которым в голову ударила весна
Весна во многих людей вливает новые силы: хочется выглядеть лучше, появляется желание флиртовать и выслушивать комплименты, а природа преображается прямо на глазах. Следующих людей весеннее настроение захлестнуло вовсю, и это как нельзя ярко отразилось в их переписках.
1. «Переписываюсь с подругой — ну точно: весна!»
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы / VK
3. «Пока пользователи обсуждают, хватает ли года для принятия решения о замужестве, в одной из пробок происходит как-то так...»
К концу пробки их сын- уже студент престижного вуза. Стояли мы в этих пробках)
4.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
5.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
6. «Подруга вчера сказала, что садится на новую жесткую диету перед купальным сезоном. Решила сегодня написать ей»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: zavbaz / Anekdot
7.
Ну от пирожков с капустой так сразу не раздует. Кушайте, никого не слушайте)
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
8.
9.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: bgafk / Pikabu
10.
Это в Варкрафте было, флирт эльфа крови. Они обычно тоже тянут всё,что плохо лежит
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
11.
У меня коллега Вика была, беременная, месяц кажется уже восьмой. Было ей лет 26 или уж 27 тогда. Искали мы на работу курьера, приходит юноша 17 лет, на подработку. Беседовала с ним как раз Вика, он её вдруг на свидание приглашает. Влюбился, говорит, с первого взгляда.
Она смеётся - я Вас старше почти на 10 лет.
Это, говорит, ничего, мне нравятся девушки постарше.
Вика демонстрирует свой животик - ой, как классно, будем гулять с коляской в парке, буду вам мороженое покупать.
Вика выдаёт последний аргумент - замужем я вообще-то.
Товарищ вообще не теряется. Говорит, это ничего, разведётесь, я моложе, зато я дольше проживу и дольше буду вас любить.
Пришлось на работу не брать такого Ромео.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: andreyvenzel86 / Pikabu
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Казёл. 🙄
(Извините)
Довыпендривается - его так же будут любить, как капуччино после обеда.
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17. «Подруга скинула голосовое сообщение, в котором записала, как поют птицы, а Telegram решил его расшифровать»
Не, было же на баше. Они орут "ты забрёл не в свой район, пацанчик" и "вашей маме зять не нужен?", если отцензурить
Для создания этого материала были использованы следующие источники: sve_tos / Twitter
18.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: adedas / Pikabu
Порой и мужчин, и у женщин логика слегка прихрамывает. А в итоге получаются вот такие забавные переписки.
Комментарии
Это не весна, это сквозняки в черепушках. Потому что шапки сняли, в уши задувает, а мозгов внутри не обнаружено...