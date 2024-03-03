18 СМС-переписок с таким финалом, что любой голливудский блокбастер в сторонке постоит
Не всем по душе звонить, а вот СМС — совсем другое дело. Это современный удобный способ быстро перекинуться парой фраз с близкими. А вот герои нашей подборки получили такие неожиданные сообщения, что сначала чуть не выпали в осадок, а потом решили, что интернет должен увидеть эти переписки.
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Найти настоящую любовь бывает очень сложно. Особенно это касается знакомств в сети — у нас есть целая подборка СМС и историй на эту тему.
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Смекалка — интересная вещь, особенно когда ею активно пользуются в СМС-переписках.
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Наша подборка подошла к концу, но если вам нравится формат переписок, то у нас есть еще партия забавных СМС.
Ага.
Попробуй ещё эти «ёлочки» поставить с телефона, или за компом, набирая текст в браузере.
Я тоже душный, поэтому мне не проблема зайти в меню знаков препинания и долгим тапом на «"» вызвать нужное, а на компе спокойно набрать Alt+0171 / Alt+0187. Но что-то подсказывает, что большинство с этим не морочится.
Про торт - просто гениально.
У нас одна дама на работе вообще кавычки «"» ставит вместо Ъ, как в старых советских бумагах, потому что никак не запомнит, куда он запрятан на клавиатуре.