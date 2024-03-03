18 СМС-переписок с таким финалом, что любой голливудский блокбастер в сторонке постоит

Не всем по душе звонить, а вот СМС — совсем другое дело. Это современный удобный способ быстро перекинуться парой фраз с близкими. А вот герои нашей подборки получили такие неожиданные сообщения, что сначала чуть не выпали в осадок, а потом решили, что интернет должен увидеть эти переписки.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Startontraffic / Pikabu

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Кошка.ru / Дзен

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Tony.Pizzicato / Pikabu

4.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Мария Калашникова / Дзен

5.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Hardcore***** / Pikabu

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Ryl0n.0b0ev / Pikabu

7.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Cfytr / JoyReactor

8.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен

Найти настоящую любовь бывает очень сложно. Особенно это касается знакомств в сети — у нас есть целая подборка СМС и историй на эту тему.

9.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu

10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: DaSeryozno / Pikabu

11.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен

12.

13.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: bgafk / Pikabu

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: МНП / Telegram

Смекалка — интересная вещь, особенно когда ею активно пользуются в СМС-переписках.

15.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

16.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: DaSeryozno / Pikabu

17.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

18.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ОлегАрх / Дзен



