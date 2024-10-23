15+ комментаторов, остроумию которых порой можно позавидовать

У каждого из нас есть уникальные таланты: одни мастерски готовят, другие — прекрасно поют, но есть и те, кто емко и колко шутит в комментариях. Умение метко подмечать и с иронией выражать мысли — это тоже суперсила, и у некоторых она развита на зависть всем. Читаешь такой комментарий — и вот уже настроение на высоте, а на лице расползается улыбка.