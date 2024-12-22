15+ историй про увольнения, которые словно проверяют нервы на прочность
Многим из нас хочется найти работу мечты — с удобным графиком, достойной зарплатой и командой, где все словно одна большая семья. Но, к сожалению, реальность часто оказывается куда менее радужной, и вопрос увольнения становится лишь делом времени. Но кто-то терпеливо ждет годами, надеясь на изменения, а кто-то решает все в первый же день со словами: «Спасибо, я пас!»
- Однажды я отстаивала интересы организации в споре с руководителем и выслушивала от него, что мне якобы опыта и знаний не хватает. Написала письменный отчет со ссылками на законы и судебную практику, подтверждающую мою правоту. Сверху приложила заявление на увольнение и через две недели спокойно ушла. Ощущение, что камень с плеч упал. Всех денег никогда заработать, но зато можно приобрести много всего ненужного: низкую самооценку, комплексы, проблемы со здоровьем и в семье. А оно надо?! © Данилова Александра / Dzen
- Коллега рассказывал, почему уволился с позапрошлой работы. Начальник жаловался на то, что прибыль маленькая, поэтому отказывался повышать зарплату. Но потом купил себе новый внедорожник. И практически все сотрудники уволились буквально за пару месяцев. © rouzenrot / Pikabu
- Работаю педиатром. Трудная и ужасно неблагодарная профессия, но обожаю детей, поэтому терпела... до сегодняшнего дня! Сижу на приеме, осматриваю ребенка. И тут без стука залетает какая-то мамашка и орет: «Вам не стыдно? Вы приходили к нам домой, пока меня не было, и у моего мужа просили стул. А чего сразу кровать не попросили?» Я обалдела, но взяла себя в руки и сказала, что отвечу на все вопросы после осмотра пациента. Попросила ее выйти. Та психанула и хлопнула дверью. Больше не заходила. Но через пару часов ко мне зашла заведующая со словами: «На вас жалобу написали, но вы не переживайте. Женщина какая-то ненормальная». Оказалось, что был вызов на дом. Я пришла к ним домой, а там были только ребенок с температурой и его отец. Мальчик лежал в кровати, поэтому я попросила стул, чтобы присесть рядом и осмотреть. На кровать я никогда не сажусь. Выписала лекарства и ушла. А потом, видимо, пришла мамаша и решила, что стул — это такой флирт. Слов нет. Сказала заведующей, что напишу заявление, так как больше нет сил. Уже 6 лет нервотрепка эта. Мне хочется лечить детишек, а не выяснять отношения с родителями и выслушивать жалобы.
- Работаю в банке, поэтому дресс-код — белая рубашка, брюки и бейджик с именем. Банк рядом с магазином. Зашел туда, чтобы купить еды на обед. Иду по магазину не спеша, никого не трогаю. И тут ко мне подлетает женщина.
— Я хочу, чтобы вы уволили этого человека, — и показывает пальцем на парнишку лет 18 от роду.
— За что я должен его уволить?
— Он не может выбрать мне арбуз. И вообще, это не важно, ведь вы управляющий, а клиент всегда прав.
Я подхожу к парнишке, подмигиваю и говорю: «Я тебя увольняю!» Он демонстративно снимает бейдж, кидает его на пол и куда-то уходит. Парень, я не знаю, что было дальше, но желаю тебе адекватных клиентов. © Donald****p / Pikabu
- Вчера меня в очередной раз «уволили». С клиенткой не договорились о стоимости услуги. Цена за дубликат ключа ее не устроила, хотела меньше. Напомнил ей, что мы не на рынке, поэтому торговаться не нужно. Она ушла, но сказала на прощанье, что с завтрашнего дня я тут работать не буду. А я вспомнил свой самый первый раз такого «увольнения». Владелец точки продал бизнес и уехал в другой город. Я устроился уже к новому. А месяца через два после начала моей трудовой деятельности подошел один мужичок. Далее состоялся примерно такой диалог:
— Здорово!
— Здравствуйте!
— Мне три ключа сделать надо.
— 300.
— Ха, мне за 100 можно.
— Нет, извините, за 100 не могу.
— Мне всегда так делали, где прошлый мастер?
— Уволился.
— Ну я сейчас твоему хозяину позвоню, так что считай, что ты последний день работаешь.
Далее достает телефон, и набирает номер: «Алло. Как дела? Слушай, у тебя тут мастер борзеет... Как продал?!» Видеть выражение его лица в этот момент — сказка. © MasterKeysDom / Pikabu
- Работал в одной фирме достаточно долго. Меня все устраивало, пока шеф не взял по знакомству очень молодую сотрудницу, а меня закрепил к ней наставником. Так эта девица вообще не блистала умом и ничего тяжелее пилки для ногтей не держала в руках. Всегда залипала в телефон. Когда ее отправили со мной в командировку за границу, начался новый кошмар. Она только и делала, что сидела в чатах, болтала по телефону и бегала по магазинам. В результате из-за ее глупости и лени чуть не сорвался контракт. Когда мы вернулись, я поставил перед шефом вопрос ребром: «Либо я, либо она!» Шеф выбрал девицу. В итоге я ушел и устроился заместителем начальницы фирмы-конкурента. А мой бывший шеф через год обанкротился. © Кирилл фон Штакельберг / Dzen
"Ну я сейчас твоему хозяину позвоню, так что считай, что ты последний день работаешь"
Фильм "Холоп", третий релиз?
Когда это я успела в крепостные крестьяне попасть?
Откуда у меня хозяин?
Владелец бизнеса - да
Мой хозяин - нет.
- Работала раньше в магазине одной крупной фирмы сразу после универа. Вариантов больше не было. Коллектив и начальство нормальные, но как же бесило, когда мне звонил начальник и ставил условие: «Выйди сегодня вместо Маши, а завтра вместо нее отдохнешь». Я стала соглашаться на это только при условии оплаты за день выхода, а она искренне удивилась: «Хочешь, чтобы оплатили?» Нет, блин, я на работу хожу к вам, чтобы семейные отношения поддерживать, хобби у меня такое! Уволилась через год. © Подслушано / Ideer
- Моя первая работа была посуточной и в целом неплохой, но были большие накладки с графиком. Я рассчитывала на нормальный график. Но из-за некоторых сотрудников с вечными проблемами постоянно стояли вопросы о выходе на работу не в свой день. В итоге количество выходных уменьшалось. Это оплачивалось, и некоторые это даже приветствовали, но меня не устроило — невозможно ничего распланировать нормально. И только я пришла домой уставшая с работы, как тут же позвонили: «Ой, проблемка у нас. А можешь выйти?» Нет! © Стефания Доронина / Dzen
- Работала на «блатной» должности три года без отпуска, собой затыкала все дырки — людей не хватало катастрофически. С 5:30 утра до «как получится». В какой-то момент чудом поняла, что теряю свою жизнь. Пошла увольняться, и мне дали отпуск на месяц. Но я бесстыжая, так как через две недели этого самого отпуска все равно написала заявление на увольнение! Не вывезла. © Анна Гайдамак / Dzen
Если просто поменяться днями, отработать вместо среды во вторник - мне кажется не проблема.
Если это напрягает - просто озвучиваешь, что такой график не устраивает
Если начальник опять не слышит - идёшь к директору и трепетно глядя ему в глаза говоришь, что хаотичный график тебя не устраивает по личным причинам, которые ты не хотела бы озвучивать, они достаточно непростые.
Если директор настаивает, то говоришь, что у тебя курсы английского, график работы мужа, живёшь за городом, а электричка только по чётным дням - словом, врёшь в зависимости от ситуации.
Но всё это, конечно, если работа того стоит.
Если нет - ищешь новую работу и всё, делов-то.
Чего нервничать-то...
- Я пытался объяснить своему начальству, что они нарушают закон одной из своих процедур. Но они не стали меня слушать. Потом незаконно уволили меня, пока я был в отпуске, хотя я был лучшим сотрудником. В итоге компанию оштрафовали на круглую сумму за нарушение, о котором я упоминал много раз. У меня достаточно накоплений, чтобы продержаться, пока я не найду работу. Но я рад, что больше там не работаю. © NewAlt / Reddit
- Работала кладовщиком и по совместительству менеджером. Каждые две недели делали ревизию, и на каждую ревизию опаздывал один и тот же грузчик. Но начальник не начинал считать, если не было хотя бы одного подчиненного. Ждали грузчик полдня, и я сказала: «Если мы не начнем ревизию из-за одного человека, то я уйду домой!» Начальник сказал, мол, иди. Я ушла и написала «по собственному», больше не вернулась. Жалею только об одном — что не уволилась раньше. © Анна Анна / Dzen
- Я работала в кофейне как проклятая, клиенты меня любили. Директор устроила сюда же двух своих дочерей. Одна из них назначала мне смены. Как-то раз она подошла ко мне и спросила: «Давай поменяемся сменами? Я что-то совсем забыла, что у мамы день рождения». Согласилась. В итоге я обнаружила, что мне засчитали всего лишь одну смену. Поинтересовалась, а в ответ услышала: «Если тебе не нравится, то и это не засчитаю». Я отработала 2 недели и сказала, что с меня хватит. Мой последний день выпадал на субботу. В этот день у нас всегда был аврал из-за наплыва посетителей. Утром я решила, что не хочу выходить. Они звонили и писали мне несколько раз, умоляли сообщить, когда буду. © Robbie7up / Reddit
- Искали менеджера по продажам. Пришел один по рекомендации. В первый рабочий день попал на планерку в онлайн формате. Минут 15 посидел, пару слов даже сказал, а потом резко выключает видео и удаляется из рабочего чата. Через час пишет сообщение нашему HR-у: «Не смогу работать! Я же люблю свободу, а отчеты не люблю». Никогда не думал, что меня обвинят в излишней бюрократии в агентстве. Тут, видимо, какой-то особенный случай. © ProLoginov / Pikabu
- Живу в небольшом городе, работаю с 18 лет в одной конторе уже 10 лет. И в какой-то момент я поняла, что не хочу быть руководителем и работать с людьми, сидеть в офисе. Но мне не хотелось сообщать об увольнении. Что я сделала? Брала больничные 3 месяца подряд, чтобы отсрочить увольнение. Испанский стыд за себя. Но в итоге уволилась и работаю уже 3 года на другой работе, хочу опять уволиться. © Подслушано / Ideer
- Уволилась с непыльной работы с хорошей зарплатой. Пошла на другую, где обещали огромные деньги. Я готова была вкалывать, а вот к тому, что на новой работе нет ни отпусков, ни больничных, я не была готова. Заранее не предупредили. Ушла, даже не дожидаясь обеда. Странное дело: у меня ипотека, я без работы, но счастлива. © Подслушано / Ideer
- Меня хотели уволить. Менеджер невзлюбил меня. Я проработал около месяца и нашел другую работу. В итоге подал заявление. Но весь прикол в том, что я увел шестерых коллег за собой. Это была победа! © magicmuds / Reddit
- Я уволилась с работы, и внезапно оживилось общение с бывшим коллегой в формате переписки. Он мне признался, что хотел меня поцеловать, но не был уверен, нравится ли он мне. Внимание! Я зависала взглядом на нем, постоянно инициировала наш диалог, проявляла интерес, сладости приносила и угощала его. Часто в шутку намекала на отношения, касалась его невзначай, неприкрыто флиртовала с ним. А он не был уверен на 100%. Теперь уже мне не интересен. Туго до него доходило. © Подслушано / Ideer
- Однажды уволился с работы и уехал. А мой начальник бежал за моей машиной и орал. Потом звонил несколько раз и просил, чтобы я вернулся. Ох, какое же это классное чувство. © Unknown author / Reddit
- Уволилась с высокооплачиваемой работы рядом с домом, на которую даже ехать не нужно. Престижная должность, отличный коллектив и хорошее начальство. А все потому, что ушел мой коллега, а мне любовь глаза застелила. Говоря простым языком — тупила на фоне любви. И ни капли это не романтично, друзья мои. Я безработная, голодная и с безответной любовью. © Подслушано / Ideer
Работа — неотъемлемая часть нашей жизни, но иногда лучше поставить точку, чем тратить время и силы на то, что не приносит ни радости, ни развития. Ведь некоторым удается взять себя в руки и сказать: «Да гори оно все синим пламенем».
Комментарии
Про парня, до которого «не доходило». Все до него доходило - он не знал, кyда деваться, уже сам хотел уволиться, но, к счастью, девушка ушла первая, и он так обрадовался, что даже решил «порадовать» ее - говорит, хотел тебя поцеловать, не расстраивайся)
Почему парень так и не поцеловал ту девушку? Да потому, что это типичная женская уловка - строить глазки, флиртовать, оказывать знаки внимания, а, стоит тебе сделать шаг навстречу, так сразу "ой, что ты такое делаешь, ты что?! Какие знаки внимания, ты о чём вообще?!". Видимо, парень уже был знаком с такой схемой, вот и не подошёл.
Были у нас отношения с шефиней вполне доброжелательные, и, как я думал, человеческие — до одного случая. Как-то раз она выдала задание. И вот сижу, делаю, почти уже всё готово, время к вечеру. Как вдруг — звонок от неё. Я беру трубку, и слышу ор.
"Ах ты, такой-сякой, я сказала СРОЧНО, а у тебя ещё не готово!? Что это такое, да как ты смеешь?!" и т. д. и т. п.
Я как-то попытался объяснить, что я не гепард в "Феррари", делаю, как могу, и вообще, конкретных сроков мне никто не поставил — не понимает, орёт дальше.
Ну, я возьми и скажи: «Юлечка, солнышко, не волнуйся, погоди минут 15, скоро всё будет сделано».
В трубке — просто ультразвук.
Беда в том, что я не знал двух вещей. Во-первых, Юлечка в этот момент сидела рядом с генеральным, и включила громкую связь. Во-вторых, она с генеральным спала. А тут я со своим "солнышком".
Так они мне этого и не простили. И стали напару с генеральным меня жрать:)