15+ историй про увольнения, которые словно проверяют нервы на прочность

Были у нас отношения с шефиней вполне доброжелательные, и, как я думал, человеческие — до одного случая. Как-то раз она выдала задание. И вот сижу, делаю, почти уже всё готово, время к вечеру. Как вдруг — звонок от неё. Я беру трубку, и слышу ор.

"Ах ты, такой-сякой, я сказала СРОЧНО, а у тебя ещё не готово!? Что это такое, да как ты смеешь?!" и т. д. и т. п.



Я как-то попытался объяснить, что я не гепард в "Феррари", делаю, как могу, и вообще, конкретных сроков мне никто не поставил — не понимает, орёт дальше.

Ну, я возьми и скажи: «Юлечка, солнышко, не волнуйся, погоди минут 15, скоро всё будет сделано».



В трубке — просто ультразвук.



Беда в том, что я не знал двух вещей. Во-первых, Юлечка в этот момент сидела рядом с генеральным, и включила громкую связь. Во-вторых, она с генеральным спала. А тут я со своим "солнышком".



Так они мне этого и не простили. И стали напару с генеральным меня жрать:)