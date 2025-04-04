12 неловких и курьезных историй о бывших, которых еще бы сто лет не видеть

Встреча с бывшими — настоящий тест на прочность нервной системы. Никогда не угадаешь, какой сюрприз преподнесет человек, с которым вас (к счастью!) развела судьба. Герои нашей подборки рассказали такие эпичные истории, что теперь при виде экс-пассии хочется посмеяться и сделать вид, что вы вообще не знакомы.