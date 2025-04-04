12 неловких и курьезных историй о бывших, которых еще бы сто лет не видеть
Народное творчество
22 минуты назад
Встреча с бывшими — настоящий тест на прочность нервной системы. Никогда не угадаешь, какой сюрприз преподнесет человек, с которым вас (к счастью!) развела судьба. Герои нашей подборки рассказали такие эпичные истории, что теперь при виде экс-пассии хочется посмеяться и сделать вид, что вы вообще не знакомы.
- Встретила бывшего, будучи беременной. 7, блин, месяцев. Он и говорит: «А ты че так поправилась-то?» «Да, — говорю, — так получилось. Через пару месяцев похудею». А он в ответ сказал, что нам надо снова встречаться. А я ему выдаю: «Все бы ничего, но муж будет против». Ну где мои глаза раньше были?! Слава богу, что расстались. © Ольга И. / Dzen
- Когда была студенткой, встречалась с парнем. Он подрабатывал — занимался ремонтом. Моя мама решила подкинуть ему денег. Попросила выложить фартук над раковиной на кухне, решила, уж лучше ему заплатит, чем кому-то чужому. Спросила, сколько это будет стоить. Он поднял кипиш, сказал, никаких денег не возьмет и вообще сделает все за вкусный обед.
В итоге работа, которую можно было сделать за день, растянулась почти на неделю. Все это время мы его кормили и поили 3 раза в день, причем очень добротно. По факту вышло в 2 раза дороже, чем если бы она наняла чужого. Потом в конце она все-таки ради приличия спросила, сколько должна ему, и он назвал сумму! Она молча отдала, а он со спокойной совестью взял. Фартук вышел почти золотой. © Лилу / Dzen
- Бывшего узнала сразу, но вида не подала. Он тоже меня узнал и стал крутиться неподалеку. Уже на стоянке он выпрыгнул откуда-то сбоку и стал деловито натирать стекло чистого седана. А я легким движением уверенной руки закинула пакет в свой новенький роскошный внедорожник, сияющий чистотой на ярком солнце и стоящий на хорошо обозримом пригорке рядом. И умчалась вдаль, не поведя бровью. Думаю, Борюсик получил щелчок по носу от кармы, так как когда-то позволял себе превосходство по отношению ко мне, недавней студентке. © Хроники М / Dzen
- Тяжело расстались с мужем из-за его измены. Пошла я со вторым мужем и дочей в аквапарк. Я сильно изменилась за эти годы: постройнела, похорошела (без постоянных нервов так бывает). Вдруг выруливает навстречу бывший с новым семейством. И тут я понимаю, как мне повезло. Посмотрела я на бывшего. А в аквапарке особо ничего под одеждой не скрыть, как вы понимаете. Да и жена его нынешняя выглядела не на все сто (со слов моего нынешнего мужа). Глянула на них, улыбнулась, поняла, что узнал и отвернулась, обняв дочку. Шла к шезлонгу и думала, как же мне повезло, что тогда с ним рассталась. © Лисохвост / Dzen
- Был у меня парень, с которым мы встречались 2 месяца. Бросил он меня, потому как я, мол, его разочаровала. Где-то через год он стал добиваться самой популярной девушки в нашей молодежной компании. И добился, замуж ее позвал. (У меня уже тогда другие отношения были). Так вышло, что мы с той невестой сдружились на почве любви к аниме. Стала я приходить к ним в гости. Это даже было мило, но ровно до тех пор, пока мой бывший, оставшись со мной вдвоем не предложил мне «наверстать упущенное». Сбежала, сверкая пятками. А невеста его переписку с любовницей с работы спалила.
- Встречалась с одним. Уже о свадьбе говорил, квартиру выбирали. И вдруг пропал. Через несколько дней звонок от его друга. Мол, попал в аварию, лежит в реанимации. Я — в больницу звоню, а мне там от ворот поворот. Невеста — не родня. В панике, не знаю, что делать. И тут СМС — друг пишет, что мой парень не выкарабкался. Я в шоке. Потыкалась, снова никакой информации не смогла добыть. Ну ладно, оплакала. А через пару месяцев встречаю его на улице. С девушкой. Про которую он говорил, что это дочь маминой подруги, почти сестра. Прошла мимо с каменным лицом. А вечером мне от него приходит сообщение с их свадебными фотками. © Шаманка / ADME
- Моя бывшая рассталась со мной за несколько дней до Дня святого Валентина. Уже через месяц она переехала в другой город к своему бывшему, которого сама при мне называла манипулятором и абьюзером. А недавно она неожиданно объявилась и похвасталась своим обручальным кольцом. © jmtz2393 / Reddit
- Помню, как начала встречаться с одним парнем в универе, а потом увидела, что ему это не интересно. Если звала на свидание, он шел, но сам никогда не проявлял инициативу. Я перестала его звать, чтобы посмотреть, что будет дальше, а он обо мне просто забыл. Ну я переключилась на учебу. Прошло полгода и тут он пишет мне СМС: «Эй, ты куда делась?» Без комментариев. © Татьяна Г. / Dzen
- В 11 классе меня бросил парень — первый красавец параллели. Любила его до жути, а он через 2 дня себе новую девушку нашел. Ну я, конечно, страдала, но потом новый город, универ, учеба. Уже не до этого было. И вот приехала в очередной раз родителей навестить, иду по улице и тут меня кто-то окрикивает. Оборачиваюсь — он. Ну поздоровались, перекинулись парой слов и тут он заявляет: «Ну слушай, помню я, как мы расстались. Много чего упустили. Ты заходи вечерком, наверстаем». И улыбается так сладенько. В ответ я показываю безымянный палец с колечком: «Да я уже давно наверстала кое с кем получше». Это выражение вселенской обиды на его лице я запомню надолго. © Карамель / VK
- Как-то раз бывшая разбудила меня среди ночи с истерикой, почему я за ней слежу. Мол, кто-то пытался то ли ее пароль узнать, то ли еще что-то там и она, дескать, вычислила меня по IP... До сих пор не понимаю, что это было. © Тросс / ADME
- Один мой бывший был очень жадный человек. Вот именно не экономный, а жадный. Как-то мы зашли в маршрутку, водитель нас не заметил, а мой парень не собирался платить. Когда я вытащила деньги, он начал убеждать, что это глупо. Мы поссорились, я сказала, что хотя бы за себя заплачу, что ему тоже не понравилось. Весь день обижался, винил меня в том, что я трачу деньги направо и налево. Единственным его аргументом было то, что на сэкономленные на проезде деньги можно купить собственное авто. Долго я с ним не выдержала и мы расстались. Прошло 5 лет и недавно я увидела его впервые за все это время. Вот только жизнь любит постебаться, поэтому работает он сейчас как раз таки водителем маршрутки. © Карамель / VK
- Как-то встретила в супермаркете бывшего, не виделись 5 лет. Он был с женой и ребенком. И первое, что он сказал мне, это: «Какие у тебя красивые волосы!» Помня наше прошлое, решила, что лучше будет соблюдать дистанцию. А недавно мы снова списались в соцсетях, и он начал настаивать на встрече. В результате я заблокировала его. © Marie Pie / Quora
А вот еще подборка про отношения и ревность: «14 историй, доказывающих, что своего „внутреннего Отелло“ надо держать в узде».
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