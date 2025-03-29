«Ибо не надо».
Боже мой, какая трогрательная редакторская стыдливость
14 ситуаций, где наглость встретила достойный отпор
В жизни каждого из нас случаются моменты, когда наглость и бестактность некоторых людей просто не оставляют выбора, и нужно реагировать. Но как сделать это так, чтобы не только поставить человека на место, но и сохранить лицо? Герои наших историй не просто нашли нужную реакцию — они превратили свои ответы в настоящие шедевры остроумия и сарказма. Эти 14 случаев доказывают, что иногда лучший способ справиться с наглецом — это не сила, а умение красиво и точно ответить. Готовы вдохновиться? Тогда читайте дальше.
- Как-то раз мы отправились в отпуск всей семьей, и там бабуля стала сетовать на то, что я не помню, когда у нее день рождения. Поняла она это, потому что хотела сфоткаться со мной на свой телефон и попросила ввести пароль, которым оказалась дата ее рождения. Позже, когда она отвлеклась, я сменил ее пароль и поставил свою дату рождения. Спустя 15 минут она попыталась войти в телефон, но ничего не получилось. Заподозрив меня, она сварливо спросила, менял ли я пароль. Я признался. Тогда она нетерпеливо уточнила: «Ну и какой?» Я ответил: «Мой день рождения». Она ошеломленно уставилась на меня, секунд 15 пытаясь вспомнить дату, а вся семья взорвалась хохотом. Отличное было время. © Seeker7fold / Reddit
- Когда переехала в Германию, первый месяц учила язык, как и все, на курсах. Пошли мы как-то с однокурсником на рынок фермеров: там все свежее, без химии. Фермеры иностранцев не очень-то любят. Он искал телятину, но не знал, как сказать по-немецки. Подошел к продавцу мяса, показал рога на свой голове, протянул: «Му-у-у...» — и просто добавил: «Бэйби». Телятину он купил с огромной скидкой за смекалку. © Подслушано / VK
- В колледже в начале семестра мне предстояло познакомиться с одним устрашающим профессором по биохимии. Он был настоящим гением, но при этом довольно жестким в общении, поэтому все студенты боялись его. И вот, значит, захожу я в кабинет. Он как раз перебирал коробки и отпустил в мою сторону язвительный комментарий, что-то вроде «Вот бы запихнуть тебя в одну из них и отправить куда-нибудь». А я возьми да и выпали в ответ: «Я была бы не против оказаться в каком-нибудь приятном месте». Он так сильно рассмеялся, что я даже смутилась. Но в итоге мы неплохо сработались. Удивительно, как смех может ослабить напряжение. © leilalover / Reddit
- В автобусе парень уселся и положил ноги на сиденье напротив. Прямо под табличкой, указывающей, что ноги туда класть нельзя! Вошла женщина, попросила освободить сиденье, а потом взяла у него из рук куртку, вытерла ей сиденье, сунула ее обратно в руки и уселась. И все это в полной тишине. Вид у парня был озадаченный. Надеюсь, урок усвоен. © Wildwildworld / Pikabu
- Недавно вышел с удаленки. Коллектив в отделе новый, многих не знаю. Но все равно желаю всем доброго утра и хорошего вечера. Одна коллега огрызнулась: «Достал ты уже со своими пожеланиями!» Не стал спорить. Просто целую неделю в конце дня говорил: «Всем хорошего вечера, кроме Насти». Ибо не надо. © dif1362 / Pikabu
- Работаю фотографом, недавно снимала свадьбу. Пара экономила буквально на всем. Дошло до того, что наехали на меня: «А где наш подарок?» С каких пор фотографы на свадьбу приходят с подарком? Я все в шутку перевела, конечно, но было заметно, что они недовольны. Конец вечера, время оплаты и жених мне выдает: «Мы заплатим вам не всю сумму, о которой договаривались. Вы пришли без подарка, а мы на него рассчитывали. Поэтому с нас минус 5 тысяч». Я в шоке, конечно. Решила сделать так же, как и они. Когда пришло время сдачи фотографий, то отправила им не все снимки, а часть. И выбирала те, на которых супруги не очень вышли. На их вопрос, а где остальные фото, я ответила, как есть: «Там же, где и моя полная оплата за работу!» Нет, я не какая-то мстительная злюка, мне просто было неприятно. Как ко мне, так и я. © Рабочие истории / VK
- Знакомый за праздничным столом начал троллить своего сына: «Эх, 30 годков уже пареньку, а так ничегошеньки и не добился. Ни карьеры, ни денежек. Все вокруг нормальные, а этот... Почему так?!» А сынок не растерялся и выдал в ответ: «Так у меня просто наследственность дурная. В кого нормальным-то быть?» — спокойно, но громко и четко произнес его сын. © I.Vahmurka / Pikabu
- Мама очень хочет внуков и ужасно меня достает этим, а у меня так-то даже отношений постоянных нет. И вот пошла я на третье свидание с парнем. Выходим из кафешки, а там уже маман стоит! Налетела она на нас и давай спрашивать: «Ну что, внуков скоро ждать?» Мой спутник даже присел от неожиданности, но не растерялся и говорит: «А мы пока не решили, посмотрим!» © Карамель / VK
- Приехали к свекрови на дачу выкопать одуванчики. Работали целый день, все 4 сотки огорода очистили. Перед отъездом муж собрал созревшую клубнику, чтобы не пропала до выходных. А через 3 дня свекровь звонит мужу и давай возмущаться: «Вы поработали отвратительно! Наверное, целый день загорали да мясо жарили. А женушка-то твоя всю клубнику объела, даже зелененькой ягодки не оставила! Не из чего будет варенье варить». © Мамдаринка / VK
- А вчера утром стою на остановке, жду автобус. Холодно зараза, и автобус как назло не едет. Решила вызвать такси через приложение. Поиск машин, заказ никто не берет. Смотрю, неподалеку стоит такси. Подхожу к ней, внутри сидит водитель и видосики блин смотрит. Я значит стою мерзну, а он вышел с линии и ерундой занимается. Ну да ладно, я не гордая, стучусь в окно, он открывает.
— Здравствуйте, поехали до Ленинского за 200...
— Здравствуйте, 500.
— Вы в своем уме? Почему так дорого? В приложении вообще 185.
— Я вам еще раз говорю, цена - 500. На 200 только заправиться хватит. Едем или нет?
— А вы наглец, молодой человек. Мало того, что вы не работаете и сидите видосики смотрите, так вы еще и левачите на служебной машине мимо кассы? Я сейчас напишу на вас жалобу. Аноним / Pikabu
А кто сказал, что машина служебная? В приложениях ведь многие со своей регистрируются
- Я был на собеседовании сегодня. Менеджер вручил мне свой ноутбук и сказал: «Я хочу, чтобы ты попытался продать это мне». Ну я взял ноутбук, вышел из здания и пошел домой. Менеджер позвонил и заорал: «Верни мне мой ноутбук!» Тогда я сказал: «$ 200, и он твой». Unknown author / Reddit
- Ездили с сестрой по делам. Ее свекор позвонил и попросил забрать его из аэропорта, сестра согласилась. Он плюхнулся на заднее сидение, и начались шутки про баб за рулем и «Ох, чувствую, живым не доеду!» Я открыла было рот, чтобы осадить нахала, но сестра знаком показала мне: «Молчи». А потом просто свернула на обочину, вышла из автомобиля и аккуратно поставила на землю чемоданы родственничка. Свекор бросился к вещам, а сестра села в машину и заблокировала двери. На его вопрос: «Что вообще происходит?!» — она опустила стекло и сообщила, что не желает причинять дискомфорт близкому человеку, раз ему так страшно в ее автомобиле. С этими словами она нажала на газ, и мы уехали, оставив хлопающего глазами свекра на загородной трассе.
Не знаю, как мужик добрался до города. Вернулся обиженный, попробовал жаловаться. Муж сестры (младший сын свекра) в рейсе, связь не берет. Старший сын, уставший от самодурства папочки, задыхаясь от смеха, развеселил этой историей собственную жену и дочку. А свекровь отрезала: «Поделом. Если девка по доброте душевной согласилась помочь и поехала за тобой вечером в такую даль, поблагодари, а не неси чушь». © Карамель / VK
- Работаю воспитателем в детском саду. Как обычно, есть чат. Как только приняла новую группу детей, выяснилось, что их родители считают возможным писать и в 22:00, и в 23:00 и даже позже, что ребенка завтра не будет. У меня мессенджер стоит без звука, но тем не менее.
Так как на работу к 7:00, а еще и доехать нужно, просыпаюсь я в 4:50. И первым делом на каждое такое сообщение начинаю отвечать: «Хорошо, отдыхайте». Быстро отучились. © Arhci / Pikabu
- Преподаватель пытался дотянуться до веревки, чтобы опустить экран проектора. Подпрыгивал, не получалось. Мой однокурсник решил его подколоть: "Ой, кто-то не может достать!" Преподаватель же ответил так, что его все зауважали. "Нет, Джейк. Я просто делаю утреннюю зарядку", — и начал наклоняться, касаясь пальцев ног. Это был не самый остроумный ответ, но от такого человека, как мистер О’Нил, это прозвучало забавно. Главное, что это заткнуло Джейка, и большая часть класса начала смеяться над ним. Мистер О’Нил стал немного героем, потому что смог поставить на место одного из тех, кто постоянно срывал уроки. -eDgAR- / Reddit
Если вам интересны истории о нахалах, то вы точно оцените подборку из 12 человек, чьи жизни настоящий мастер-класс по искусству «поживиться за счет других». Эти персонажи не просто нарушают правила приличия, они возводят это в ранг искусства.
А если у вас есть свои истории о встречах с подобными людьми, то делитесь в комментариях. Будем разбирать их вместе!