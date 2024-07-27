15+ историй из жизни с таким финалом, что любой сценарист за такое мешок денег отвалил бы

А там точно мама не на подс.. Сосе прости, хоспидя... Иначе что ей делать с сыночкой на ложе новобрачных?
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Порой кажется, что каждый день в нашей жизни очень похож на предыдущий: мы встречаем одних и тех же людей, общаемся на одни и те же темы. Словно под копирку. Однако бывают такие ситуации, когда судьба переписывает сюжет. Такие моменты крепко оседают в нашей памяти на долгие годы.
А там точно мама не на подс.. Сосе прости, хоспидя... Иначе что ей делать с сыночкой на ложе новобрачных?
Порой скучная повседневная жизнь способна так круто поменять направление, что любой сценарист позавидует. Ведь развязка оказывается совсем непредсказуемой.