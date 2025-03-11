15+ дизайнерских решений, которые оставляют больше вопросов, чем ответов
Дизайн
2 часа назад
Большинство дизайнеров при создании различных вещей в первую очередь ориентируются на внешний вид, и только потом – на удобство. И единственный вопрос, который возникает у потребителя - как их использовать?
Застежки на этой подушке очень опасны для глаз
"Меню на самом деле не старое — просто своеобразный дизайн"
Из-за фоновой картинки банкомата невозможно разглядеть сумму комиссии
"В нашем офисном санузле установили самую неудобную раковину. Неужели кто-то посмотрел на нее и подумал: "О, выглядит классно"?
"У носков логотип расположен на подошве, из-за чего ходить в них просто невозможно"
"Вот как я выгляжу в зеркале моего гостиничного номера"
"Попробовал пользоваться этой мышкой, совсем неудобно. Кто разработал ее вообще?"
«Ручка сковороды тяжелее, чем сама сковорода»
«Эти восковые свечи залиты в пластиковые стаканчики»
"На нашем пододеяльнике изображены африканские животные. Что там делает кенгуру?"
"У этих настенных часов стрелки черные"
"И как мне это держать в руках, кто скажет?"
"В нашем городе устанавливают вот такие "умные" остановки общественного транспорта, которые вообще не защищают от дождя"
"Гостиничные номера запираются на ключи-карты, а те в кошельке не помещаются"
"Мама купила эту игрушку для моей младшей сестры"
"Тот, кто придумал эту люстру, явно не любит людей"
«Смотрите, какая салфетница!»
Если б меня назвали дамочкой, я б тоже назвавшему нос свернула. А салфетница прикольная
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- У меня в офисе была похожая. Мужчины были в восторге, а дамочки воротили нос. © hamsterrage1 / Reddit
"Вот как выглядит скамейка после обильного дождя"
Еще несколько подборок, где дизайнеры проявили большую креативность:
Фото на превью Blurrybrains / Reddit
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