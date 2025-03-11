15+ дизайнерских решений, которые оставляют больше вопросов, чем ответов

Большинство дизайнеров при создании различных вещей в первую очередь ориентируются на внешний вид, и только потом – на удобство. И единственный вопрос, который возникает у потребителя - как их использовать?

Застежки на этой подушке очень опасны для глаз

"Меню на самом деле не старое — просто своеобразный дизайн"

Из-за фоновой картинки банкомата невозможно разглядеть сумму комиссии

"В нашем офисном санузле установили самую неудобную раковину. Неужели кто-то посмотрел на нее и подумал: "О, выглядит классно"?

"У носков логотип расположен на подошве, из-за чего ходить в них просто невозможно"

"Вот как я выгляжу в зеркале моего гостиничного номера"

"Попробовал пользоваться этой мышкой, совсем неудобно. Кто разработал ее вообще?"

«Ручка сковороды тяжелее, чем сама сковорода»

«Эти восковые свечи залиты в пластиковые стаканчики»

"На нашем пододеяльнике изображены африканские животные. Что там делает кенгуру?"

"У этих настенных часов стрелки черные"

"И как мне это держать в руках, кто скажет?"

"В нашем городе устанавливают вот такие "умные" остановки общественного транспорта, которые вообще не защищают от дождя"

"Гостиничные номера запираются на ключи-карты, а те в кошельке не помещаются"

"Мама купила эту игрушку для моей младшей сестры"

"Тот, кто придумал эту люстру, явно не любит людей"

«Смотрите, какая салфетница!»

У меня в офисе была похожая. Мужчины были в восторге, а дамочки воротили нос. © hamsterrage1 / Reddit