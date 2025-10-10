Мы прикинули, кто из нынешних звезд мог бы сыграть в старых сказках. И результат огненный

Сложно представить, как бы выглядели герои наших любимых сказок из детства, если бы их сыграли совершенно другие актеры. Но мы решили все же взглянуть на некоторых. Например, на Руперта Гринта в роли Буратино, на Энн Хэтэуэй, если бы она сыграла Марфушу в сказке «Морозко» и даже на Джейкоба Элорди в роли царя Гвидона.