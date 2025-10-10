Мы прикинули, кто из нынешних звезд мог бы сыграть в старых сказках. И результат огненный
Кино
2 часа назад
Сложно представить, как бы выглядели герои наших любимых сказок из детства, если бы их сыграли совершенно другие актеры. Но мы решили все же взглянуть на некоторых. Например, на Руперта Гринта в роли Буратино, на Энн Хэтэуэй, если бы она сыграла Марфушу в сказке «Морозко» и даже на Джейкоба Элорди в роли царя Гвидона.
Буратино, «Приключения Буратино» — Руперт Гринт
Марфуша, «Морозко» — Энн Хэтэуэй
Синяя Борода, «Сказки старого волшебника» — Венсан Кассель
Жена Синей Бороды, «Сказки старого волшебника» — Сальма Хайек
Фея-крестная и Золушка, «Золушка» — Мерил Стрип и Аманда Сейфрид
Царица, «Сказка о Царе Салтане» — Оливия Колман
Мальвина, «Приключения Буратино» — Эль Фаннинг
Суок, «Три толстяка» — Милли Бобби Браун
Пеппи Длинныйчулок, «Пеппи Длинныйчулок» — Джоуи Кинг
Принцесса, «Принцесса на горошине» — Дженна Ортега
Ильмень-Царевна, «Садко» — Дипика Падуконе
Царевна Будур, «Волшебная лампа Аладдина» — Джемма Чан
Царь Гвидон, «Сказка о царе Салтане» — Джейкоб Элорди
Хозяйка медной горы, «Каменный цветок» — Кейт Бланшетт
Ерунда. Посмотрите какие у них глаза - цепкие и холодные. Какие из них сказочные персонажи? Фиона из Шрека, когда птичка лопается. Именно с такими глазами такое и можно придумать и сыграть
Фото на превью AI-generated image, Морозко / Киностудия имени М. Горького, Волшебная лампа Аладдина / Киностудия им. М. Горького, AI-generated image
