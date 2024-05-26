15+ неожиданных фактов, которые стыдливо скрываются за титрами любимых кинолент

Странная идея назвать дочь в честь героини с несчастливой судьбой, к тому же трагически погибшей...
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Всегда занятно пересмотреть любимое кино, но не менее любопытно выведать, как создавались эти шедевры. Ведь на съемочных площадках порой происходят такие истории, что не грех и для отдельного сценария их использовать. Вот, например, какие факты остались за титрами старых добрых фильмов.
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Странная идея назвать дочь в честь героини с несчастливой судьбой, к тому же трагически погибшей...