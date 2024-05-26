15+ неожиданных фактов, которые стыдливо скрываются за титрами любимых кинолент

Всегда занятно пересмотреть любимое кино, но не менее любопытно выведать, как создавались эти шедевры. Ведь на съемочных площадках порой происходят такие истории, что не грех и для отдельного сценария их использовать. Вот, например, какие факты остались за титрами старых добрых фильмов.