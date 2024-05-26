15+ неожиданных фактов, которые стыдливо скрываются за титрами любимых кинолент

Кино
3 часа назад

Всегда занятно пересмотреть любимое кино, но не менее любопытно выведать, как создавались эти шедевры. Ведь на съемочных площадках порой происходят такие истории, что не грех и для отдельного сценария их использовать. Вот, например, какие факты остались за титрами старых добрых фильмов.

Формула любви

  • Этот фильм с начала съемок получился слегка ироничным: итальянца графа Калиостро в фильме сыграл грузин Нодар Мгалоблишвили. Актер был дамским угодником и за кадром, и это стоило ему сломанной ноги. Он жил в гостинице "Мосфильма" и по выходным, когда съемок не было, любил спеть что-нибудь в свое удовольствие. Как-то его вокальная партия пришлась по вкусу проходящей мимо женщине. Мгалоблишвили решил произвести впечатление на незнакомку, сел на подоконник, чтобы спеть ей еще, и случайно свалился со второго этажа. Но съемки продолжил, правда, уже в гипсе. А ногами графа Калиостро стали ноги композитора фильма.
  • Статую Галатеи можно смело назвать настоящей актрисой. Ведь она снималась не только в "Формуле любви", но и в 5 других фильмах, включая "Служебный роман" и "Старый Новый год". А затем ушла на покой во дворе усадьбы Вандышниковой - Банза.

Полосатый рейс

  • Толчком к созданию "Полосатого рейса" стал визит императора Эфиопии. Последнему решили показать местный цирк. И когда дрессировщица Маргарита Назарова принесла в ложу тигрят, в высших эшелонах власти промелькнула фраза, что неплохо бы снять красавицу в кино. И, конечно же, все занялись поисками подходящего сценария.
  • Единственным артистом, который отказался от дублера-дрессировщика на съемках ленты, был Алексей Смирнов. Более того, именно им был выдуман тот рискованный эпизод, где он держится за хвост тигра. Ради этого кадра он целый месяц ходил вокруг клетки с тиграми, "знакомился" с животными и приучал их к себе.

Жестокий романс

  • Фильм Рязанова ругали все, кому не лень. Режиссера обвиняли в глумлении над классикой и называли Ларису Гузееву никчемной актрисой. Самым безжалостным критиком был Евгений Данилович Сурков, и ему-то Рязанов дал остроумный ответ на его рецензию: он убрал одну букву из его фамилии и нарек самую отталкивающую героиню своей следующей киноленты, «Забытая мелодия для флейты», Евгенией Суровой.
  • У Ларисы Гузеевой была особая связь с ее персонажем "Бесприданницы": мама назвала ее в честь Ларисы Огудаловой. Но на пробах нежную и утонченную героиню пьесы она ничем не напоминала: Гузеева пришла в рваных джинсах и с разноцветными ногтями, а ее внешность и манеры были как у типичной хиппи.
  • Чтобы "нагнать туману" для съемок последних кадров фильма, создатели пригласили пиротехников. Они так старательно выполнили свою работу, что дым столбом стоял по всей Костроме, где и снималась лента. Местные жители были, мягко говоря, недовольны.

Операция «Ы» и другие приключения Шурика

  • На пробах фильма Наталья Селезнева, та самая "хорошая девочка Лида", ни в какую не соглашалась раздеваться до исподнего. А поскольку актрисе предстояло появиться в кадре в купальнике, Гайдай был намерен взглянуть на ее фигуру. И после одной фразы режиссера артистка в мгновение ока сорвала с себя платье. Он сказал, что Наталья, судя по всему, по каким-то причинам недовольна своим телом. В итоге актриса просто поддалась на провокацию, но зато роль была у нее в кармане

Приключения Электроника

  • В течение всех 8 месяцев, что потребовались для съемок ленты, мальчишки самостоятельно жили в гостинице. Быстро освоившись с тем, что они неплохо зарабатывают, они начали сорить деньгами, покупая кучу сладостей и лимонада. А когда в перерывах между съемками приходилось посещать местную школу, отправлялись туда на такси.

Д’Артаньян и три мушкетера

  • Михаил Боярский так желал поработать над картиной "Д'Артаньян и три мушкетера", что готов быть участвовать в съемках даже в качестве дворника. Но благодаря своему музыкальному таланту отбил главную роль у Александра Абдулова.
  • Когда по сюжету Д'Артаньян должен был прыгнуть с высоты 5-го этажа в стог сена, актер с бравадой отказался от услуг каскадеров. Режиссер разрешил ему совершить прыжок, но когда все увидели, как побледнел артист на деревянной балюстраде, думали, что он откажется от своего намерения. Но только успели навести камеры, как он прыгнул. Все успокоились, а Боярский сиганул еще раз. Решил лишний раз проверить себя на прочность.
  • В первый же день съемки чуть не сорвались из-за флирта Боярского с девушкой-гримером. Она завивала его усы, которые он так старательно отращивал, и тут актер начал заигрывать. От неожиданности гример спалила Боярскому один из усов, которыми он так гордился. В итоге она проявила смекалку и заменила пострадавший ус искусственным.
  • Как-то раз режиссер фильма Георгий Юнгвальд-Хилькевич вернулся в свой номер люкс, где жил с женой Татьяной. И обнаружил, что с его кровати торчат чужие женские ноги в чулках. Это была актриса Маргарита Терехова — Миледи. На другой кровати он обнаружил Атоса, а на третьей — Портоса. На диванах, а их в номере люкс было много, расположились остальные актеры. Оказалось, съемочная группа была возмущена, что их поселили в бюджетную гостиницу "Колхозная". Пообщаться с недовольными артистами решил директор картины и после очень эмоционального диалога вылетел весь красный и переселил их в лучшие номера.

Три плюс два

  • Режиссер Генрих Оганесян требовал, чтобы к началу съемок актеры-мужчины как следует загорели, потому Миронов, Жариков и Нилов около 2-х недель разгуливали в нижнем белье. Причем не только по пляжу, но и по городским улицам. Из-за этого актеры не раз попадали в отделение милиции, и в итоге им выдали справку, сообщающую, что они работают, а не хулиганят.
  • В разгар съемок Оганесян готовился отпраздновать свой день рождения и замариновал мясо для шашлыка. А когда его пожарил, недоумевал, почему в блюде столько песка. А дело в том, что приезжал муж исполнительницы одной из главных ролей, Наталии Кустинской, дабы отчитать супругу в порыве ревности. Он опрокинул ведра с мясом, а члены съемочной команды попытались продукт "спасти".

Чародеи

  • Все первые дни фильм снимался без актера первого плана. В кадрах, где Иванушка едет на санях и играет на трубе, Александра Абдулова подменяет дублер. А все потому что актер помимо "Чародеев" снимался еще в нескольких фильмах одновременно и потому заявил режиссеру, что работать будет только по ночам.
  • Сцены в помещении были отсняты в одном городе, а сказочные природные пейзажи решили снимать в Суздале. Но возникла загвоздка: на дворе был апрель, а действие в фильме происходит под Новый год. Но кое-где оставались небольшие "островки" снега, и члены команды сгребали их в один большой сугроб и снимали так, что у зрителей создавалось впечатление снежной зимы.

Интердевочка

  • Изначально режиссер Петр Тодоровский не хотел звать Яковлеву на роль, хотя и был доволен ее актерскими навыками. Он считал ее слишком миниатюрной. Но в итоге осознал, что лучшей кандидатуры не найдет, и решил сделать "формы" для актрисы из поролона.

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Фото на превью Интердевочка / Мосфильм

Комментарии

Уведомления
Natalia
1 час назад

Странная идея назвать дочь в честь героини с несчастливой судьбой, к тому же трагически погибшей...

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