11 секретов, которые стоят за знаменитыми киносценами
Вы когда-нибудь задумывались, что делает некоторые сцены из фильмов легендарными? Иногда это не блестящий сценарий, а чистая магия момента. Некоторые из культовых сцен появились благодаря импровизации актеров: от фразы, ставшей мемом, до совершенно незапланированного падения — эти моменты вошли в историю кино, доказав, что спонтанность может быть гениальнее любого сценария. Внимание, в статье есть спойлеры и подробные описания некоторых сцен фильмов.
«Властелин колец: Две крепости»
В легендарной сцене, когда Арагорн издает мучительный вопль, пиная шлем, думая, что его друзья Мерри и Пиппин мертвы, крик — это не актерская игра. Вигго Мортенсен, исполняющий роль Арагорна, сломал два пальца на ноге о бутафорский шлем. Режиссер Питер Джексон использовал именно этот дубль, увидев настоящие эмоции Мортенсена, который оставался в образе, несмотря на травму.
«Тор: Царство тьмы»
Сцена, в которой Тор вешает свой молот в коридоре, как будто это обычный и привычный для него жест, была импровизацией Криса Хемсворта. Он просто хотел повеселить коллег, а в итоге этот кадр вошел в финальный вариант монтажа.
«Темный рыцарь»
Пока Джокер тихо ждет в тюрьме после ареста Джимом Гордоном, мэр Гарсия появляется, чтобы осмотреть последнее бедствие Готэма. Находясь там, он также повышает Гордона до должности комиссара. Офицеры в комнате аплодируют объявлению, а Леджер начинает, не по сценарию, медленно хлопать, не меняя выражения лица. Это была простая импровизация, но она стала одной из самых тревожных и мрачных сцен фильма.
«Джанго освобожденный»
Еще одна случайность, попавшая на большие экраны и ставшая легендарной сценой, это несчастный случай Леонардо Ди Каприо в «Джанго освобожденном». Снимая ссору за обеденным столом, Ди Каприо случайно ударил рукой бокал о бокал и порезался. Актер даже не вздрогнул и продолжил сцену, как и планировалось. Непреднамеренный момент настолько впечатлил Квентина Тарантино, что он оставил этот дубль.
«Гарри Поттер и Тайная комната»
Чтобы попасть в гостиную Слизерина и выведать информацию у Малфоя, Гарри и Рон во второй части франшизы решают выпить оборотное зелье и замаскироваться под Крэбба и Гойла. К сожалению, Гарри забывает снять очки, из-за чего Малфой спрашивает, почему Гойл в очках. Гарри не находит ничего лучше чем сказать, что он читал, Малфой небрежно замечает: «Не знал, что ты умеешь читать». Эта фраза была полностью сымпровизирована Томом Фелтоном, который, предположительно, забыл свой настоящий ответ.
«Красотка»
Культовая сцена в фильме «Красотка», где Ричард Гир щелкает шкатулкой с драгоценностями по пальцам Джулии Робертс, вызывая неловкий и искренний смех актрисы, был розыгрышем. Режиссер и актер решили подшутить над молодой Джулией Робертс. Она иногда появлялась на съемочной площадке немного сонной и они тем самым хотели взбодрить ее. Многие критики сходятся во мнении, что именно в этот момент весь мир полюбил Робертс, хотя решение использовать эту сцену в монтаже было принято в последний момент.
«Стражи галактики»
В сцене с Коллекционером Звездный Лорд неуклюже роняет шар на землю. Крис Пратт действительно случайно уронил реквизит, но решил поднять его и продолжить играть. Режиссеру это так понравилось, что он оставил этот момент в фильме. Это была случайность, которая прекрасно подчеркнула очаровательную чудаковатость Звездного Лорда.
«Дневники принцессы»
Еще одна нелепая сцена, случившаяся с актрисой, вошла в финальный монтаж любимого многими с детства фильма «Дневники принцессы». Энн Хэтэуэй сказала, что ее падение на трибунах произошло из-за того, что она поскользнулась на луже. Этот «трюк» не был прописан в сценарии. Недавно актриса снова упала, но уже на съемках второй части «Дьявол носит Prada» и в своих соцсетях выложила видео двух этих падений.
«Казино Рояль»
Знаменитая сцена, в которой Дэниел Крейг выходит из воды, получилась «случайно». Актер должен был проплыть дальше, но из-за мелководной песчаной отмели, Крейг встал и ему пришлось идти.
«Волк с Уолл-стрит»
На съемках фильма «Волк с Уолл-стрит» у Мэттью Макконахи был необычный ритуал перед съемками: он бил себя в грудь и напевал, чтобы расслабиться перед сценой в ресторане. Леонардо Ди Каприо увидел ритуал и подтолкнул Макконахи просто сделать его перед камерой. Эти ритмичные удары в грудь попали в финальный монтаж, добавив сцене капельку естественной харизмы и странного очарования.
«Мальчишник в Вегасе»
В фильме «Мальчишник в Вегасе» зуб Эду Хелмсу не пришлось убирать ни с помощью грима, ни с помощью компьютерной графики, потому что у него уже итак был фальшивый резец. Он просто вынул фальшивый зуб для этой сцены.
