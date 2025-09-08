11 секретов, которые стоят за знаменитыми киносценами

Культовая сцена в фильме «Красотка», где Ричард Гир щелкает шкатулкой с драгоценностями по пальцам Джулии Робертс, вызывая неловкий и искренний смех актрисы, был розыгрышем. Режиссер и актер решили подшутить над молодой Джулией Робертс. Она иногда появлялась на съемочной площадке немного сонной и они тем самым хотели взбодрить ее. Многие критики сходятся во мнении, что именно в этот момент весь мир полюбил Робертс, хотя решение использовать эту сцену в монтаже было принято в последний момент.