13 «случайных» деталей в кадре, которые на самом деле были гениальной подсказкой к финалу

В сериале «Белый лотос» много деталей, указывающих на судьбу героев. После отсылок, которые поклонники нашли в начальных титрах к первому сезону, в третьем сезоне становится очевидным, что яркие картинки явно рассказывают нам какую-то историю.

Так, рядом и именем актера Джейсона Айзекса, сыгравшего главу семейства Рэтлиффов Тимоти, изображен человек, застрявший на дереве, что предвещает темный поворот событий в судьбе Тимоти в финале сезона. И в одной из сцен он как раз будет снимать плод с дерева.

Имя Сэма Ниволы, который играет Лохлана, младшего брата Рэтлиффов, появляется рядом с человеком в реке, который, возможно, тонет. Это также намекает на поворот сюжета, непосредственно связанный с ним.