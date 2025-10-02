Мы попросили нейросеть создать 16 иллюстраций к сказкам Пушкина, и результат — просто «ах»

2 часа назад
AI-generated image, AI-generated image, AI-generated image

Как же нам нравились эти волшебные произведения в детстве! Тут тебе и любовь, и приключения, и магия. Нам очень захотелось «оживить» страницы этих книг с помощью нейросети, и вышло просто необыкновенно. Мы уверены, что такими Царевну-Лебедь и Князя Гвидона вы еще не видели.

Князь Гвидон — «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»

AI-generated image

Царевна Лебедь — «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»

AI-generated image

Царь Салтан — «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»

AI-generated image
O_о
2 часа назад

Мне кажется, Салтан - это мяхкай такой, лёхкай намёк на султана. А тут - горностаевая мантия.

-
-


Белка с золотыми орешками — «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»

Три девицы под окном — «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»

AI-generated image

Руслан и Людмила — «Руслан и Людмила»

AI-generated image

Рогдай, Фарлаф и Ратмир — «Руслан и Людмила»

AI-generated image

Ведьма Наина — «Руслан и Людмила»

AI-generated image

Злая царица — «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

AI-generated image

Королевич Елисей — «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

Царевна — «Сказка и мертвой царевне и семи богатырях»

AI-generated image

Шамаханская царица — «Сказка о золотом петушке»

AI-generated image
Муси-пуси
1 час назад

А эта уже больше похожа на царевну, если бы не легкая хитреца в глазах и улыбке)

-
-


Царь Дадон — «Сказка о золотом петушке»

AI-generated image

Золотой петушок — «Сказка о золотом петушке»

AI-generated image

Старик и золотая рыбка — «Сказка о рыбаке и рыбке»

AI-generated image

Старуха — «Сказка о рыбаке и рыбке»

AI-generated image
