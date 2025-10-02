Мы попросили нейросеть создать 16 иллюстраций к сказкам Пушкина, и результат — просто «ах»
2 часа назад
Как же нам нравились эти волшебные произведения в детстве! Тут тебе и любовь, и приключения, и магия. Нам очень захотелось «оживить» страницы этих книг с помощью нейросети, и вышло просто необыкновенно. Мы уверены, что такими Царевну-Лебедь и Князя Гвидона вы еще не видели.
Князь Гвидон — «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
AI-generated image
Царевна Лебедь — «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
AI-generated image
Царь Салтан — «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
AI-generated image
Мне кажется, Салтан - это мяхкай такой, лёхкай намёк на султана. А тут - горностаевая мантия.
-
-
Ответить
Белка с золотыми орешками — «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
Три девицы под окном — «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
Руслан и Людмила — «Руслан и Людмила»
Рогдай, Фарлаф и Ратмир — «Руслан и Людмила»
AI-generated image
Ведьма Наина — «Руслан и Людмила»
Злая царица — «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
AI-generated image
Королевич Елисей — «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
Царевна — «Сказка и мертвой царевне и семи богатырях»
Шамаханская царица — «Сказка о золотом петушке»
AI-generated image
А эта уже больше похожа на царевну, если бы не легкая хитреца в глазах и улыбке)
-
-
Ответить
Царь Дадон — «Сказка о золотом петушке»
Золотой петушок — «Сказка о золотом петушке»
AI-generated image
Старик и золотая рыбка — «Сказка о рыбаке и рыбке»
Старуха — «Сказка о рыбаке и рыбке»
Мы часто создаем яркие подборки с помощью нейросети и порой результат превосходит все наши ожидания. Любопытно? Обязательно в них загляните:
