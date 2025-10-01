Мы «оживили» 15 мультяшных злодеев и злодеек — и они ох как круты

Культура
3 часа назад

Отрицательные герои часто обладают такой мощной харизмой и обаянием, что нередко запоминаются сильнее всяких добрых милашек. Ну, согласитесь, любопытно было бы встретить такого персонажа в реальной жизни и посмотреть, как он будет выглядеть.

Снежная королева — «Снежная королева»

Злая королева — «Белоснежка»

Аид — «Геркулес»

Шуршилла
3 часа назад

Аид - старший из олимпийских богов, владыка подземного царства и буквально повелитель миллионов душ мертвых греков... Как-то не очень на себя похож.

-
-
Ответить

Круэлла де Виль — «101 долматинец»

Карабас-Барабас — «Приключения Буратино»

Малефисента — «Спящая красавица»

Волк — «Красная шапочка»

Морская ведьма Урсула — «Русалочка»

Кощей

Баба-яга

Дунька с Паратуньки
2 часа назад

Неплохо, но не хватает ехидности и вредности во взгляде. Получилась какая-то обычная старушка с косичками, грустящая о размере пенсии.
Все-таки баба Яга должна быть ну хоть немного злодейкой.

-
-
Ответить

Королева сердец — «Алиса в стране чудес»

Принц Ханс — «Холодное сердце»

Мачеха — «Золушка»

Чадо Брюн
1 час назад

Горбинку убрали. Эх, только в конвенциональную красоту ии умеют, другую по умолчанию не рассматривают, даже там, где нужно

-
-
Ответить

Полкан — «Летучий корабль»

O_о
4 часа назад

Там связка ключей в виде короны должна быть, а не корона в виде связки ключей

-
-
Ответить

Джафар — «Аладдин»

Комментарии

Уведомления

Похожее