Ну нет, где ж тут властность, холодность и надменность? Где тут королева снега и льда? Вот даже это было бы лучше.
Мы «оживили» 15 мультяшных злодеев и злодеек — и они ох как круты
Отрицательные герои часто обладают такой мощной харизмой и обаянием, что нередко запоминаются сильнее всяких добрых милашек. Ну, согласитесь, любопытно было бы встретить такого персонажа в реальной жизни и посмотреть, как он будет выглядеть.
Снежная королева — «Снежная королева»
Злая королева — «Белоснежка»
Аид — «Геркулес»
Аид - старший из олимпийских богов, владыка подземного царства и буквально повелитель миллионов душ мертвых греков... Как-то не очень на себя похож.
Круэлла де Виль — «101 долматинец»
Карабас-Барабас — «Приключения Буратино»
Малефисента — «Спящая красавица»
Волк — «Красная шапочка»
Морская ведьма Урсула — «Русалочка»
Кощей
Баба-яга
Неплохо, но не хватает ехидности и вредности во взгляде. Получилась какая-то обычная старушка с косичками, грустящая о размере пенсии.
Все-таки баба Яга должна быть ну хоть немного злодейкой.
Королева сердец — «Алиса в стране чудес»
Принц Ханс — «Холодное сердце»
Мачеха — «Золушка»
Горбинку убрали. Эх, только в конвенциональную красоту ии умеют, другую по умолчанию не рассматривают, даже там, где нужно
Полкан — «Летучий корабль»
Там связка ключей в виде короны должна быть, а не корона в виде связки ключей
Джафар — «Аладдин»
Здорово получилось. Хотя в роли живого Карабаса лучше всего Этуш смотрится
На удивление классно получилось, почти все сохранили черты и характер персонажей.