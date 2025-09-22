Как бы выглядели 18 известных полотен, если бы за них взялись художники с другим стилем
Интересное
3 часа назад
Мы загорелись идеей: представить, как мировые шедевры могли бы выглядеть в исполнении других живописцев. И, честно говоря, остались под большим впечатлением от того, что у нас получилось.
© Italian Midday / Karl Bryullov / Russian Museum / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image
«Портрет дамы»
«Поцелуй»
«Рождение Венеры»
© The Birth of Venus / Sandro Botticelli / Uffizi Gallery / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image, AI-generated image
«Женщина с зонтиком»
«Крик»
© The Scream / Edvard Munch / National Gallery of Norway / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image
«Портрет Магдалены Дони»
«У модистки»
«Лесные дали»
© The forest distant views / Ivan Shishkin / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image
«Иван Царевич на Сером Волке»
«Девушка с кошкой»
«Автопортрет»
«Дама с горностаем»
© Lady with an Ermine / Leonardo da Vinci / National Museum in Kraków / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image
«Женщина с цветком»
«Донна Велата»
© La Donna Velata / Raphael / Galleria Palatina / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image
«Хрустальный шар»
«Пьеро и Арлекин»
«Итальянский полдень»
© Italian Midday / Karl Bryullov / Russian Museum / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image
«Подсолнухи»
© Vase with Fifteen Sunflowers / Vincent van Gogh / National Gallery / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image
Если вам по душе такие творческие подборки, то обязательно загляните и в эти статьи:
- 12 исторических фигур, которые в реальной жизни выглядели не так, как мы привыкли их видеть в кино
- Мы представили, как могли бы выглядеть 11 книжных персонажей, если бы реально существовали
- Как в действительности выглядели 16 исторических личностей, образы которых мы знаем по фильмам. Некоторых и не узнать
Фото на превью Italian Midday / Karl Bryullov / Russian Museum / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 уморительных провалов, которые случились просто на ровном месте
16 историй с таким справедливым финалом, что хочется аплодировать стоя
15 историй, которые бодрят быстрее, чем звонкий будильник
Народное творчество
4 дня назад
19 бариста и официантов рассказали о поступках клиентов, которые они не забудут до самой пенсии
15 знакомств, которые были сдобрены щепоткой неожиданностей
Истории
6 дней назад
15 честных комиксов, в которых каждый, кому за 30, мигом узнает себя
Авторские колонки
1 месяц назад
15 человек, от чьих поступков окружающие теряют дар речи, а они и в ус не дуют
19 человек рассказали о подарках, которые из их памяти уже ни один ластик не сотрет
Народное творчество
1 месяц назад
17 человек, которые решили поручить ведение быта специалистам и вляпались в историю
Истории
2 недели назад
15 свадебных казусов, которые произошли еще до церемонии
Истории
1 неделя назад