Как бы выглядели 18 известных полотен, если бы за них взялись художники с другим стилем

Интересное
3 часа назад

Мы загорелись идеей: представить, как мировые шедевры могли бы выглядеть в исполнении других живописцев. И, честно говоря, остались под большим впечатлением от того, что у нас получилось.

«Портрет дамы»

© Rogier van der Weyden / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image

«Поцелуй»

© The Kiss / Gustav Klimt / Belvedere / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image

«Рождение Венеры»

© The Birth of Venus / Sandro Botticelli / Uffizi Gallery / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image, AI-generated image

«Женщина с зонтиком»

«Крик»

«Портрет Магдалены Дони»

© Portrait of Maddalena Doni / Raphael / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image

«У модистки»

«Лесные дали»

«Иван Царевич на Сером Волке»

«Девушка с кошкой»

«Автопортрет»

«Дама с горностаем»

«Женщина с цветком»

«Донна Велата»

«Хрустальный шар»

«Пьеро и Арлекин»

«Итальянский полдень»

«Подсолнухи»

Фото на превью Italian Midday / Karl Bryullov / Russian Museum / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее