Мы «перенесли» героев 17 знаменитых картин в наши дни. И они — новые иконы стиля
Интересное
2 часа назад
Нашу фантазию не остановить и в этот раз нам до мурашек захотелось посмотреть на то, какими сейчас могли бы быть люди, изображенные на известных полотнах. Получилось так круто, что сами не можем оторвать глаз от результата.
«Неизвестная» — Иван Крамской
«Демон сидящий» — Михаил Врубель
«Мария-Антуанетта» — Элизабет Виже Лебрен
«Девушка с жемчужной сережкой» — Ян Вермеер
© Girl with a Pearl Earring / Johannes Vermeer / Mauritshuis / Wikimedia Commons, AI-generated image
«Аленушка» — Виктор Васнецов
«Автопортрет» — Сандро Ботичелли
© Adoration of the Magi / Sandro Botticelli / Uffizi Gallery / Wikimedia Commons, AI-generated image
«Портрет Адели Блох Бауэр I» — Густав Климт
«Девочка с персиками» — Валентин Серов
«Лютнист» — Микеланджело Меризи да Караваджо
«Инфанта Маргарита Тереза в синем платье» — Диего Веласкес
«Герцогиня Альба» — Франсиско Гойя
«Амбруаз Воллар» — Поль Сезанн
«Девушка с веером» — Пьер Огюст Ренуар
© Girl with a Fan / Pierre-Auguste Renoir / Hermitage Museum / Wikimedia Commons, AI-generated image
«Девушка с гребнем в волосах» — Казимир Малевич
«Женщина перед зеркалом» — Тициан
«Джулиано Медичи» — Сандро Ботичелли
«Портрет четы Арнольфини» — Ян Ван Эйк
Если вам нравятся наши фантазийные подборки, основанные на шедеврах живописи, то обязательно загляните и сюда:
Фото на превью Portrait of Adele Bloch-Bauer I / Gustav Klimt / Neue Galerie New York / Wikimedia Commons, AI-generated image, Portrait of an Unknown Woman / Ivan Kramskoi / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons, AI-generated image
