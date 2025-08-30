Мы «перенесли» героев 17 знаменитых картин в наши дни. И они — новые иконы стиля

Нашу фантазию не остановить и в этот раз нам до мурашек захотелось посмотреть на то, какими сейчас могли бы быть люди, изображенные на известных полотнах. Получилось так круто, что сами не можем оторвать глаз от результата.

«Неизвестная» — Иван Крамской

«Демон сидящий» — Михаил Врубель

«Мария-Антуанетта» — Элизабет Виже Лебрен

«Девушка с жемчужной сережкой» — Ян Вермеер

«Аленушка» — Виктор Васнецов

«Автопортрет» — Сандро Ботичелли

«Портрет Адели Блох Бауэр I» — Густав Климт

«Девочка с персиками» — Валентин Серов

«Лютнист» — Микеланджело Меризи да Караваджо

«Инфанта Маргарита Тереза в синем платье» — Диего Веласкес

«Герцогиня Альба» — Франсиско Гойя

«Амбруаз Воллар» — Поль Сезанн

«Девушка с веером» — Пьер Огюст Ренуар

«Девушка с гребнем в волосах» — Казимир Малевич

«Женщина перед зеркалом» — Тициан

«Джулиано Медичи» — Сандро Ботичелли

«Портрет четы Арнольфини» — Ян Ван Эйк

Ёжик в авокадо
1 час назад

Эти игры с ии начали так же надоедать, как подборки "жизненных историй". Понятно, что это кладезь готовых статей с минимальными трудозатратами "автора".. Так что их станет только больше)

