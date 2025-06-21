18 картин, в которых людей заменили котами, и получилось не хуже оригинала
Художники
4 часа назад
Искусство — прекрасно, но мы нашли, как сделать его еще лучше, ведь, как говорят, нет предела совершенству. Любимые и обожаемые котики стали героями самых известных картин мировой живописи. Хотите взглянуть на эти шедевры вместе?
В статье используются изображения, созданные с помощью ИИ.
«Сотворение бупа»
«Васильевна за чаем»
«Крик в пять утра»
«Кото Лиза»
«Мурочка с жемчужной сережкой»
«Котика»
«Рыжий полосатый диптих»
«Дама с котофеем»
«Ушастые»
«Котелия»
«Мур-мурная»
«Жанна Котори»
«Царевна-Котейка»
«Поцелуй: подлинная версия»
«Котофеевна с персиками»
«Фрида Кото»
«Три Кота»
«Охота на рыбов»
«Сын мурлыкающий»
«Винсент Ван Кот»
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