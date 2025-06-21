18 картин, в которых людей заменили котами, и получилось не хуже оригинала

Художники
4 часа назад

Искусство — прекрасно, но мы нашли, как сделать его еще лучше, ведь, как говорят, нет предела совершенству. Любимые и обожаемые котики стали героями самых известных картин мировой живописи. Хотите взглянуть на эти шедевры вместе?

В статье используются изображения, созданные с помощью ИИ.

«Сотворение бупа»

«Васильевна за чаем»

«Крик в пять утра»

«Кото Лиза»

«Мурочка с жемчужной сережкой»

«Котика»

«Рыжий полосатый диптих»

«Дама с котофеем»

«Ушастые»

«Котелия»

«Мур-мурная»

«Жанна Котори»

«Царевна-Котейка»

«Поцелуй: подлинная версия»

«Котофеевна с персиками»

«Фрида Кото»

«Три Кота»

«Охота на рыбов»

«Сын мурлыкающий»

«Винсент Ван Кот»

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