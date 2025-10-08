19 детских подарков, которые родители еще на пенсии вспоминать будут

Подхожу сегодня к работе. На полпути меня догоняет маленький, хорошенький мальчик. Останавливается и говорит: «Девушка, а у вас дети есть?» Я, немного оторопев, отвечаю: «Есть». Он: «А вы знаете, что дети — это цветы жизни?.. Я дарю вам вот этот цветок!» И с этими словами он протягивает мне, сделанный из бумаги и раскрашенный вручную, тюльпан. Дрожащей рукой беру этот цветок, на глаза наворачиваются слезы вселенского умиления, и тут мальчишечка продолжает: «Этот тюльпан мне брат помогал делать. Вон он стоит». Я поворачиваюсь за жестом малыша и, недалеко от нас, вижу парня лет 25-28, который так застенчиво и тупя взор, аки девица на выданье, машет мне ручкой. А мальчик продолжает: «Брат просил вам передать, что если у вас нет детей или вы хотите еще, то он может помочь». Я, оценив весь креатив подхода и поняв, что брат маленького сводника немножко криворучка (судя по цветку), сделала максимально таинственный вид и не сводя взгляда с застенчивого помощника по заведению детей, шепнула мальчику: «За цветок большое спасибо. Передай, пожалуйста, своему брату, что усыновить я его не могу, так как у меня уже есть двое малышей и ещё мальчик, которому немножко за тридцать. А другого способа помощи от него я не вижу». Когда маленький донес всю информацию, его брат, не сдерживая смеха, показал мне рокерскую «козу». Я в ответ сделала реверанс и пошла на работу. Настроение мое чрезвычайно улучшилось.