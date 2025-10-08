19 детских подарков, которые родители еще на пенсии вспоминать будут
Детские подарки — это всегда элемент неожиданности. Но все эти презенты родители берегут как самое ценное, потому что за каждой такой поделкой стоит старание, фантазия и огромное детское сердце. Мы собрали для вас подборку таких детских подарков, от которых точно не сдержать эмоций.
Подарочек от внука
- Собирались всей семьей идти к моему папе на день рождения. Мы с мужем купили подарок, одевались уже, а сын сидел в кресле и что-то напевал себе под нос. Подхожу к нему и спрашиваю: «Назар, а что ты дедушке хочешь подарить? Может по дороге что-то заехать и купить, чтобы ты лично его порадовал!» Сын с умным видом отвечает: «У меня есть подарок, песня!» Интересуюсь: «А что это за песенка такая? С днем рождения?» Он взял и спел мне: «В этот день родили меня на свет! В этот день с иголочки я одет! В этот день теплом вашим я согрет! Мне сегодня тридцать лет!» И ничего, что дедушке исполнялось 75, он оценил старания внука и был на седьмом небе от счастья. © Мамдаринка / VK
«Решила внучка бабушке втихую от всех открытку нарисовать. Решено — сделано. Нарисовала, подписала. Я оказался свидетелем вручения»
С 8 марта
Бабушке от Маши
Ты как Антарктида
Бабушка:
— Почему Антарктида? Такая же далекая и холодная?
Внучка:
— Нет. Такая же белая и красивая!
Бедный топинамбур
- Был у бабушки с дедушкой огроменный огородище. Бабушка в позе интересной проводила там очень много времени и грядки даже не знали что такое сорняки. А мне лет 12 было, когда обуял меня трудовой порыв помочь родственникам. Нашла я в дальнем конце огорода сорняки ростом с меня (ничего же не смутило) и как давай все это дело уничтожать и выносить к забору. Поймали меня за помощью, когда я уже одну треть изничтожила. Бабушка похвалила за активность, но попросила таки оставить ей немного топинамбура на грядке. © sourrce / Pikabu
«Уж поздравил, так поздравил меня сынок...»
«Дорогая моя мамуля. Поздравляю тебя с праздником 8 марта. Желаю тебе такого, что не приснится никому. И еще желаю тебе, чтоб ты поступила в медицинское училище и чтобы стала врачом. И чтоб там не провалилась на экзамене. А если провалишься, то я тебе покажу Кузькину мать».
- Я посмеялся от души! © ScottPiPoe / Pikabu
Самые прекрасные цветы
- Вчера пришла с работы раньше сына и стала свидетелем такого зрелища. В дверь влетает рюкзак, следом — сапоги в комьях грязи, потом спиной (а точнее попой) заползает мой сын. Куртка вся грязная, дверь закрывает чуть ли не зубами. Я в шоке молча наблюдаю. Он оборачивается, видит меня, роняет на пол стаканчик с мутной водой и выдает: «Мама, ты все испортила!» А из стаканчика вместе с водой выплеснулись три цветочка мать-и-мачехи. Оказалось, он шел домой и увидел у теплотрассы первые весенние цветы. Сорвал — но их было только два. А два дарить нельзя! Тогда началась операция: нашел пластиковый стаканчик, набрал воды из лужи, полез искать третий цветок, отбивался от стайки щенков, падал с теплотрассы, потерял шапку и разодрал куртку. Но главное — он нашел третий цветок. Через пару минут мой герой постучал в комнату и торжественно вручил мне эти три крошечных тюльпана весны. И это были самые прекрасные цветы в моей жизни. © Kristy89
/ Pikabu
«Подарок от сынишки»
Однажды, ранней зимой, мой сынишка, прибежав из садика, очень гордо вручил мне засохшую веточку, но на ней были листики, которые показались ему цветами. Когда вручал, утирая носик, очень важно заявил: «Цветоки не красные, но маме же красиво?», поцеловал, и умчался заниматься своими, очень важными детскими делами. Я поблагодарила его и поставила на кухню эти «цветоки». Стоят уже три года и неизменно радуют глаз. Каждый раз улыбаюсь, когда на них смотрю.
Такой реакции папа точно не ожидал
- Дочка сделала открытку на мой др: аппликации, блестки — все как у 8-летки. Ходит счастливая, раз за разом спрашивает: «Пап, тебе правда понравилось?» Я благодарю. На пятый раз решаю пошутить: «На твой др тебе тоже такую сделаю». Она испуганно: «Пап, мне такую фигню не надо! Ты мне новый телефон обещал!» © SanLet / Pikabu
«Мужчинам на заметку оригинальный и экономичный метод подката»
Подхожу сегодня к работе. На полпути меня догоняет маленький, хорошенький мальчик. Останавливается и говорит: «Девушка, а у вас дети есть?» Я, немного оторопев, отвечаю: «Есть». Он: «А вы знаете, что дети — это цветы жизни?.. Я дарю вам вот этот цветок!» И с этими словами он протягивает мне, сделанный из бумаги и раскрашенный вручную, тюльпан. Дрожащей рукой беру этот цветок, на глаза наворачиваются слезы вселенского умиления, и тут мальчишечка продолжает: «Этот тюльпан мне брат помогал делать. Вон он стоит». Я поворачиваюсь за жестом малыша и, недалеко от нас, вижу парня лет 25-28, который так застенчиво и тупя взор, аки девица на выданье, машет мне ручкой. А мальчик продолжает: «Брат просил вам передать, что если у вас нет детей или вы хотите еще, то он может помочь». Я, оценив весь креатив подхода и поняв, что брат маленького сводника немножко криворучка (судя по цветку), сделала максимально таинственный вид и не сводя взгляда с застенчивого помощника по заведению детей, шепнула мальчику: «За цветок большое спасибо. Передай, пожалуйста, своему брату, что усыновить я его не могу, так как у меня уже есть двое малышей и ещё мальчик, которому немножко за тридцать. А другого способа помощи от него я не вижу». Когда маленький донес всю информацию, его брат, не сдерживая смеха, показал мне рокерскую «козу». Я в ответ сделала реверанс и пошла на работу. Настроение мое чрезвычайно улучшилось.
«Живу в разводе. Сыну 5 лет. Сегодня он сделал мне такой подарок»
Кому-то радостно, а кому-то...
- Моей маме внучок 3-х лет цветочки носил. Из-за спины, сюрприз, протягивает руку — там одуванчики. Она радуется, он счастлив. И так несколько раз. А потом протягивает руку — а там тюльпаны. С невесткиной клумбы. Вернее, головки от тюльпанов. На коротеньком стебельке. Все, что были раскрыты, принес любимой бабушке щедрый внучок. © Snegirla / Pikabu
«Повод для гордости — сын увлекся вязанием. Жилет в подарок деду на ДР. Первая крупная вещь. Зацените. Во избежание вопросов сын взрослый, что не мешает мне гордиться его успехами»
Добытчик
- Самые вкусные в своей жизни яблоки — те, которые старшенький приволок как-то, обобрав яблоню в детском саду, по дороге со школы. Да, это было неправильно, и я ему объяснила, что делать так не стоит. Но! Видели бы вы эти глаза «добытчика», когда я с огромным удовольствием хрустела этими яблоками! © Llelishna / Pikabu
«Самый ценный подарок»
Дело было ровно девять лет назад. Пришел забирать сына из детского сада. Веселое чадо бежит мне навстречу, обнимает, протягивает руку, а на ладони камень, обычная галька.
— Это что? — спрашиваю я.
— У меня же нет денег, это тебе мой подарок на день рождения! — отвечает сын.
Вспоминаю теперь это каждый год, как вспоминаю, так на слезу пробивает. Камень храню. Пожалуй, это самый искренний и ценный подарок за сорок один. Где он его откопал зимой? Сына спрашивал, он не помнит, но в группе был аквариум.
«День матери на самом деле не посвящен маме»
Мама, просто хотел сообщить тебе, что День матери был бы невозможен без меня. Буду ждать свой подарок в гостиной. С любовью, Джошуа
Мама с бородой
- Я один воспитываю дочку. Всегда переживал, чтобы она не чувствовала себя чужой среди других детей, росла уверенной, без лишних комплексов. Год назад у них в садике был утренник ко Дню матери. Я сначала не хотел идти — больно это все. Но дочка уговорила. Праздник прошел спокойно, пока в конце не раздали цветы: нужно было подарить маме. Я аж похолодел. А она спокойно так подошла ко мне и вручила цветочек. Вот тут я уже с трудом держался...© Мамдаринка / VK
«Подарок годовалой дочки на день отца»
годовалая дочка знает буквы и умеет писать слова?
Ну супер, конечно...
Рисунок из будущего
- Моя мама рассказала мне интересную историю: однажды ее маленький племянник подарил ей рисунок, на котором она стоит и держит за руку светловолосую девочку в красненьком платье и в черных лаковых ботиночках. Мама положила рисунок в книгу и забыла про него. На днях разбирали шкафы, и вдруг выпадает этот рисунок. Мама смотрит, улыбается и переводит взгляд на стенку: там висит фотография, где мы с мамой стоим, а я в красном платье и в черных ботинках. © Подслушано / Ideer
«Подарочный купон, который мой сын подарил мне на День матери»
Это купон на массаж
От Ника
«Дочка смастерила мне подарок! Буду хранить его вечно!»
