17 снимков, которые на 100% пропитаны осенью

1 час назад
Осень — это не только дожди и хандра. Это время для чудес, ярких красок и необычных встреч. Когда в солнечный денек хочется прогуляться по парку, окрашенному в золотые краски. А некоторые не прочь пройтись и за грибами. Мы собрали фото, которые полностью передают это волшебство.

«Ничего необычного, просто мой сын внутри огромной тыквы»

«Наш дом преобразился к Хэллоуину»

«На нашем местном деревенском фермерском фестивале вы можете угадать, сколько яблок находится в этой машине, и выиграть приз»

«Олень пересекает реку сегодня утром в Вайоминге. Снято, пока я лежал укутанный в кровати своего дома на колесах»

Miss Katie
25 минут назад

Это либо белохвостые, либо чернохвостые олени. Они по размеру меньше, чем благородный олень. Но все 3 водятся в Вайоминге. Плюс куча другой живности.

Пару недель назад, на пробежке на тропе я нашла медвежью кучу, прямо посередине беговой дорожки. И следы лап медведя. По размеру лап можно было понять, что медведь ещё молодой, не крупный. Как раз сегодня туда собираюсь, если следы не смылись дождём, то сделаю фото и опубликую здесь:)

Яркие краски осени

Вершина горы Азур

Петух, сделанный из тыкв и кабачков

На бильярдном сукне сентября

Осенние слезы⁠⁠

Праздник на ножках⁠⁠

«Просто кот, который спал в листьях. Я думал, тихонько сфоткаю, но не прокатило и хитрый нос сразу начал тянуться к камере, чтобы унюхать, есть ли еда»

Ужик на мухоморе⁠⁠ охраняет свое змеиное богатство

Многогрибажка

«Вечер и утро на рыбалке с сыном на Дальнем Востоке, октябрь»

Золотая речка

«В октябре в лесу надо ходить осторожнее: под ногами может быть красота⁠⁠»

«Сегодня муж сказал, что не пустит меня домой. Вот я захожу в лес, полная желания просто погулять, а потом пуньк — и вот у меня в руках это сокровище»

А вот еще подборочка сочных фото, которые насквозь пропитаны осенним настроением.

Фото на превью AnchelChe / Pikabu

