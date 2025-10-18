17 снимков, которые на 100% пропитаны осенью

Это либо белохвостые, либо чернохвостые олени. Они по размеру меньше, чем благородный олень. Но все 3 водятся в Вайоминге. Плюс куча другой живности.



Пару недель назад, на пробежке на тропе я нашла медвежью кучу, прямо посередине беговой дорожки. И следы лап медведя. По размеру лап можно было понять, что медведь ещё молодой, не крупный. Как раз сегодня туда собираюсь, если следы не смылись дождём, то сделаю фото и опубликую здесь:)