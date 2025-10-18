Ничего необычного, карета превратилась в тыкву, а Золушка оказалась моим сыном.
17 снимков, которые на 100% пропитаны осенью
Осень — это не только дожди и хандра. Это время для чудес, ярких красок и необычных встреч. Когда в солнечный денек хочется прогуляться по парку, окрашенному в золотые краски. А некоторые не прочь пройтись и за грибами. Мы собрали фото, которые полностью передают это волшебство.
«Ничего необычного, просто мой сын внутри огромной тыквы»
- Ух ты, да это же целая штаб-квартира! © Willing-Young-9546 / Reddit
«Наш дом преобразился к Хэллоуину»
«На нашем местном деревенском фермерском фестивале вы можете угадать, сколько яблок находится в этой машине, и выиграть приз»
... и выиграть эту машину! Как будете яблоки из всех щелей выгребать - уже ваша проблема
«Олень пересекает реку сегодня утром в Вайоминге. Снято, пока я лежал укутанный в кровати своего дома на колесах»
Это либо белохвостые, либо чернохвостые олени. Они по размеру меньше, чем благородный олень. Но все 3 водятся в Вайоминге. Плюс куча другой живности.
Пару недель назад, на пробежке на тропе я нашла медвежью кучу, прямо посередине беговой дорожки. И следы лап медведя. По размеру лап можно было понять, что медведь ещё молодой, не крупный. Как раз сегодня туда собираюсь, если следы не смылись дождём, то сделаю фото и опубликую здесь:)
Яркие краски осени
Вершина горы Азур
Петух, сделанный из тыкв и кабачков
На бильярдном сукне сентября
Осенние слезы
Праздник на ножках
«Просто кот, который спал в листьях. Я думал, тихонько сфоткаю, но не прокатило и хитрый нос сразу начал тянуться к камере, чтобы унюхать, есть ли еда»
Ужик на мухоморе охраняет свое змеиное богатство
Многогрибажка
«Вечер и утро на рыбалке с сыном на Дальнем Востоке, октябрь»
Золотая речка
«В октябре в лесу надо ходить осторожнее: под ногами может быть красота»
«Сегодня муж сказал, что не пустит меня домой. Вот я захожу в лес, полная желания просто погулять, а потом пуньк — и вот у меня в руках это сокровище»
А вот еще подборочка сочных фото, которые насквозь пропитаны осенним настроением.
