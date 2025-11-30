18 мастериц, которые из обычной ткани творят настоящую магию
Героини нашей статьи своими руками создают уникальные роскошные наряды и даже белье, для которых используют не только обычную ткань, но порой даже старые простыни или скатерти. Мы собрали 18 впечатляющих примеров того, какие шедевры выходят из-под иглы этих талантливых мастериц.
«Я сама сшила себе свадебное платье. Когда я обручилась, уже знала, что не могу упустить возможность создать что-то совершенно нелепое. Знаете, что-то в стиле элегантного клоуна»
- Это просто потрясающе! Необычно и забавно! Кажется, будто платье стоило целое состояние в дизайнерском бутике! © thebedsheetghost / Reddit
«Раньше это была старая простыня. Теперь это мое любимое платье»
«Сшила себе нижнее белье в винтажном стиле. Оно намного удобнее, чем я предполагала»
«Я начала шить недель 6-7 назад, не имея никакого опыта работы с машинкой»
«Могу с уверенностью сказать, что я более чем довольна результатом! На шитье ушло где-то полторы недели, 50 литров слез и 11 метров ткани».
«Впервые изготовила платье для беременных, и я в таком восторге! Я знаю, оно станет короче, когда живот увеличится. Но сейчас это самое удобное платьем из всех, что у меня есть»
Люди, а чего такие злые? Платье, возможно, для дома; ножки красивые; образ лично мне кажется позитивным и гармоничным.
- Оно такое милое! Да его и после беременности запросто можно носить. © RiotMcQueen / Reddit
«Я в таком восторге от своей новой куртки! Я приятно удивлена тем, как хорошо вельвет защищает и от ветра, и от холода»
«Платье из простыни из секонд-хенда»
Больше похоже на шторку для душа, чем на простыню. Наверное, если бы был типа трикотажа масло, то передние и задние вырезы красиво бы спадали водопадом. Из-за плотной ткани они топорщатся.
«Сшила себе топ, юбку и шаль для свадебного приема, где дресс-кодом была традиционная индийская одежда или западный вечерний наряд»
«Шить я начала меньше года назад. Вот какой топ сотворила»
«Я всегда мечтала сшить свое свадебное платье вручную, чтобы придать ему личный, сентиментальный штрих»
И всё же есть большая разница между "свадебным платьем" и нарядом на свадьбу.......
«Было столько сомнений и трудностей на протяжении всего процесса, но я так рада, что не сдалась, и оно получилось именно таким, как я и хотела».
«Платье свободного кроя с цветочным принтом, которое я смастерила несколько недель назад»
«Давным-давно я купила очень дешевое одеяло и почти не пользовалась им, потому что оно было тонким и немного колючим»
«Но мне нравилось, как оно выглядит, поэтому я задумала когда-нибудь сшить из него куртку. И вот этот день наконец-то настал!»
«Сшила себе бабушкины трусы. Это самое удобное, что я когда-либо носила!»
- Они потрясающие! Да я б по улице в таких бы разгуливала! © Peisipei / Reddit
«Наконец-то я дошила свой плащ и очень горжусь им, учитывая, что в последнее время я почти не подходила к машинке»
Крой очень хорош. Рукава и тд, очень красиво, надо бы ткань побогаче расцветкой, лучше однотонную
«Юбка-карандаш и топ в тон»
Можно вставить однотонные черные полосы по бокам юбки, чтобы лучше села
- Идеально на тебе сидит! © Final_Entrance3506 / Reddit
«Сшила для нас с парнем нижнее белье на годовщину. Он из Кореи, у них это модно»
- Вот это красота! Теперь хочу такое же для себя! © IYeetToFeelGood / Reddit
«Платье со шнуровкой на спине, но удобное. Основная ткань — акриловая смесь. Рукава сшиты из черного шифона»
«Я сделала идеальную шуршащую юбку»
Юбка прикольная, но ей не идёт. Для такой юбки нужен высокий рост, длинные ноги и тонкая талия.