20 случаев, когда детская логика поставила взрослых в тупик (и заставила хохотать)

Пока мы, взрослые, ломаем голову над инструкциями и правильными решениями, дети просто берут и действуют. Да, их способ порой выглядит безумным, нелепым и создает еще три новые проблемы. Но их мозг не ограничен нашими скучными рамками. Мы собрали 20 примеров детской логики, которая ломает физику и здравый смысл.

«Пыталась включить телевизор. Бесполезно. Открыла пульт, а там — вот это»

«Пришла с работы — а дома фиолетовый сын. Дочка раскрасила»

«Купили бассейн за $ 150, но у сына были другие планы»

Когда малой оказался умнее родаков. © Unknown author / Reddit

«Ехали с сыном из магазина. Я чуть не поседела, когда обернулась»

«Обожаю, когда учительница присылает фото успехов нашего сына. Сразу видно, как он „тянется к знаниям“!»

«Если присмотреться, можно заметить, как мой сын прячется от меня»

«Моя 11-летняя дочь последние пару дней сама рвалась проверять почту. Сегодня это сделал я и вот что там обнаружил»

«Вот как мой сын каждый вечер готовит себе одежду на утро»

«Мой сын просто гений пряток»

«Дети прибежали с криком, что в прачечной потоп и вода течет прямо из стиралки. Я в панике влетаю в комнату... и вижу вот это»

«Открыли подозрительно тяжелый рюкзак 10-летней сестры. Оказалось, он доверху набит „сокровищами“ которые показались ей уникальными»

«Сын нашел эту крошечную ложечку и стал есть ей желе. Его логика была железной: „Я не очень голодный, поэтому буду есть ма-а-аленькими кусочками“. Он искренне не понимает, почему мы все смеемся»

«Мой 12-летний сын уверяет, что в этом наборе для поезда не хватает двух прямых деталей. Я просто жду, когда он сам поймет»

«Моей племяннице 2,5 года, и она уверена, что младшего брата нужно держать именно вот так»

«Вот как дочь решила сообщить нам, что уже проснулась»

© kaitykat19 / Reddit Светлана БМВ 1 час назад Понятно что дочь уже хорошенько получала от родителей за то что входила в спальню без предупреждения. Теперь малышка нашла безопасный способ. Жалко таких детей. - - Ответить

«Вот так мы поймали племянницу моей девушки в торговом центре»

«Моя 4-летняя дочка смотрела что-то страшное на планшете. А потом вернулась вот в таком виде и продолжила смотреть»

© Russell0812 / Reddit Светлана БМВ 1 час назад Я как-то подрабатывала няней у 3х-летки. Он сам включал компьютер и играл в игры которые ему папа закачал. Там были такие страшные моменты, когда один человек убивает другого и тот падает и море крови. Малыш боялся и звал меня чтобы я сидела рядом. Я поговорила с мамой, она разводила руками, что это отец так воспитывает сына "мужиком". Тогда я стала играть с ребёнком в разные игры чтобы отвлечь от этих ужасных компьютерных игр. - - Ответить

«У нас 6 кроватей, а дети все равно спят каждую ночь как бабушка и дедушка из „Чарли и шоколадной фабрики“»

«Моему 3-летнему ребенку не нравятся чипсы, которые я открыл для него, потому что пакет вверх дном»

«Попросил ребенка принести мне туалетную бумагу, чтобы я мог закончить свои дела. Вот что он притащил»