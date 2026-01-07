Логично. Если ребёнок рад вкусняшкам, то почему пульт не радуется?
20 случаев, когда детская логика поставила взрослых в тупик (и заставила хохотать)
Пока мы, взрослые, ломаем голову над инструкциями и правильными решениями, дети просто берут и действуют. Да, их способ порой выглядит безумным, нелепым и создает еще три новые проблемы. Но их мозг не ограничен нашими скучными рамками. Мы собрали 20 примеров детской логики, которая ломает физику и здравый смысл.
«Пыталась включить телевизор. Бесполезно. Открыла пульт, а там — вот это»
«Пришла с работы — а дома фиолетовый сын. Дочка раскрасила»
«Купили бассейн за $ 150, но у сына были другие планы»
- Когда малой оказался умнее родаков. © Unknown author / Reddit
«Ехали с сыном из магазина. Я чуть не поседела, когда обернулась»
«Обожаю, когда учительница присылает фото успехов нашего сына. Сразу видно, как он „тянется к знаниям“!»
Супер инсталляция!! Только не поняла что за штуки у него на голове?
«Если присмотреться, можно заметить, как мой сын прячется от меня»
Какая прелесть!! Ни за что не найти его теперь. "Страусенок" милый малыш.
«Моя 11-летняя дочь последние пару дней сама рвалась проверять почту. Сегодня это сделал я и вот что там обнаружил»
- Ну все, я растаял. © Releasethequackin/ Reddit
«Вот как мой сын каждый вечер готовит себе одежду на утро»
Главное, сначала надеть носки и джинсы, потом уже можно натягивать трусы и фуфайку.
«Мой сын просто гений пряток»
«Дети прибежали с криком, что в прачечной потоп и вода течет прямо из стиралки. Я в панике влетаю в комнату... и вижу вот это»
Ох, я бы им "приколола" за такой прикол. Это не смешно. Пока добежишь до стиралки и выяснишь что всё в порядке, уже можно инфаркт получить. Злой розыгрыш.
- Ха, это гениально! © Syyr553 / Reddit
«Открыли подозрительно тяжелый рюкзак 10-летней сестры. Оказалось, он доверху набит „сокровищами“ которые показались ей уникальными»
Очень красивые необычные камни. Вообще, лазить в рюкзак ребёнка, да ещё вытаскивать его "сокровища" это дурной тон.
«Сын нашел эту крошечную ложечку и стал есть ей желе. Его логика была железной: „Я не очень голодный, поэтому буду есть ма-а-аленькими кусочками“. Он искренне не понимает, почему мы все смеемся»
«Мой 12-летний сын уверяет, что в этом наборе для поезда не хватает двух прямых деталей. Я просто жду, когда он сам поймет»
Долго придётся ждать. У тупых родителей дети тоже туповатые. Просто надо не ждать а вопросами подвести ребёнка к решению проблемы.
«Моей племяннице 2,5 года, и она уверена, что младшего брата нужно держать именно вот так»
А что не так? Это лучше чем если она возьмёт его на руки и нечаянно уронит.
«Вот как дочь решила сообщить нам, что уже проснулась»
Понятно что дочь уже хорошенько получала от родителей за то что входила в спальню без предупреждения. Теперь малышка нашла безопасный способ. Жалко таких детей.
«Вот так мы поймали племянницу моей девушки в торговом центре»
«Моя 4-летняя дочка смотрела что-то страшное на планшете. А потом вернулась вот в таком виде и продолжила смотреть»
Я как-то подрабатывала няней у 3х-летки. Он сам включал компьютер и играл в игры которые ему папа закачал. Там были такие страшные моменты, когда один человек убивает другого и тот падает и море крови. Малыш боялся и звал меня чтобы я сидела рядом. Я поговорила с мамой, она разводила руками, что это отец так воспитывает сына "мужиком". Тогда я стала играть с ребёнком в разные игры чтобы отвлечь от этих ужасных компьютерных игр.
«У нас 6 кроватей, а дети все равно спят каждую ночь как бабушка и дедушка из „Чарли и шоколадной фабрики“»
«Моему 3-летнему ребенку не нравятся чипсы, которые я открыл для него, потому что пакет вверх дном»
Конечно так не вкусно! Мой внутренний перфекционист тоже протестует.
«Попросил ребенка принести мне туалетную бумагу, чтобы я мог закончить свои дела. Вот что он притащил»
Удивляют такие взрослые. Почему нельзя позаботиться заранее о своём удобстве. А ребёнок правильно рассудил- надо экономить бумагу!
А вот статья, где детская логика вызвала у взрослых истерический смех.
Комментарии
Опять всё с редита!! Ничего смешного. Только спрятавшиеся малыши умилили.