17 раз, когда детская логика поставила взрослых в тупик (и заставила хохотать до слез

Историю про папу с утками не в первый раз читаю. Понимаю, устаёт человек, но как-то не по себе от того, что ребёнку говорит: Отстань. Грустненько.
Детская логика — это отдельная вселенная, полная неожиданных открытий и абсолютно гениальных (в своей абсурдности) выводов. Они говорят то, что думают, задают самые неудобные вопросы и выдают такие перлы, от которых взрослые просто сползают под стол от смеха. Мы подготовили для вас именно такие истории. Приготовьтесь к мощному заряду детской непосредственности!
А если вам нравятся такие истории, вот статья про детские фразы, от которых наворачиваются слезы смеха.
