17 раз, когда детская логика поставила взрослых в тупик (и заставила хохотать до слез

Истории
2 минуты назад
Детская логика — это отдельная вселенная, полная неожиданных открытий и абсолютно гениальных (в своей абсурдности) выводов. Они говорят то, что думают, задают самые неудобные вопросы и выдают такие перлы, от которых взрослые просто сползают под стол от смеха. Мы подготовили для вас именно такие истории. Приготовьтесь к мощному заряду детской непосредственности!

  • Перебирали с мужем полку, нашли бирочки из роддома. Умиляемся. Младший сын смотрит на старшего и говорит: «Ваня, смотри, эти люди сохранили чеки. Видимо, планируют вернуть». Тут старший выдает: «Не бойся, брат мы по габаритам не пройдем. Тут четко указаны рост и вес товара». И вот такой дуэтный стендап у нас почти каждый день и на любую тему. © laptenoke
  • У дочки новая подружка. Приходит она однажды от нее и рассказывает: «Мама, у нее отчим! Кто такой отчим?» Я объясняю, что это мужчина, который заботится о детях. Сын такой: А наш папа родной?" Киваю в ответ. И тут дочка как отмочит: «А ты откуда знаешь?» © ulcha130
  • Соседка попросила свою дочь вынести мусор. А ей, видимо, хотелось погулять, и девочка ушуршала часа на два. Мы ее обыскались. И когда она все-таки вернулась домой, то с печальными глазами произнесла: «Мамочка, ты не поверишь Все мусорки были заняты!» © Подслушано / Ideer
  • Тушила мясо, случайно задела кастрюли, и все оказалось на полу. Сижу реву. Приходит старшая. Говорит, мол, ну ничего, бывает, покушаем чего-то другого. Тут заходит младшая, видит весь этот ужас и выдает: «Ого, здорово, а у Барсика день рождения сегодня?» © Мамдаринка / VK
  • Сестра младше меня на 15 лет. Когда ей было 5, она забрасывала меня миллионами вопросов из серии «Почему?» Как-то раз я спросил, мол, почему бы тебе не пойти и не заняться какими-нибудь своими делами? Сестра не растерялась и ответила: «Потому что мне 5 лет, я не знаю, какие у меня дела, чтобы ими заниматься». Резонно. © Unknown author / Reddit
  • В магазине мама вдруг говорит сыну:
    — А может, махнем в отпуск?
    Я смотрю на нее с восхищением от такой дерзости.
    — Мы не можем, — говорит ей сын лет девяти, — у меня шахматы и Марина. © ytro_v_more
  • Муж работает, я в декрете сижу. Ребенок ходит в младшую группу в садике. Мишка у меня очень любознательный ребенок. С удовольствием наблюдает за тем, как я веду домашние дела. Так вот, недавно сидели за столом на кухне, ужинали, ребенок выдал: «Да уж, пап, ты бы не бегал от мамы, а помог ей. А то она одна только в этом доме работает, ты же постоянно мультики смотришь». И, как ни в чем не бывало, продолжил жевать пюреху. Муж — предприниматель и дома частенько работает с ноутбуком. Наш сын почему-то подумал, что тот смотрит мультики. Зная, как много всего я делаю по дому, решил поделиться мыслями с папой и попросил того исправиться. Повеселил ребенок. Ну и приятно сделал тоже, конечно же. © Карамель / VK
  • Ехали с сыном в маршрутке. Он засмотрелся на мужчину, который открыл нотную тетрадку и начал выписывать оттуда ноты. Возле него стоял чехол со скрипкой, так что можно было предположить, что он музыкант. Мой сын долго смотрел на него, словно изучая, удивлялся, а потом резко повернулся ко мне и сказал: «Мама, можешь дать тому дяденьке свои наушники? Он просто, наверное, из прошлого века, а там наушников еще нет. Поэтому он не знает, что можно так не заморачиваться». Эх, кажется, с сыном следует провести урок музыки и рассказать о том, как она создается. © Мамдаринка / VK
  • Наш 3-летний сынок устраивал обнимашки с мамой. Далее последовал такой диалог. Малыш: «Мамочка, я твой маленький мышонок, а ты — моя мама-мышка. А папочка — папа-мышь». Жена умиляется и говорит: «Как мило! А кто же твоя сестренка?» Сын выдает: «А она — крыса!» © oui_mais_non / Reddit
  • Мой 4-летний сын играл со своей 5-летней подружкой. Девочка сказала, что хочет замуж за своего папу. Я ответила, что за папу никак нельзя, можно только за мальчика, например, за этого — и показала на сына. Она оценивающе посмотрела на него и сказала: «Фу!» Короче, моему сыну в первый раз отказала девочка. Хотя он все равно не понял, что такое «замуж». © grishkocat
  • В детстве мы с другом терпеть не могли суп. А родители настаивали, говорили, чтобы мы его ели, типа полезно. Как-то нам налили по тарелке, а сами ушли в другую комнату. Мы решили, что если в невкусный суп добавить вкусный лимонад, то будет вкуснее. Не вышло. Тогда покрошили туда еще печенье и кусок шоколада. Стало в 100 раз хуже. Спустя полчаса зашли родители и видят, что мы так ничего и не съели. Мы им сказали: «Вы сами-то хоть пробовали это?» Надо было видеть их лица после дегустации. © Подслушано / Ideer
  • Дочка, ей на тот момент было 2 годика, попросила у меня конфет. Я был занят и отправил ее к маме. Ребенок честно поплелся в соседнюю комнату канючить у мамы сладости. Зашел к ним через несколько минут, а у дочурки вся мордаха шоколадом перемазана, жена же преспокойно спит на диване. На мой немой вопрос чадо невинно похлопало глазками и выдало: «Ну ты же сказал у мамы спросить!» Действительно, о том, что мама должна что-то ответить, я не упоминал. © skwert99 / Reddit
  • Пришло время обновить дочери гардероб, и мы пошли с ней по магазинам. Ей безумно понравились просто все-все вещи с леопардовым принтом. И не важно, ее размер или нет — брать нужно все, и это не обсуждается. Я начала ее успокаивать, объяснять, что идея так себе, предлагаю представить, как она будет выглядеть в шубке, шапке, лосинах и еще и с шарфом в леопардовом принте, — намекаю, что все вместе будет не очень. Тогда дочь посмотрела на меня и сказала: «Мам, ну леопард же весь леопардовый, и никто не говорит, что он — не очень!». Вот тогда-то и стало ясно, что любые мои дальнейшие аргументы больше не имеют значения. © Мамдаринка / VK
  • У сына в саду был утренник. Мы с мужем кое-как раздобыли костюм волка. Пришли на утренник, переодеваемся. Забегает воспитательница: «Как у вас дела? Ух, какой красивый у тебя костюм!» На что сын ей выдает: «Да, я классная крыса!» Сынок постоянно твердил, что это костюм крысы. Мы сначала не понимали, почему, а потом осознали, что в этом костюме у волка всего два передних зуба. © Мамдаринка / VK
  • Задали ребенку нарисовать профессию одного из родителей. Сын пошел к папе, но тот не был расположен к допросам о профессии. Сказал: «Отстань, я и так сутками работаю!» Ребенок убежал. Подхожу к нему проверить, а у него на листе нарисован папа и озеро с утками. Работаю с утками... © Мамдаринка / VK
  • Сыну пять лет. Вечером говорит: «Мамочка, ты самая красивая! Я растаяла, похвалила. Утром муж отводит его в сад, а после рассказывает историю. Ребенок переодевается, тут в раздевалку заходит нянечка. Сын смотрит на нее с горящими глазами и восхищением выдает: «Вы прямо как дуб!» © storyline_life_
  • Сегодня утром мой сын сказал, что у него болит ухо. Я спросил: «Внутри или снаружи?» Он вышел из дома, зашел обратно и говорит: «И там, и там». Именно в такие моменты я задумываюсь, не слишком ли много денег я откладываю на его институт. © sergeivikhanov

