13 случаев, когда дети выдали такие перлы, что взрослые аж зависли

С юмором ребёнок растёт. Интересно, как быстро нас бы затопило, если бы все по луже "наплакивали" перед работой? 🤔🤓
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Детская фантазия — это бесконечный источник удивления, смеха и вдохновения. Иногда малыши выдают такие фразы, что взрослые задаются вопросом: «Откуда это вообще взялось?» Их логика может быть странной, но в ней всегда есть своя правда. В этой статье мы собрали 13 смешных детских фраз, в которых чувствуется смесь наивности, креатива и неожиданной мудрости.
В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.
С юмором ребёнок растёт. Интересно, как быстро нас бы затопило, если бы все по луже "наплакивали" перед работой? 🤔🤓
Здесь вы найдете 30+ детских фраз, которые вспомнились людям, и улыбка еще долго не сходила с их лиц.
Половина цитат годные, половина из категории "всё что ни ляпнет мой ребёнок -шедевр".