13 случаев, когда дети выдали такие перлы, что взрослые аж зависли

Детская фантазия — это бесконечный источник удивления, смеха и вдохновения. Иногда малыши выдают такие фразы, что взрослые задаются вопросом: «Откуда это вообще взялось?» Их логика может быть странной, но в ней всегда есть своя правда. В этой статье мы собрали 13 смешных детских фраз, в которых чувствуется смесь наивности, креатива и неожиданной мудрости.