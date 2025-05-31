13 случаев, когда дети выдали такие перлы, что взрослые аж зависли

Истории
2 часа назад

Детская фантазия — это бесконечный источник удивления, смеха и вдохновения. Иногда малыши выдают такие фразы, что взрослые задаются вопросом: «Откуда это вообще взялось?» Их логика может быть странной, но в ней всегда есть своя правда. В этой статье мы собрали 13 смешных детских фраз, в которых чувствуется смесь наивности, креатива и неожиданной мудрости.

В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.

  • Моя дочка — философ в четыре года. Сидит, пьет сок, и поет какую-то песенку про любовь. Я ее спрашиваю: «Ты знаешь, что такое любовь?» Она, даже не задумываясь, говорит: «Это когда мне сок дают». Улыбаюсь, думаю, как просто дети все объясняют. А потом она добавляет: «А забота — это когда дают сок с трубочкой, чтобы я не пролила на колготки». Вот и все, что нужно знать о настоящем счастье. Мы просто все усложняем, а дети видят суть. Пошла я за трубочкой. © Мамдаринка / VK
  • У друга трое детей: сын и две дочери постарше. Когда его младший только ползал, их мама ушла в магазин, оставив малого на попечение девочек. И вот возвращается она домой, а дочери в рев: «Мама, наш Вова котенком станет!» Оказалось, он ползал по полу, изучал мир. Наткнулся на плошку с кошачьим кормом и погрыз ее немного. © Bruzga / Pikabu
  • Понедельник. Идем с сыном в садик. Во дворе огромная лужа, хотя дождя не было. Думаю, ну мало ли, может где трубу прорвало... Но у сына нашлась своя версия происходящего: «Мам, знаешь, откуда эта лужа?» «Откуда, сынок?» А он мне: «Папа наплакал, когда на работу шел!» © Мамдаринка / VK
OLE
31 минута назад

С юмором ребёнок растёт. Интересно, как быстро нас бы затопило, если бы все по луже "наплакивали" перед работой? 🤔🤓

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  • С ребенком были в магазине. Мимо прошел крутой бородатый байкер. Мое чадо спрашивает: «Мама, он что, пират?» А я ему: «Почему бы тебе не спросить его об этом?» И тут, набравшись смелости, он подходит к мужику и такой: «Извините, вам нравятся попугаи?» © Ark***** / Quora
  • Дочь не хотела заниматься домашней работой, которую ей задали на лето со школы. Прошел уже месяц, а она еще не взялась ни за что. Пришлось с ней серьезно поговорить, из-за чего она на меня немного обиделась. И я случайно подслушала то, как дочь жалуется папе на меня. Сидит за компьютером, разложила учебники, а муж к ней подходит и спрашивает: «Что случилось, дорогая?» Она ему расстроенно отвечает: «Только что серьезно разговаривала с твоей женой!» © Мамдаринка / VK
  • Моему сыну было 3 года, он играл возле дома. Вдруг подбегает ко мне взволнованный и кричит: «Мама! Смотри! Я нашел зеленую подкову. Теперь мне нужно еще три, и лошадь, которая любит зеленые ботинки». © Leigh Hubbard-Smith / Quora
  • Как-то мой 4-летний внук пожаловался: «Я устал делать все для всех и просто хочу расслабиться». Я спросила его, что именно он имеет ввиду, отчего же так устал. А он ответил: «Ну, знаешь, надоело заправлять постель и чистить зубы». © Karen DiGirolamo / Quora
  • Перед Новым годом, мне дали номер Деда Мороза, которому можно было позвонить, поговорить и порадовать ребенка. Сыну было четыре года, он просто воссиял от этой новости и решился позвонить. Понятное дело, там не то, что ненастоящий Дед Мороз, там просто робот, который отвечает заранее записанными фразами. Но все равно первую минуту малому было интересно. Но чем дольше он с ним говорил, тем больше терял интерес. А потом отдал мне трубку и подозрительно сказал: «Мама, я думаю, у него нет души». © Мамдаринка / VK
  • Я показывала своей трехлетней дочке, как жарить курицу: намазала маслом, посыпала зеленью, добавила лимоны. А она мне: «Она ведь даже не понимает, что с ней происходит». © ElyKreimendahl / X
  • Как-то мой сын гостил у бабушки. Мы созвонились, я общаюсь с сыном пару минут и тут он резко спрашивает: «Мой голос стал громче?» Я отвечаю: «Нет. Почему ты спрашиваешь?» «Ну, просто я поднес лупу ко рту, вот и захотелось узнать, стал ли мой голос громче». © Kathy Pennell / Quora
  • У сына распухло колено, пришлось ехать в приемник детской больницы, так как в выходной поликлиники не работают. Хирург осмотрел ногу и спрашивает сына: «Боль дикая?» Сын задумался: «Нет, домашняя». Врач смотрит на нас вопросительно, мы с супругом переглядываемся. Дома никогда не наказывали. Уже на обратном пути сына спрашиваю: «Почему домашняя?» «Ну как же, мам, она же ручная». Еще больше запутал! Оказалось, накануне, в школе они проходили диких и домашних животных, и у ребенка родилась ассоциация: дикая боль — это сильная и страшная, а домашняя — мягкая и слабая. © user9633972 / Pikabu
  • Моя дочь общалась с маленькой девочкой, которая не была к ней очень добра. Я была расстроена. Спрашиваю: «Тогда почему ты с ней дружишь и играешь?» А она мне говорит: «Может быть, никто никогда не учил ее, как быть хорошей подругой. Если я буду хорошей, она сможет научиться у меня». Это так мило, у меня аж слезы навернулись. © Cherie Wilkerson / Quora
  • Сегодня ко мне подошла моя дочь-третьеклашка. Стоит, чуть не плачет. Потом выдает такая: «Пап, ты знаешь, что такое боль? Это когда в тебя весь клaсс влюблен, а ты любишь Марка, который так далеко от тебя!» — и сделала плаксивое лицо. Я поинтересовался: «Насколько далеко?» На что она, шмыгая нoсом: «Очень далеко. В 7 клaссе!» © Best Story / VK

Здесь вы найдете 30+ детских фраз, которые вспомнились людям, и улыбка еще долго не сходила с их лиц.

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