Прикол будет, если муж решит позаботиться о вечном и согласится предаться аскезе. Придётся срочно новые аргументы выдумывать xD
«Хватит платить за маникюр, и так в грядках копаешься». Муж вздумал распоряжаться моими деньгами, но я его уела
С возрастом некоторые наши привычки и вкусы меняются. И это нормально. В юности я, например, была готова ехать отдыхать куда угодно, только не на дачу. А теперь я еще посмотрю, сколько звезд в том отеле, ради которого муж предлагает мне на неделю оставить без присмотра мои любимые сортовые томаты. Но одно дело, когда я сама решила, что чего-то не хочу, и совсем другое, когда это за меня пытаются сделать другие.
На такие мысли меня натолкнул разговор с давней соседкой по даче. Пришла она ко мне как-то вечером чайку попить и аж пыхтит от негодования: «Дожили. Муж сказал, что мне пора экономить на себе. Заявил, мол, хватит платить за маникюр, и так в грядках копаешься. Но я нашла как его уесть».
Мне, конечно, захотелось подробностей. Я эту пару знаю не первый год. И всегда жили они не то, чтобы на широкую ногу, но в достатке. Да и Наталья, соседка моя, за собой следит, но без фанатизма. У нее хорошая стрижка и окрашивание, аккуратный маникюр, к косметологу она захаживает. Но ни о никаких дорогостоящих экспериментах над внешностью, из-за которых муж мог бы взвыть и схватиться за кошелек, речи не идет. Короче, расскажу историю Наташи от ее лица. Хорошо?
На днях разбирала сумочку, выложила из нее всякий мусор и случайно уронила на пол чек из салона красоты. «Сколько ты платишь за маникюр?! — офигел муж, когда поднял бумажку, чтобы выбросить. — Да лучше бы дочке эти деньги отдала. У нас скоро внук родится, а ты тратишься на ноготочки. И для чего? Мне вот пофиг на твои ногти». Ну и дальше ввернул эту фразу про грядки. И продолжил, мол, не понимаю, зачем ты прихорашиваешься. Ладно, молодым девчонкам вроде как нужны реснички-педикюрчик, но я-то его любая устраиваю.
Хотела ему ответить, что сама зарабатываю и имею право тратить часть денег на себя, но вместо этого молча вышла из комнаты. Вернулась, держа в руках его последнее приобретение — какую-то особенную приблуду для рыбалки. Игорь ее выписал по какому-то каталогу, месяц ждал доставки и прыгал до потолка, когда получил. И я отлично знаю, что стоила она больше, чем я в месяц на салоны красоты трачу.
И я такая говорю: «Да не вопрос. Давай я перестану делать маникюр, а ты — покупать всякие мормышки, поплавки, бомбарды. Начнем вкладываться в памперсы».
Тут он завопил, что это другое. Рыбалка нужна ему для душевного равновесия. Спокойно отвечаю, что мне поход в салон нужен в тех же целях. И вообще, откуда ветер дует? Откуда взялась эта далеко не очевидная связь между моими личными расходами и нашим будущим внуком? Дочкина семья вроде не в нужде живет. Мы Аннушке, конечно, деньги подкидываем время от времени, а к рождению малыша собирались ей подарок в конвертике сделать. Но речи о том, что мы теперь во всем будем себе отказывать, не было. Или я чего-то не знаю? И тут Игорек спалился.
Короче, это его мамочка надоумила. Свекровь давно мне на уши приседает, мол, зачем в твоем возрасте все эти походы к косметологу и модные стрижки. А в грядках можно копаться не в специально купленном спортивном костюмчике, а как она — надевать что-то старенькое, чтобы не жалко. И вот решила свекровь зайти через моего мужа и с козыря. Раз уж я скоро стану бабушкой, то пора мне смириться и перестать на себя тратиться. Чай не молоденькая уже.
Муж совсем уж спалился, офигел и заявил:"Нет, ну ведь мама в чем-то права.Все эти стрижки и маникюры нужны только легкомысленным финтифлюшкам. А женщине в годах зачем тратиться? Это выброшенные на ветер деньги. Для них найдется куда более достойное применение«. И добавил фразу, от которой у меня практически в глазах потемнело: «И еще мама считает, что нашему внучку клубника и кабачки будут нужнее, чем твои цветочки. Может, пора разбить огород на месте твоих клумб?»
Ох, в своем время я от свекрови выслушала гору тирад на тему того, что мы с мужем должны делать на своем собственном (!) участке. Но все же отстояла свое мнение — никакой возни с картошкой, никаких теплиц с огурчиками и бесконечных клубничных грядок. Возиться с цветами я хочу, травки ароматные люблю, а вот эту каторгу в борьбе за урожай терпеть не могу. Хотите — купите сами себе участок и хоть рожь там сейте. А тут снова здравствуйте. Появился новый аргумент — у тебя будет внук, срочно окукливайся в бабушку.
Тут я окончательно озверела. Скандалили мы не час и даже не два. Я, в конце концов, села и написала список. «Вот, — говорю. — Это мои расходы на себя. Крутись как хочешь, но чтобы ты такую же сумму добавил в бюджет. Отказывайся от рыбалки своей. И больше никакого бильярда с мужиками по пятницам. А раз у нас тут будет огород, то и никаких шашлыков с приятелями. Всякие штучки для гриля нам тоже не нужны. И приправы для твоего фирменного плова не покупаем — негде его готовить будет. А, и вскапывать все будешь сам. Нечего кого-то нанимать и деньги на ветер выбрасывать».
«Вроде одумался, — закончила свой рассказ Наташа. — Но меня поражает то, как легко мамочке удалось его задурить». Ну что я ей могла ответить? Что она, конечно, молодец, что во всем права? Но почему-то мне кажется, что это еще далеко не конец истории. Хотя очень хотелось бы ошибаться.
Комментарии
Сам факт, что мужик в таком возрасте еще слушает, что ему мамочка насоветует, как его семье лучше жить, уже пугает.
Разошлись во мнениях, потом сошлись во мнениях... Потом второй сезон дорамы начнется, когда бабушка присядет на уши внучке, раз с сыном не прокатило, так что тетке надо неслабо так к атакам приготовиться
"Короче, расскажу историю Наташи от ее лица. Хорошо?"
Какая тонкая иллюзия выбора.