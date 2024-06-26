«Хватит платить за маникюр, и так в грядках копаешься». Муж вздумал распоряжаться моими деньгами, но я его уела

С возрастом некоторые наши привычки и вкусы меняются. И это нормально. В юности я, например, была готова ехать отдыхать куда угодно, только не на дачу. А теперь я еще посмотрю, сколько звезд в том отеле, ради которого муж предлагает мне на неделю оставить без присмотра мои любимые сортовые томаты. Но одно дело, когда я сама решила, что чего-то не хочу, и совсем другое, когда это за меня пытаются сделать другие.

На такие мысли меня натолкнул разговор с давней соседкой по даче. Пришла она ко мне как-то вечером чайку попить и аж пыхтит от негодования: «Дожили. Муж сказал, что мне пора экономить на себе. Заявил, мол, хватит платить за маникюр, и так в грядках копаешься. Но я нашла как его уесть». Мне, конечно, захотелось подробностей. Я эту пару знаю не первый год. И всегда жили они не то, чтобы на широкую ногу, но в достатке. Да и Наталья, соседка моя, за собой следит, но без фанатизма. У нее хорошая стрижка и окрашивание, аккуратный маникюр, к косметологу она захаживает. Но ни о никаких дорогостоящих экспериментах над внешностью, из-за которых муж мог бы взвыть и схватиться за кошелек, речи не идет. Короче, расскажу историю Наташи от ее лица. Хорошо?

На днях разбирала сумочку, выложила из нее всякий мусор и случайно уронила на пол чек из салона красоты. «Сколько ты платишь за маникюр?! — офигел муж, когда поднял бумажку, чтобы выбросить. — Да лучше бы дочке эти деньги отдала. У нас скоро внук родится, а ты тратишься на ноготочки. И для чего? Мне вот пофиг на твои ногти». Ну и дальше ввернул эту фразу про грядки. И продолжил, мол, не понимаю, зачем ты прихорашиваешься. Ладно, молодым девчонкам вроде как нужны реснички-педикюрчик, но я-то его любая устраиваю. Хотела ему ответить, что сама зарабатываю и имею право тратить часть денег на себя, но вместо этого молча вышла из комнаты. Вернулась, держа в руках его последнее приобретение — какую-то особенную приблуду для рыбалки. Игорь ее выписал по какому-то каталогу, месяц ждал доставки и прыгал до потолка, когда получил. И я отлично знаю, что стоила она больше, чем я в месяц на салоны красоты трачу. И я такая говорю: «Да не вопрос. Давай я перестану делать маникюр, а ты — покупать всякие мормышки, поплавки, бомбарды. Начнем вкладываться в памперсы».

Тут он завопил, что это другое. Рыбалка нужна ему для душевного равновесия. Спокойно отвечаю, что мне поход в салон нужен в тех же целях. И вообще, откуда ветер дует? Откуда взялась эта далеко не очевидная связь между моими личными расходами и нашим будущим внуком? Дочкина семья вроде не в нужде живет. Мы Аннушке, конечно, деньги подкидываем время от времени, а к рождению малыша собирались ей подарок в конвертике сделать. Но речи о том, что мы теперь во всем будем себе отказывать, не было. Или я чего-то не знаю? И тут Игорек спалился. Короче, это его мамочка надоумила. Свекровь давно мне на уши приседает, мол, зачем в твоем возрасте все эти походы к косметологу и модные стрижки. А в грядках можно копаться не в специально купленном спортивном костюмчике, а как она — надевать что-то старенькое, чтобы не жалко. И вот решила свекровь зайти через моего мужа и с козыря. Раз уж я скоро стану бабушкой, то пора мне смириться и перестать на себя тратиться. Чай не молоденькая уже.

Муж совсем уж спалился, офигел и заявил:"Нет, ну ведь мама в чем-то права.Все эти стрижки и маникюры нужны только легкомысленным финтифлюшкам. А женщине в годах зачем тратиться? Это выброшенные на ветер деньги. Для них найдется куда более достойное применение«. И добавил фразу, от которой у меня практически в глазах потемнело: «И еще мама считает, что нашему внучку клубника и кабачки будут нужнее, чем твои цветочки. Может, пора разбить огород на месте твоих клумб?» Ох, в своем время я от свекрови выслушала гору тирад на тему того, что мы с мужем должны делать на своем собственном (!) участке. Но все же отстояла свое мнение — никакой возни с картошкой, никаких теплиц с огурчиками и бесконечных клубничных грядок. Возиться с цветами я хочу, травки ароматные люблю, а вот эту каторгу в борьбе за урожай терпеть не могу. Хотите — купите сами себе участок и хоть рожь там сейте. А тут снова здравствуйте. Появился новый аргумент — у тебя будет внук, срочно окукливайся в бабушку.

Тут я окончательно озверела. Скандалили мы не час и даже не два. Я, в конце концов, села и написала список. «Вот, — говорю. — Это мои расходы на себя. Крутись как хочешь, но чтобы ты такую же сумму добавил в бюджет. Отказывайся от рыбалки своей. И больше никакого бильярда с мужиками по пятницам. А раз у нас тут будет огород, то и никаких шашлыков с приятелями. Всякие штучки для гриля нам тоже не нужны. И приправы для твоего фирменного плова не покупаем — негде его готовить будет. А, и вскапывать все будешь сам. Нечего кого-то нанимать и деньги на ветер выбрасывать».