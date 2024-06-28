18 мужчин, от поведения которых знатно подгорает
Близким людям хочется доверять, а на любимого мужчину — еще и положиться. Но иногда логика наших вторых половинок бывает настолько своеобразной, как и их поступки, что остается только хлопать глазками и рассчитывать, в первую очередь, на себя.
- Сижу я такая во втором декрете. Попа немного обвисла. Муж спрашивает, собираюсь я с этим что-то делать или нет? Говорю: «Купишь мне абонемент на фитнес — и я буду качать попу». Он в шоке: «А кто с детьми сидеть будет?» Я говорю, мол, так-то у них 2 родителя. И тут муж резко осознал, что его моя фигура полностью устраивает. © WhiteSkyMoon / Pikabu
- Встречаемся 2 года. Недавно обсуждали свадьбу, брак, семью. Парень сказал, что видит это так: мы оба копим пополам на роды и вещи для малыша. Пару месяцев после родов он, так и быть, будет давать мне 15-20 тысяч на жизнь, а потом я должна буду выйти на работу. А ребенок будет с няней (скидываемся пополам). Для меня такой вариант звучит очень странно. Я никак не могу понять: то ли я меркантильная, то ли что-то не так. И вообще как-то несправедливо получается, что платим за все пополам, а рожать буду я. © Unknown author / Pikabu
- Я на своей свадьбе, когда перед всеми гостями речь толкал, жену Леной раза 3 назвал. От волнения. А она вообще-то Наташа. Гости как-то удивленно на меня смотрели, а потом мой дядька спросил: «А что за Лена?» Ну я и выдал правду-матку, что Лена — это вообще-то теща моя. Я называю ее «мама Лена». Я просто волновался очень и боялся неправильно тещу назвать, а получилось еще хуже. И жена не одернула ни разу... Когда смотрим запись свадьбы, частенько смеемся над этим эпизодом.
- Знакомая в года 24 стала встречаться с 30-летним мужчиной. А он был в разводе, маленькая дочь. И он обожал девочку, милый папаша такой. Знакомая — образцовая девушка, в рот ему смотрела, дом вела. За свой счет получила вышку в 27 лет, поработала 2 года — и, мол, хочу ребенка. И тут ей благоверный заявляет: «У меня уже есть, больше „личинок“ откладывать не хочу». А она-то ребенка хотела! И он все это время знал. Не мог раньше сказать?
- Выплачивали с мужем ипотеку за двушку 6 лет. Выплатили. И теперь муж сказал: «Все, я вымотался как собака, хочу посидеть дома. А двушку будем сдавать». Чтобы все это провернуть, нам надо переехать в его квартиру в пригороде, откуда мне добираться на работу 2 часа. Ведь не предполагается, что работу брошу также и я. А что, я тоже не устала? Чтобы выплатить кредит, вышла на работу через 3 месяца после рождения дочки. Говорю ему: «Я тоже решила дома посидеть — хоть ребенком толком займусь». Бьется в истерике, мол, что ты за жена, никакого сочувствия у тебя нет. А почему я не имею права на отдых? Кредит за эту квартиру я отдавала на равных, подрабатывала даже, когда сидела дома с ребенком. А он сейчас преподносит это как «я платил, я все заработал, я устал»! © Подслушали у замужних / VK
- Я с любовью планировала отпуск заранее. Забронировала отели, придумала, куда пойти. Спросила мужа, купил ли он билеты. Муж такой: «Надо подождать, пока цены снизятся, и купить по дешевке». В течение нескольких недель я тыкала его палочкой насчет билетов — тщетно. Вот уже надо бы вылетать, муж так ничего и не купил и вообще предложил все отменить — перелет лишь вырос в цене. Я разозлилась, купила билет сама и укатила в отпуск. А муж сидит дома и злится. © Strong-Farm-7377 / Reddit
- Ситуация такая. Мне 33, недавно пережила развод, на руках маленький ребенок. Мы с сестрой организовали детский сад на дому. И вот уже 2 недели по 4–7 часов в день приглядываем за 10-месячным племянником, сыном нашего брата. Брат должен нам денег. И он хочет, что мы с него брали $ 25 в день, тогда как наши услуги стоят $ 60. Я попросила брата платить хотя бы $ 30. А он заявил: «Мы же семья! Для тебя это шанс провести время с племянником!» Пока к соглашению не пришли. © Select-Tart-6113 / Reddit
- Муж съедает яблоко, а огрызок аккуратно кладет на край раковины в кухне. Кто, вот кто должен прийти и выкинуть огрызок вместо него? Вот мой вечный вопрос. На пару сантиметров ниже раковины есть дверца, а за ней, вы не поверите, — мусорка! Вот почему так? Мы вместе уже 30 лет, сама не знаю, как это у нас получается. © Ksaverija / ADME
- Бабушка моего первого мужа всегда пробовала сырой фарш на соль, перец, лук, чеснок. Пока готовит котлеты — пять раз попробует. Я была в шоке, когда увидела это. Муж был в шоке, когда увидел, что я этого не делаю. С мужем вопрос решился быстро: я предложила ему пробовать сырой фарш, и он смирился с мыслью, что иногда котлеты могут быть недосолены. © Осень — плед — горячий чай / ADME
Про огрызок:
Я по утрам варю 2 порции каши - себе и мужу, он встает позже. Его кашу я оставляю ему в кастрюле, завернутой в полотенце (чтоб не остыла) на столе. И вот он встает, съедает кашу, моет кастрюлю и блин никогда, никогда, никогда не убирает это полотенце! Я прихожу - мужа нет, полотенце лежит. Оно мне мешает. И раздражает неимоверно. Говорила тысячу раз. Не помогает...
- У мужа есть 6-летний ребенок от первой жены. И эта женщина очень проблемная. Она сочиняет какие-то небылицы, врала свекру, что мой муж не платит алименты — в итоге свекор давал ей денег. Муж постоянно идет на поводу у нее, она им манипулирует. Пора бы уже ему отрастить хребет! Муж, конечно, приходит жаловаться на нее ко мне. Я ему даю советы, говорю, как поступить, — так он меня обвиняет в том, что я ничего не понимаю в жизни. «Ладно, — говорю, — разбирайтесь сами, меня не втягивайте». Так муж снова обиделся! © mollywobbles_7 / Reddit
- Я резко располнела, зал и диеты не помогали. Мой парень в один прекрасный момент собрал вещички и свинтил. Это было как гром среди ясного неба. Я отказалась от противозачаточных — и резко начала терять вес. Раньше у меня никогда не наблюдалось увеличения веса при использовании этих таблеток, но мой врач сказал, что побочка развилась при длительном приеме. Я очень рада, что разобралась в проблемах со здоровьем, цвету и пахну.
И тут обо всем узнал бывший. Знакомые передают: он так расстроился, что я похудела! Теперь мой телефон разрывается от его звонков, бывший говорит, что чувствует себя преданным, и хочет снова встречаться.
Чувак, это ты меня бросил! В какой параллельной вселенной ты живешь, если думаешь, что можешь лезть ко мне со своими хотелками? © Throwawayallthedays9 / Reddit
А в чем она его предала? Это какое-то сильно извращенное сознание, нормальному человеку его не понять
- Залезла в телефон мужчины, когда он не видел. Не стыдно. Не с целью отследить других женщин — интересны были его отношения с мамой. По разговорам предполагала, что она авторитарная и холодная мать, но от увиденного офигела. Большая часть переписки о деньгах: «Переведи мне денег», «Куда ты потратил деньги? Лучше бы мне отдал», «Прекрати тратить деньги». Манипуляции: «Прокляну», «У меня давление 200 на 150, я скоро умру, ты пожалеешь». Обвинения: «Ты никчемный сын, нет у меня сына!» А записана она у него как «мамуля». © Подслушано / Ideer
- Подруга оклемалась после развода и хочет создать новую семью, ищет мужчину. Да, у нее есть сын-младшеклассник. В общей компании есть один перец, чьи перлы прямо жгут. И вот он заявил, что от этой девушки-хищницы надо держаться подальше, ведь она с мужика нового будет деньги тянуть на свой «прицеп». Смех в том, что сам этот парень — клерк средней руки в офисе, вечно жалующийся на начальство и зарплату. А у этой девушки свое жилье и зарплата в крупной федеральной фирме (работает на удаленке).
- Знакомый расстался с девушкой и заявил, что готов к новым отношениям. Он хочет, чтобы девушка была покладистая, домашняя. С другой стороны, и не серая мышка. Чтобы не тянула с него денег, но и не зарабатывала больше него. В идеале, чтобы она сидела дома и варила борщи, ждала, пока он придет с работы. Но дело в том, что с работой у парня туго: перебивается халтурами. В общем, пока что девушку он не нашел.
Не понимаю как можно залезть в чужой телефон. Это за гранью
- В 18 лет на даче у друзей отдыхала, там ко мне активно подкатывал один молодой человек старше меня — аж 24 ему было. То приобнимет, то по ручке погладит, целоваться лез, на прогулку звал. Короче, после выходных я нашла его в соцсетях, написала, мол, не хочешь ли встретиться и продолжить общение. А он мне в ответ: «Совсем офигела мне сюда писать? Жена увидит! Не пиши мне». Надо сказать, что кольца на нем не было и это был первый раз в моей жизни, когда я столкнулась с женатиком. © Подслушано / Аноним1374211 / Ideer
- Просьба любовника поставила в тупик. Мы с ним друзья-любовники, встречаемся уже очень давно. Его из семьи я никогда не хотела уводить, не ревновала. Мне за 40, в разводе, дочь взрослая уже. Финансовое положение хорошее. В общем, живу и наслаждаюсь жизнью. Вопрос в следующем. Рассказала любовнику, что купила недавно квартиру у моря, сдавать не собираюсь, буду отпуск там проводить, и дочка тоже. И он попросил дать пожить ему в этой квартире с женой на недельку-две летом. Чтобы сэкономить на отпуске. Даже не знаю, что и ответить, так как он много хорошего для меня делал, всегда помогал по мере своих возможностей. И мне не жалко, все равно пустует. Но такая ситуация... Как поступить? © Подслушали у замужних / VK
- В старшей школе начала встречаться с парнем, он был старше меня на 5 лет. Работать он особо не спешил. Жил с мамой. Та пыталась его устроить на работу, причем неоднократно, но долго он нигде не задерживался. Так, перебивался случайными подработками — мама-то под боком! Тут я стала понимать, что каши мы с ним не сварим, мы очень разные. Я целеустремленная, работы не боюсь никакой, куча планов и целей, а у него ничего. Так и расстались. Прошло чуть больше 10 лет. Я выучилась, работаю, есть 2 квартиры, машина. Вчера, когда бегала в парке вечером, встретила его, свою первую любовь. Человеку под 40, а он и не поменялся. Все так же живет с мамой, не работает, еще и жену безработную с ребенком повесил на нее. Не зря я тогда ушла, хотя было больно. © Рабочие истории / VK
- В 18 лет познакомилась с парнем на 10 лет меня старше. Тогда мобильные были у немногих. И я сидела, ждала дома его звонка. Свой телефон не дал, сказал, что нет телефона в связи с какой-то неразберихой у оператора. А оказалось, что есть у него и телефон, и... жена! Вот же! А я велась на эту лапшу больше года! Стыдоба! © Подслушано / Ideer
Строить семью — непростая работенка, и тут главное не крутое свадебное платье выбрать, а создать доверительные отношения с близкими.
Комментарии
Эти истории настолько фееричные, что когда вы публикуете их по десятому разу...