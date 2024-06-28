18 мужчин, от поведения которых знатно подгорает

Про огрызок:

Я по утрам варю 2 порции каши - себе и мужу, он встает позже. Его кашу я оставляю ему в кастрюле, завернутой в полотенце (чтоб не остыла) на столе. И вот он встает, съедает кашу, моет кастрюлю и блин никогда, никогда, никогда не убирает это полотенце! Я прихожу - мужа нет, полотенце лежит. Оно мне мешает. И раздражает неимоверно. Говорила тысячу раз. Не помогает...