14 человек, после общения с которыми нужен отпуск, психолог и литр пустырника

Иногда возникает такое чувство, что перед общением с людьми нужно какие-то курсы пройти или методичку почитать. Потому что некоторые ведут себя так, что невольно думаешь: может, они не с этой планеты? Согласитесь, сложно иначе объяснить, зачем людям красть молоко из чужой тележки с продуктами, лазать на соседский дачный участок или отбирать телефон, подаренный ребенку.

На выходных мама приходила сидеть с сыном и приготовила котлет. Сегодня я приготовила котлет, а муж сказал, что у моей мамы котлеты вкуснее. Пф-ф, окей, готовь после работы котлеты по рецепту мамы, кто ж запрещает. © zovimenyaAlba / Twitter

Встретила возле дома знакомую, назовем ее Марина. Постояли, потрещали, и тут она как бы между прочим говорит, мол, задолбалась без горячей воды, жарища, а толком не помыться. И спрашивает, когда у нас обещали включить. А у нас газовая колонка и вода круглый год горячая есть. Тут она обрадовалась и намекнула, что очень было бы неплохо, если я ей разрешу у нас дома помыться. Говорю номер квартиры и мы расходимся по домам. Минут через 15 приходит с пакетом в руках, веду ее в ванную. А она спрашивает, какими полотенцами можно вытираться и где мочалка. Я ей:

— А в пакете у тебя что?

— Белье чистое, естественно!

— Ну так сбегай за полотенцем и мочалкой.

— А тебе своих жалко, что ли?

Говорю, что жалко. Марина уходит. Прошло 15 минут, 30, час. Начинаю волноваться, вдруг случилось что. Звоню, абонент не абонент. На следующий день из окна ее видела, значит, все с ней в порядке. Вчера мусор выносила, смотрю, идет. Меня увидела — демонстративно отвернулась, типа на птичек смотрит. Чем же я ее так обидела? © nemarp / Pikabu

— А в пакете у тебя что? — Белье чистое, естественно! — Ну так сбегай за полотенцем и мочалкой. — А тебе своих жалко, что ли? Говорю, что жалко. Марина уходит. Прошло 15 минут, 30, час. Начинаю волноваться, вдруг случилось что. Звоню, абонент не абонент. На следующий день из окна ее видела, значит, все с ней в порядке. Вчера мусор выносила, смотрю, идет. Меня увидела — демонстративно отвернулась, типа на птичек смотрит. Чем же я ее так обидела? © nemarp / Pikabu В автобусе бабуля ворчит на девушку: «Навтыкают наушники и стоят, лучше бы так детей рожали! Я в 25 уже двоих сынов родила, не то что сейчас!». Девушка ей: «У меня трое в 27 и еще детей хотим». Бабка тут же: «Куда столько рожать? Понарожаете таких же, в наушниках! Хамит еще!». © AntonBelyayev1 / Twitter

«Оставила детские бутылки стерилизоваться в кастрюле и попросила жениха проследить за ними»

«Он: „Да не надо мне объяснять что делать, я не дурак“. Тоже он спустя 6,5 часов: „Было неочевидно, что плиту надо выключить“»

Подруга была сегодня на собеседовании, спросила у HR менеджера про заработную плату. Знаете, что ответил менеджер? «Анна, такие вопросы на собеседовании задавать неприлично. Свой оклад и программу мотивации вы сможете узнать на этапе стажировки». © SUPPORT_C_MAPCA / Twitter

У наших друзей дом в приличном коттеджном поселке. Сделали они себе бассейн. Сосед по участку все интересовался, что, как и почем, ему отвечали, думая, что человек, может, себе тоже хочет бассейн. А когда все запустили и воду прогрели, сосед им говорит: «Отлично, отправлю сейчас к вам детей плавать». Друзья прифигели и сказали, что им такого счастья не надо, раз твоим детям надо купаться, делай бассейн себе на своем участке. И вроде как история завершена. А друзья каждую неделю уезжают в город. И вот уехали, а вечером звонок из полиции: «Подъезжайте в участок, тут на вас заявление написали». Оказалось, что, стоит им уехать, сосед отправлял своих отпрысков к ним купаться. Два раза прокатило, а тут друзья, уезжая, залили в бассейн химию для очистки, после которой купаться нельзя 24 часа. Эти лемминги искупались, на солнце побегали и волдырями покрылись. Там какой-то компонент фоточувствительность повышает сильно. Родители в полицию: «Злые соседи отравили несчастных деточек». А друзьям полгода пришлось доказывать, что это они не специально сделали. © Esterly / Pikabu

У сестры мужа были ключи от нашего гаража с подвалом, они там хранят свои несезонные вещи. Два раза подряд я ездила за картошкой и заметила, что она как-то уж быстро убывает. Сестра в посадке, прополке и сборе урожая не участвовала. Дважды угощали ее картошкой по ведру, но кормить ее семью на постоянной основе мы не собирались. Сказала мужу, что нашей картошки на две семьи до конца зимы не хватит, он сменил замок. А сегодня сестрица его звонит с истерикой, мол, почему это мы ей не дали комплект новых ключей. На вопрос, что ей там зимой понадобилось, велосипед или самокат, распсиховалась и отключилась. Сажай-ка ты, Настенька, свою картошку и нам пару мешков отсыпать не забудь. © Подслушано / Ideer

Ехал как-то в такси. Ехать час, в другой город. Всю дорогу таксист без умолку рассказывал, как мало стоит поездка, и как ему и его семье не хватает денег на еду. Когда приехали, открытым текстом попросил войти в положение и накинуть сверху. В ответ я ему рассказал, что мне три года не повышали зарплату, попросил по-братски войти в положение и сделать скидку. Он почему-то моей просьбы не оценил. Странно...

Подарила племяннику на день рождения дорогой телефон, последняя модель. Был вне себя от счастья, прыгал, бегал. Приезжаю к сестре спустя полгода. У племянника телефон тот же, что был и до праздника, а вот у сестры тот, что я подарила племяшу. На вопрос, какого фига, ответом послужило закатывание глаз и причитания, что для 12-летнего ребенка новомодный гаджет — это слишком жирно. Да и вообще, что такого, сынуля не против. А у сынули отобрали, не спросив. © Подслушано / Ideer

Живу в коммуналке с семьей, в которой есть маленький сын. Стала замечать, что часто у меня пропадают продукты. Шоколадки, например, печенье или чипсы. Оказалось, семилетний пацан тырит у меня вкусняшки, пока я на работе, ведь родители не кормят его сладким и вредным. Конфеты сами едят, а ему не дают. На днях он умудрился съесть две плитки моего пористого шоколада, а родители даже не заметили. Нашли потом обертки под своим диваном. Я, если честно, возмущена этой наглостью. И в шоке от поведения ребенка. Кто-то скажет: «Ну ребенок же, тебе что, жалко шоколадки?» С таким успехом у меня и деньги скоро начнут пропадать... © Подслушано / Ideer

Вчера вечером приехали с мужем в гипермаркет. Очередь большая, но мы морально были готовы. Стоим, медленно двигаем тележку в сторону кассы. Подходит женщина и встает перед нами к мужчине — понятно, что это ее знакомый или муж, без претензий. Но тут она незаметно (ей, видимо, так казалось) берет из нашей телеги упаковку молока и кладет к себе. Я офигела:

— Женщина, положите молоко обратно!

Заминка. Наверное не ожидала, что я замечу. Очередь оживилась.

— Девушка, ну у вас 2 пачки молока, я забыла себе взять, а идти далеко. Я же не украла у вас, чего вы развели тут. Еще оплатить не успели. © Shapoklyak007 / Pikabu

Моя соседка решила, что мы друзья. У нее двое маленьких детей, которых она пытается спихнуть на меня. Приходит, умоляюще смотрит и просит посидеть, пока сходит в магазин / на маникюр / к подруге, а муж, говорит, не справляется. Я ни разу не соглашался, но и они не сдаются, и ко мне стал приходить ее муж с той же просьбой: мол, ты же молодой, посидишь, поиграешь, а я пока отдохну. После отказа просто уходят без конфликта, но на что они рассчитывают? И так уже полгода. © Подслушано / Ideer

Я купил себе «Керхер». Отвез его к другу — сам живу в частном доме, если мою машину во дворе, все вытекает на улицу, а у него есть сток в канализацию со двора. Ну и, соответственно, мы моем машины у него под домом. Стою, полоскаю свою ласточку, и тут насадка с «Керхера» слетает и под напором воды, прямо как стрела, бьет мне в заднее крыло, оставляя вмятину. Мы с другом глазами похлопали и пошли за кипятком и вантузом. Тут рядом паркуется сосед и говорит: «Мужики, дайте фары оббить водой!». Я ему отвечаю, мол, не вариант, «Керхер» сломался, давай позже. И мы заходим домой. Ровно на минуту. Я за присоской, друг — чайник кипятить. Ну и, как многие догадались, я услышал звук мотора своей водовыжималки, а спустя 5 секунд дикую ругань. Этот дядька просто поставил насадку и разбил себе боковое зеркало мощным выстрелом из водоплюя. И по всем канонам кинулся к нам, заявляя, что мы ему должны новое зеркало. © doublden / Pikabu

Заехал сегодня в строймаг, взял что надо и стою у кассы, я следующий. Тут подходит бабка, в руках пакетик с семенами огурцов, просит пропустить. А у меня самого всего 2 товара, так что отказал. Товар пробили, я расплачиваюсь, и тут бабка кладет свой пакетик и вытаскивает из сумки еще штук 100 пакетиков разных семян. А с виду прямо божий одуванчик... © RobinGuk / Pikabu