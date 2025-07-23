17 человек, которые лучше бы промолчали, чем взяли и такое сморозили

Нам с подругой было лет по двадцать.Идем по улице, весело болтаем. И вдруг возле нас останавливается шикарный черный Мерседес,и из него вылезают три парня просто модельной внешности, с черными "дипломатами" в руках, и, с улыбкой, направляются к нам. Мы с подругой аж замерли от счастья, такие красавчики! А они подходят, один вдруг жестом фокусника открывает "дипломат", достает из него калькулятор, и громко произносит: - Девушки! Только сегодня у вас есть уникальная возможность купить наши супер калькуляторы по рекордно низкой цене!!!!

Думаю, они так и не поняли, чего мы истерически ржали на всю улицу!!!!