17 человек, которые лучше бы промолчали, чем взяли и такое сморозили
Бывает, скажешь что-то с умным видом — а выходит полная ерунда. Герои этой подборки как раз из тех, кто хотел блеснуть, но слегка переборщил. Зато теперь их цитаты радуют весь интернет.
- Прилетела в отпуск. Пошла плавать, и ногу свело — еле доплыла до берега. Вдруг рядом выныривает мужик, я ему, заикаясь, рассказываю про свое чудесное спасение, а он говорит: «Я позади вас плыл под водой!» Я ему: «Вы ненормальный? Почему не помогли?» И тут он выдает: «У вас такие ноги красивые, я плыл и любовался!» © Подслушано / Ideer
- Как-то я пытался пригласить девушку на свидание и выдал: «Я — парень, ты — девушка, давай поговорим об этом...» Встречаемся уже почти два года, но до сих пор жалею, что не сказал что-нибудь поумнее. © amievenrealrightnow / Reddit
- Понравился мне один кассир в супермаркете под домом. Долго думала о нем, потом стала ходить в магазин чуть ли не по пять раз в день — и всегда к его кассе! Только вот не знала, как познакомиться, еще и люди, как назло, покупали мало, так что поговорить толком не получалось. Вчера вообще сморозила чушь... Сказала, мол, придет время, и мы встретимся на кассе, когда у меня будет куча денег, и он будет долго пробивать все продукты... © Карамель / VK
- Ехала в маршрутке. Слева парень сидел у окна, а я рядом с ним. Когда мы уже подъезжали к конечной, я спросила у него: «Вы выходите?» Только потом поняла, какую чушь сморозила. © Палата № 6 / VK
- Работаю в парикмахерской. Однажды на работе, устав до невозможности, я оформляла оплату клиентке, которой только что стригла волосы минут 20. И в момент, когда она расплачивалась, у меня сработал автоматизм — как будто по телефону разговариваю — и я выдала: «Чем могу вам помочь сегодня?» Она посмотрела на меня в полном недоумении, а я только вздохнула: «Извините, я, похоже, сегодня на работе пересидела». © Plott / Reddit
- Мне было лет 16-17, я была безумно влюблена. Сидим в машине, романтичный свет, по радио играет музыка. Все как в кино. Мы начинаем целоваться, я откидываюсь назад, смотрю ему в глаза и думаю: вот он, момент. Говорю: «Я тебя люблю». Самые длинные пять секунд в моей жизни. Он замирает, лицо становится абсолютно каменным и выдает: «Обожаю эту песню», тянется к радио и прибавляет звук... © Unknown author / Reddit
- Наверняка мы все когда-нибудь выдавали что-то глупое. Но сегодня я добавил в свою коллекцию что-то новенькое. Зашел в кофейню, взял газировку из холодильника, положил на прилавок, посмотрел кассиру в глаза и выдал: «Что-нибудь еще?» Понятия не имею, откуда это взялось. © Corbinv7 / Reddit
- Утром ехала в автобусе, задумалась, и, выходя на своей остановке, на автомате громко сказала всем: «До свидания». Потом дошло, что сморозила глупость, притормозила в дверях и, обернувшись, вдруг добавила: «А впрочем, прощайте». © Палата № 6 / VK
- Помню, как после выхода первого «Аватара» в кино, ехала в автобусе и услышала разговор двух девушек. Так вот, одна из них в конце с тоской выдала: «Вот бы настоящая жизнь была в 3D». © penguininsufficiency / Reddit
- Работаю продавцом. Когда человек уходит, говорю: «Спасибо за покупку, приходите еще». Работала 2 недели без выходных. Зашла за продуктами, сделала покупки, рассчиталась, забрала сдачу — и перед тем как уйти, сморозила на полном автомате: «Спасибо за покупку, приходите еще». © Палата № 6 / VK
- Когда мне было года три, старшие друзья рассказали мне про зубную фею. Я, естественно, все восприняла буквально. Позже мы пошли в кафе, и у нашей официантки не оказалась нескольких зубов. Она спрашивает, что я буду пить, а я такая: «Похоже, у вас уже была зубная фея!» Мама сказала, что так ей еще никогда не было стыдно. © Unknown author / Reddit
- Раньше я работала диспетчером в грузовой компании. Отправляла в рейсы и мужа, и других водителей, поэтому часто была на связи с разными людьми. Так привыкла перед отключением говорить мужу: «Люблю, береги себя», что иногда случайно говорила это и другим. Обычно все смеялись, я извинялась. Но один водитель ответил: «И тебя люблю, дорогая, спасибо за пожелания!» — и повесил трубку. © BrittanyBallistic / Reddit
- Я работаю на ресепшене отеля. Заканчиваю регистрировать парня лет 20, выдаю ему ключ-карту. И тут он внезапно говорит: «Я очень польщен, но я женат». Я отвечаю: «Мне очень жаль, сэр, но я не совсем понимаю, о чем вы говорите». Парень продолжает: «Ничего страшного. Не надо смущаться, просто дайте мне новую ключ-карту». Я: «Честно говоря, сэр, я действительно не понимаю, о чем вы говорите». Парень: «Вы привлекательная женщина, вообще без обид. Но, как я уже сказал, я женат, и мне не нужны такие искушения». Тогда я наконец понимаю, что происходит. Когда я записывала пароль от Wi-Fi на конверте от ключа-карты, парень подумал, что я пишу свой номер телефона. Я: «Я написала пароль от Wi-Fi». Лицо парня сразу становится багровым, и он говорит: «Ой». Я вручаю ему ключи, чтобы он увидел пароль, он быстро берет их и уходит, не сказав больше ни слова. © Catona / Reddit
- Однажды в конце звонка я случайно сказала своему начальнику «Я тебя люблю». Я так привыкла говорить это своему партнеру, что просто вылетело. Тишина в трубке была оглушающей. © ChicSirena / Reddit
- Однажды я ехал в метро и читал книгу «Алхимик», заметил милую девушку напротив, которая явно смотрела в мою сторону. Через пару остановок она наконец сказала: «Это одна из моих любимых книг, она такая классная». Я ответил: «О, класс, ты ее читала?» Она вышла на следующей станции. © BigNastyMitch / Reddit
- Еду в электричке, напротив меня села парочка лет двадцати. Девушка весело щебетала, парень слушал. Вдруг разговор перешел на тему одиночества, и я услышал занятный диалог:
— С этой учебой совсем нет времени на личную жизнь! Вот я уже год без парня.
Парень, покраснев как свекла, громко выдал:
— Я думал, мы встречаемся уже два месяца!
Девушка смутилась, помолчала, а потом выдала еще круче:
— Ой, ну давай, я не против. © Подслушано / Ideer
- Моя первая серьезная встреча на новой работе — все начальники в сборе. А мне нужно было уйти к врачу. Я так нервничала из-за того, что придется выйти посреди совещания, что в итоге сказала начальнику начальника: «Спокойной ночи, буду скучать!» Мой босс потом долго смеялся и сказал, что я покраснела как свекла, пока шла к выходу. © RockRock- / Reddit
Иногда язык действительно бывает врагом уму — но зато как весело потом перечитывать все эти перлы. Если вам хочется почитать больше забавных фразочек, загляните сюда:
Комментарии
Нам с подругой было лет по двадцать.Идем по улице, весело болтаем. И вдруг возле нас останавливается шикарный черный Мерседес,и из него вылезают три парня просто модельной внешности, с черными "дипломатами" в руках, и, с улыбкой, направляются к нам. Мы с подругой аж замерли от счастья, такие красавчики! А они подходят, один вдруг жестом фокусника открывает "дипломат", достает из него калькулятор, и громко произносит: - Девушки! Только сегодня у вас есть уникальная возможность купить наши супер калькуляторы по рекордно низкой цене!!!!
Думаю, они так и не поняли, чего мы истерически ржали на всю улицу!!!!