как-то сомнительно насчёт чувака, посмотревшего на часы, которых у него никогда не было
20+ человек, которым собственный мозг выдал: «Я отлучусь ненадолго, не скучай тут»
C любым из нас происходили случаи, когда как сказанешь или сделаешь что-нибудь, не подумав, а потом поражаешься, как же так вышло. Но любую ситуацию можно превратить в веселую истории, что и сделали пользователи сети из этой статьи. Насмешили так насмешили, почитайте только.
- Я хотел сделать себе горячий шоколад, и немного какао-порошка упало на краешек кружки. Ну, я и решил его сдуть. © Well_thatwas_random / Reddit
- Я позвонил в полицию, потому что мою машину угнали. Когда я разговаривал по телефону, мой взгляд упал на машину моей девушки, которую я одолжил у нее для поездки. А моя машина была на техосмотре. © thepollitt / Reddit
- Кто-то спросил меня, который час, и я поднял и повернул запястье, чтобы посмотреть на часы. Я держал в руках чай со льдом и вылил его на себя. Я не ношу часов. У меня и не было их никогда. © justtosubscribe / Reddit
- Собрался на работу, захватил с собой пакет с мусором. Мусорка по дороге на остановку. Еду в маршрутке, чувствую — чем-то попахивает. Оказывается, пакет все еще со мной. Ехать еще минут 30... © Андрей / ADME
- Однажды я ел кекс, и в этот момент зазвонил телефон. Я засунул в рот весь кекс целиком и прожевал его так быстро, как только мог, чуть не подавившись, и все равно не успел снять трубку. До сих пор не понимаю, зачем я это сделал. © Unknown author / Reddit
- Меняла унитаз. Мастер его установил, зовет меня посмотреть. Встал в дверях и говорит: «Все готово, пробуйте!» Я в ступоре смотрю на него и грешным делом думаю: «А при нем обязательно? Нельзя ли потом? А можно хоть дверь закрыть?» Не знаю, сколько бы я еще стояла в недоумении, но он вздохнул и сам нажал на кнопку смыва, сказал: «Все работает» и ушел. © Laz.ana / Pikabu
- Мой сосед по комнате в общежитии думал, что чтобы постирать одежду нужно пройти все режимы стирки по порядку — деликатный, режим стирки хлопка и т.д. Он постоянно жаловался на то, как долго стирает стиральная машина, ведь он стирал свою одежду 4-5 раз подряд. © Unknown author / Reddit
- Однажды, когда я учился в школе, я заметил дыру на своих штанах. И я вывернул их наизнанку в уверенности, что дыра окажется внутри и ее не будет заметно. До сих пор не могу смириться с тем, насколько глупо я поступил. © Unknown author / Reddit
- Брат прочитал название аптеки «Орфей», а потом такой с серьезным лицом поворачивается ко мне и спрашивает: «С чего это феи орут?» Я сначала не поняла, а потом как заржала! © tomlinsun_28 / Twitter
- Я работал в тату-салоне, и какой-то мужчина пришел набить тату. Когда мой коллега начал работу, он вскочил и завопил: «Там что, игла?! Это больно!!!» Ему было лет 30-40, но он не знал, как делаются татуировки. Он думал, что тату — это просто перманентные чернила, которые наносятся на кожу. © michonne_impossible / Reddit
- Иду домой с работы, навстречу 3 девушки. Когда проходил мимо, они улыбнулись, я им тоже в ответ. Аж приятно стало, настроение поднялось. Зашел в магазин, вижу — они на улице стоят хихикают, одна даже помахала мне рукой. Когда пришел домой, заметил на куртке помет голубиный. Оказалось, ходил я по улице с этим добром и улыбкой на лице. Тогда понял, что девушка просто рукой показала, что я испачкался. © Impulsive / Pikabu
- Сегодня утром мой сын сказал, что у него болит ухо, и я спросил:
— Внутри или снаружи?
Он вышел на улицу, потом вернулся и говорит:
— И тут и там. © Dadsaysjokes / Twitter
- Недавно 20 минут выяснял по телефону у одного из членов совета директоров, почему во время онлайн-встреч у него не работает камера. Забавная штука: для этого у вас должна быть камера. © ibrariandown / Reddit
- По нашей деревне в любой конец на такси — 80 рублей. Протягиваю сотню, водитель Виталик:
— У меня сдачи нет.
— Давай я тебе дам еще 30 рублей, а ты мне сдашь полтинник?
Виталик подумал и говорит:
— Так я ж вам 20 должен, а не полтинник.
Повисает пауза. Включает на телефоне калькулятор:
— Получается 130 рублей.
— Правильно. Я проехала на 80, даю тебе 130, а ты мне сдаешь 50.
— Не, вы лучше в другой раз на 20 рублей меньше отдадите. © staloweselo / Pikabu
- Купила у меня ноутбук женщина, получаю сегодня сообщение от нее: «Добрый вечер. Вы знаете, ваш ноутбук плохо работает. Отнесла в ремонт — мне сказали, что он сломан. Давайте это как-то решим, поскольку ноутбук — вещь недешевая. Иначе это выглядит как грабеж». И все бы ничего, но ноутбук она купила 2 года назад. © rootie / Pikabu
- Я преподаю в 6-м классе. Однажды один из родителей пришел ко мне после того, как попытался помочь ребенку с домашним заданием по математике, и спросил:
— Какое число скрывается под «х»? Такое ощущение, что оно меняется в каждой задаче! © estrogyn / Reddit
- Раньше я была управляющей магазином, в котором продавалась подростковая одежда, поэтому у нас работала в основном молодежь. И вот одна сотрудница подошла ко мне во время перерыва и спросила, нет ли у меня курицы. Я ответила, что я вегетарианка и поэтому не ем мясо. Тогда девушка заявила, что курица не мясо, а птица. Она аргументировала это тем, что в продуктовом магазине отделы «мясо» и «птица» разделены, поэтому очевидно, что это не одно и то же. © Toomanyplantfriends / Reddit
- Пошла на рынок за медом, говорю дядьке:
— Дайте мне мед!
— Какой?
Я посмотрела на него как на дурака и говорю:
— Из пчелы.
А он тоже посмотрел на меня как на дурочку, но мед продал. Сказал, что из лучшей пчелы на его пасеке. © ankiyara / Twitter
- С детства при упоминании выражения «развал-схождение» в моей голове возникала картинка авторынка, на котором собираются мужики, разваливают различные запчасти и продают их друг другу. Картинка возникала до тех пор, пока я не рассказала эту теорию своему отцу, который мало того, что ржал надо мной весь день, так еще и всем своим друзьям рассказал. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Над соседом решили пошутить и написали возле двери: «Вася, я беременна!» Хотели, чтобы ремонт побыстрее закончил, но теперь жена его хуже дрели кричит. © Палата № 6 / VK
- Пинаем мяч в коридоре, вдруг он отскакивает от стенки и разбивает стекло. Выскакивает тетка:
— Вы что, обалдели? Что творите?
Михалыч к ней поворачивается с непроницаемым лицом и говорит:
— Спокойно, все под контролем.
Тетка растерялась и сразу замолчала — повисла пауза. А потом она опомнилась и уже беззлобно сквозь смех:
— Под каким контролем? Вы же стекло мячом разбили! © shmealeks / Pikabu
- Мой папа — исследователь пестицидов. Недавно он жаловался:
— Я выставил кормушки для птиц и птичьи ванны, но ни одна птица не залетела ко мне во двор. Могу поспорить, что это из-за пестицидов, которыми обрызгали соседнее поле!
И это говорит человек, у которого во дворе постоянно бегают больше 20 кошек. © CTeam19 / Reddit
- Клиенты утверждают, что их татуировка нарисована задом наперед, а художник пытается объяснить, что с татуировкой все в порядке, просто они смотрят на свое отражение — это и есть принцип «работы» зеркала. © ThatVoiceDude / Reddit
Комментарии
Всякое бывает, конечно. Вчера ехала с детьми на автобусе, детям 4 и 1, пока все зашли, коляску затащили, самокат, разместились, успокоились уже остановку проехали. Проехали ещё, замечаю, что кондуктор рядом стоит, как-то странно стало, автобус то не переполнен, ну стоим, едем, а кондуктор так внимательно на меня смотрит, смотрит, не сразу дошло, что рассчитаться забыла. Оплатила картой, сразу ушел на свое место, и заметила на ухе устройство объемное. Думаю, наверное глухонемой, вот и не мог словами сказать. А он как заорёт на весь салон: на остановке выходят?!
для меня развал-схождение тоже было мутным понятием долгое время. настолько мутным, что даже никаких картинок не рисовалось