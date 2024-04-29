20+ человек, которым собственный мозг выдал: «Я отлучусь ненадолго, не скучай тут»

Всякое бывает, конечно. Вчера ехала с детьми на автобусе, детям 4 и 1, пока все зашли, коляску затащили, самокат, разместились, успокоились уже остановку проехали. Проехали ещё, замечаю, что кондуктор рядом стоит, как-то странно стало, автобус то не переполнен, ну стоим, едем, а кондуктор так внимательно на меня смотрит, смотрит, не сразу дошло, что рассчитаться забыла. Оплатила картой, сразу ушел на свое место, и заметила на ухе устройство объемное. Думаю, наверное глухонемой, вот и не мог словами сказать. А он как заорёт на весь салон: на остановке выходят?!