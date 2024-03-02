15+ историй, в которых правда открылась совсем не так, как ожидали

Народное творчество
46 минут назад

Течение нашей повседневной жизни иногда нарушается совершенно неожиданными ситуациями. В этой статье собраны истории, которые показывают, что бывает, когда свекровь начинает интересоваться жизнью детей, и как простое школьное задание может разворошить и переписать прошлое целой семьи.

  • Свекровь пришла к нам, когда мужа не было дома, и выдала: так жить нельзя, надо разводиться. Я аж обалдела от такого поворота. Оказалось, она повадилась забирать нашу дочку из садика и выведывать, как живем. А ребенок мелет обо всем, что видит. Рассказала, что накануне я вещи мужа в коридор вышвырнула. А я выбросила все его барахло со стула со словами «Надоело!» в коридор и потом, когда перешла на уборку коридора, все унесла в стиральную машинку. А эта чудная женщина [мама мужа] сделала свой вывод и за нас все решила. В ответ я что-то проблеяла в шоке. Свекровь ушла. Ребенку с того момента запрещено сливать инфу, а свекровь я теперь не считаю такой уж хорошей и все понимающей женщиной. © GrafinjaZlo88 / Pikabu
  • Стою у метро, жду знакомого. Подходит ко мне габаритный мужик лет 35 и такой: «Девушка, не меня ли ждете?» При этом подходит очень близко, почти вплотную. Я дрожащим голосом отвечаю ему: «Нет». И тут он, стиснув зубы, выдает: «Тогда вам очень повезло!» © Сокровенные истории / VK
  • Встречалась как-то с парнем, а тот пропал спустя месяц. Звоню ему на домашний — ну мало ли, а вдруг это не слив, а случилось чего с человеком. Поднимает трубку его маман.
    — Здрасте, а Юру можно?
    — Это такая-то?
    — Да.
    — Никогда больше не звони сюда — мальчик не хочет с тобой встречаться.
    27 лет было «мальчику» на тот момент. © Irina Eryomenko / ADME
  • Был у меня кот. Как-то раз, проснувшись утром, заметила его пропажу. Обыскала всю квартиру, обошла дом с улицы. Нет! Ну, думаю, все, сейчас дочь со школы придет, разревется. Делать нечего — пошла нового покупать, чтобы незаметно было. Заходит моя дочурка в дом и кричит радостно на весь дом: «Мам, мы сегодня с Кузей пятерку получили!» Оказывается, этот гад уснул утром в ее портфеле, а она не хотела его будить. И я не знаю: то ли плакать, то ли ржать. Теперь у нас два одинаковых кота. © Подслушано / Ideer
  • В наш садик пацан ходил, у него были темно-русые волосы. Однажды на прогулке он прыгнул в сугроб. Пока его оттуда вытащили, весь промок. Привели в группу, налили теплой воды, ноги сунули. А по воде разводами грязища пошла! Няньки притащили еще пару ведер воды с кухни и помыли мальчугана. И тут все увидели, что пацан-то оказался яркий блондин. Вечером мамка его ор подняла. Оказывается, если его помыть, то он сразу болеет. Чем — не уточнила. Но наутро дите было живо-здорово и в садике. © МНЕ ВСЕ ДОЛЖНЫ / VK
  • Знакомая уехала отдыхать за границу и там случайно в отеле познакомилась со своей полной тезкой, которая была на несколько лет младше. Слово за слово, и выяснилось, что это ее сестра по отцу, который уехал после развода жить в другой город, и там у него родилась другая дочь. Он назвал ее тем же именем, что и старшую, так как это было его любимое женское имя. © Тревожное Пирожное / ADME
  • Ребенок подрос, мы решили продать детскую кроватку. Выставили ее за очень символическую цену. И сразу же звонок: парень слезно просил до вечера придержать кровать. Ну хорошо. Вечером приехал, посмотрел кроватку, разобрал и попросил помочь спустить и погрузить ее в машину. Спускаемся. Внизу стоит автомобиль, а на всех трех рядах сидений, кроме водительского, стоят автолюльки и детские автокресла. Я поинтересовался, сколько же у него детей. Он, колдуя с автокреслами, чтобы кроватку погрузить, ответил с блаженно-вымученной улыбкой: «Было двое. Захотели с женой третьего, а родилась тройня!» © atac7 / Pikabu
  • Услышала, как в торговом центре девушка лет 20–22 жестко говорит немолодой маме: «Я хочу, чтобы ты купила платье, меня не волнует вопрос денег». А мама так робко жалуется, что дорого, и предлагает ей джинсы купить. Дочка продолжает давить. Я прохожу в павильон, а сама думаю: как же отвратительно требовать у мамы купить дорогую вещь, тем более в таком возрасте. И тут они заходят в павильон, дочка берет платье, дает матери и та идет в примерочную. Выходит в нем, явно стесняясь. Платье сидит круто. Дочка улыбается, говорит, мол, берем, достает кошелек и оплачивает. Ее мама пыталась протестовать, но дочка заявила строго: «Ты меня все время одевала — пришла моя очередь». © МНЕ ВСЕ ДОЛЖНЫ / VK
  • Встречалась с парнем. В какой-то момент решили расстаться. А спустя 5 часов я увидела в соцсетях, что он поменял статус на «помолвлен» и указал имя девушки, которая, как я думала раньше, была просто подругой. А та в свою очередь загрузила фото кольца с подписью: «Наконец-то он сделал предложение, я сказала „да“». © MiloMolly / Reddit
  • 3-летняя дочка стала выдумывать разные небылицы про меня и рассказывать папе: то к маме какой-то дядя Саша заходил, то мама с каким-то дядей Димой по телефону болтала. Но апогеем стало то, что она пришедшему с ночной смены папе ляпнула, что какой-то дядя всю ночь с мамой провел. Стали выяснять корни этих басен, и оказалось, что это свекровь ребенка надоумила. Благо муж у меня адекватный. Но больше дочь свекрови не отдаю. © МНЕ ВСЕ ДОЛЖНЫ / VK
  • Я все время кормила своего пса в прихожей, но тут он вдруг начал отказываться от пищи. Я вначале решила, что корм так себе. Потом подумала, что, быть может, мой песик захворал. Заказала корм другой марки, сходила с ним к ветеринару — все без толку. А потом выяснилось, что мой пес постарел и теперь ему просто хочется, чтобы кто-нибудь сидел рядом с ним, пока он ест. © KayAyDrew / Twitter
  • У жены было 3 выкидыша, мы никак не могли завести ребенка. Решили усыновить. А через несколько дней после того, как отправили все документы на усыновление, узнали, что жена беременна, причем двойняшками. Теперь у нас трое детей 11 лет с разницей в возрасте в 7 недель. © RoboNinjaPirate / Reddit
  • Выхожу сейчас из магазина, передо мной идет женщина неопределенного возраста (примерно 40+, но это не точно). У входа стоит мужчина, видимо, ждет ее. Она подходит к нему и буднично так произносит: «Ну что, пойдем, мой тазик с мясом». Он берет ее под руку, они разворачиваются и уходят. Клянусь, это самое романтичное, что я слышала в этом году. © xoma1 / Pikabu
  • Однажды мне пришлось вызвать домой сантехника. Он работает в ванной, а я занимаюсь домашними делами на кухне. И тут слышу вопль — ему нужна моя помощь. Я-то думала, что он фонарик попросит подержать или что-то такое. А оказалось, что он хочет, чтобы я сняла своего кота с его спины. © TacticalCatnip / Reddit
  • Как-то в начальной школе нас попросили принести фотографии своих родственников начала XX века. Мой дружбан притащил фото прапрадеда с женой. Одна девочка тоже принесла снимок своего прапрадеда с его женой. Учительница была поражена тем, как похожи мужчины на обеих фотографиях. Она положила фотки рядом. Сомнений не было: это один и тот же человек! Выяснилось, что этот прапрадед был тайно женат на двух женщинах, а мой друг и одноклассница оказались родственниками. © meditatorBear / Reddit

Переписки в мессенджерах — отдельный вид искусства. Такой накал страстей, сюжетные повороты и непредсказуемые моменты встречаются не в каждом голливудском блокбастере.

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