14 ярких переписок, финал которых и гадалка не предскажет

Переписки в мессенджерах вполне можно считать отдельным видом искусства. Ведь столько накала страстей, сюжетных поворотов и непредсказуемых моментов найдется не в каждом голливудском блокбастере.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: adedas / Pikabu

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Roman113 / Pikabu

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: adedas / Pikabu

4.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Dima*** / Pikabu

5.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: C.Darwin / Pikabu

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: UNDERDOG.SUPPORT / Pikabu

7.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

8.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Managin / Pikabu

9.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: DaSeryozno / Pikabu

10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

11.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Capybara1907 / Pikabu

12.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Kitsuda1 / Pikabu

13.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu

14.