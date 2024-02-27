14 ярких переписок, финал которых и гадалка не предскажет
Переписки в мессенджерах вполне можно считать отдельным видом искусства. Ведь столько накала страстей, сюжетных поворотов и непредсказуемых моментов найдется не в каждом голливудском блокбастере.
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Комментарии
я не гадалка, но предсказала финал практически всех переписок, т.к. читала их уже здесь 250 раз
%60 уже читала тут