15 эпичных переписок, у которых сюжет закручен похлеще, чем финал «Игры престолов»
Народное творчество
2 часа назад
Порой в переписке происходит нечто настолько смешное, что любой стендап неравно отдыхает в сторонке. Вот подборка сообщений, участникам которых нужно раздать премии за самые смешные, странные и нелепые переписки в мире.
1. «Папа починил часы, но написал об этом так, будто мне нужно ходить и оглядываться»
2. «Друг купил робот-пылесос как у меня. Вот что такое киберуважение»
3. «Несколько условий, говоришь...»
4. Вероятно, опыт у этого соискателя был такой себе...
5. В душе вообще приходят самые лучшие идеи
6. Юмор — наше все
7. Парень просто решил зайти с козырей
8. Когда в душе ты химик
9. «Из переписки с подругой, которая работает учителем с графиком 6/1»
10. «У девушки на сайте знакомств в описании шутка о том, что она такая же улыбчивая, как рыбка из рекламы крекеров. Решил пошутить»
11. Когда просто хочешь продать что-то в интернете
12. «Парень, который ухаживал за мной, сегодня прислал фото букета. Оказалось, он выбирает цветы своей новой девушке. На ваш взгляд, это кринж или норма?»
13. «Как думаете, это нехороший звоночек или стоит попросить прощения и общаться дальше?»
14. «Приходит мне сообщение с неизвестного номера. Оказалось, бывший пишет с номера подруги. Прошло три года с нашего разрыва»
15. «Друг предложил девушке пожениться через два часа после знакомства. И все это в другой стране»
А вот еще несколько твитов и сообщений, которые потянут на звание «Самая неловкая ситуация года».
Комментарии
Уведомления
И снова сравнение с финалом Игры Престолов... Уж лучше бы сравнили с банкой огурцов из супермаркета - вот там закрутка так закрутка.
-
-
Ответить
Похожее
20+ человек, которые просто ослышались. А их фантазия сотворила новый шедевр
Как виртуальный помощник «Алиса» может превратить вашу жизнь в мыльную оперу
Народное творчество
4 года назад
18 человек, которые в быту доведут до ручки даже ангела
15 звезд, которых попали в неловкую ситуацию из-за своих платьев, но вышли из нее королевами
Дизайн
8 месяцев назад
19 человек, фантазия которых вышла за пределы адекватности
9 причесок и окрашиваний, которые давно устарели, а многие их все еще любят и носят
Дизайн
8 месяцев назад
10 персонажей, которые раньше казались идеальными. А теперь мы недоумеваем, где же были наши глаза
Кино
6 месяцев назад
18 домашних питомцев с экзотической внешностью, от которых сложно оторвать взгляд
Животные
1 год назад
20 вещей, которые раньше под слоем грязи было и не разглядеть, а теперь хоть на аукцион выставляй
Народное творчество
2 года назад
12 крутых купальников из кино, которые запомнились нам больше, чем сами фильмы
Кино
9 месяцев назад
16 феноменальных наглецов, которые ведут себя так, как будто весь мир им должен
Народное творчество
6 месяцев назад
Зато не нужно терпеть, как он ночами написывает бывшим 😋