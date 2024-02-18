15 эпичных переписок, у которых сюжет закручен похлеще, чем финал «Игры престолов»

Порой в переписке происходит нечто настолько смешное, что любой стендап неравно отдыхает в сторонке. Вот подборка сообщений, участникам которых нужно раздать премии за самые смешные, странные и нелепые переписки в мире.

1. «Папа починил часы, но написал об этом так, будто мне нужно ходить и оглядываться»

2. «Друг купил робот-пылесос как у меня. Вот что такое киберуважение»

3. «Несколько условий, говоришь...»

4. Вероятно, опыт у этого соискателя был такой себе...

5. В душе вообще приходят самые лучшие идеи

6. Юмор — наше все

7. Парень просто решил зайти с козырей

8. Когда в душе ты химик

9. «Из переписки с подругой, которая работает учителем с графиком 6/1»

10. «У девушки на сайте знакомств в описании шутка о том, что она такая же улыбчивая, как рыбка из рекламы крекеров. Решил пошутить»

11. Когда просто хочешь продать что-то в интернете

12. «Парень, который ухаживал за мной, сегодня прислал фото букета. Оказалось, он выбирает цветы своей новой девушке. На ваш взгляд, это кринж или норма?»

13. «Как думаете, это нехороший звоночек или стоит попросить прощения и общаться дальше?»

14. «Приходит мне сообщение с неизвестного номера. Оказалось, бывший пишет с номера подруги. Прошло три года с нашего разрыва»

15. «Друг предложил девушке пожениться через два часа после знакомства. И все это в другой стране»