16 человек, которые решили приобщиться к спорту и обзавелись угарной историей

Истории
1 час назад

Всем известно, что спорт — штука полезная. Регулярные занятия помогают снизить уровень холестерина, улучшить кровообращение и настроение, бороться с депрессией. Да и в целом повышают уверенность в себе. Вот и герои нашей статьи решили приобщиться к физическим нагрузкам и в итоге еще и обзавелись занятной историей.

  • Решили с коллегой вместе худеть, записались в зал. Ее хватило на пару месяцев, а я втянулась и за 10 месяцев скинула 18 кг. На работе собирала комплименты, а потом стала ловить сочувствующие взгляды, кто-то даже стал предлагать помощь. Оказалось, коллега всем «по секрету» рассказала, что я похудела, так как серьезно больна из-за приема запрещенных препаратов. На мое возмущение она ответила, что если бы было можно похудеть на спорте, то и у нее бы получилось. А раз не получилось, то я явно что-то принимаю. © Подслушано / Ideer
  • Наш тренер по фитнесу проводит занятия в обычной общеобразовательной школе. Тренировки начинаются вечером, а когда заканчиваются, в школе никого, кроме сторожа и вахтера, не остается. И вот любопытный сторож стал заглядывать в окна спортзала. Как долго продолжались его наблюдения, неизвестно. Однажды вечером, закрывая за нами ворота школы после занятия, мужчина похрабрел и выдал: «До свидания! Хорошие у вас здесь занятия, беременные женщины занимаются». Мы остолбенели. Но мотивации на активные занятия прибавилось. © LadaTeplova / Pikabu
  • Набрал я, значит, 17 кг за последние полгода. И все это время ходил в тренажерку в одних и тех же шортах. И вот недавно я присел со штангой, а эти самые шорты взяли и разорвались прямо посередине, выставив напоказ мои фиолетовые трусы. Сначала мне было дико стыдно, а сейчас просто ржу. © thatloose / Reddit
  • Муж вдруг начал ходить в зал, причем тренер у него девушка. Она подбирает ему упражнения и дает советы по питанию. Может написать даже ночью, и муж всегда при этом улыбается. Надоело мне это, решила тоже записаться и посмотреть, что они там делают. Захожу и сразу бледнею: там мой благоверный в окружении 3-4 человек стоит. Они все что-то смотрят на его телефоне и ржут. Оказалось, он очень любит смотреть и показывать всякие мемы из интернета. И тренер ему в сообщениях иногда скидывает что-нибудь смешное, поэтому-то он и улыбается. А зал мне очень понравился, в тот же день купила абонемент.
  • Поставил будильник на совсем раннее утро, чтобы побегать. В итоге в 5 утра я отключил будильник и продолжил спать, но мне приснилось, что я бегаю. В принципе, я доволен. © WorldWhite / Pikabu
  • Парень, сидящий на скамейке рядом со мной, настолько одурел после своего подхода, что схватил мою бутылку с водой и почти мгновенно ее осушил. Не сразу, но до него все-таки дошло, что это не его бутылка. Он на меня таким извиняющимся взглядом посмотрел, что я просто рассмеялся и сказал: "Все хорошо, братан". © NShadows_ / Reddit
  • Я решила похудеть. Целый месяц питалась правильно, а вес не менялся. Скажу больше: прибавились бока, живот не уходил. Изнурительные тренировки, ограничения в еде, физически выматывающая работа — и все это без толку. А секрет оказался простым: выяснилось, что я беременна. Вот сижу в непонятках, зато булки уплетаю с котлетками. © Подслушано / VK
  • Узнала, что такое стыд. На индивидуальном занятии с тренером во время приседа порвались на попе шорты... И молодой красивый парень с очаровательной улыбкой выдал: "Вот видите, растет как на дрожжах!" Надолго, наверное, он меня запомнил. © Подслушано / VK
  • Женщина в зале со мной была в наушниках и так громко пела! В тот день я как раз забыла свои наушники, и мне постоянно приходилось останавливаться, потому что я просто тряслась от смеха. © raginghomelessperson / Reddit
  • Мне тогда было около 16, я только начал заниматься боксом в спортзале. Хотел немного потренироваться на беговой дорожке. На мне тогда была толстовка с капюшоном, но она оказалась слишком теплой, решил ее снять. И почему-то мне показалось, что снять ее прямо во время бега, будет отличной идеей. Бежал я тогда с хорошим таким темпом. В общем, слетел я с беговой дорожки с толстовкой на голове. © The_Mad_Hatter*** / Reddit
  • Регулярно хожу в спортзал. Во время тренировок выжимаю из себя все, проклиная тренера и свое решение снова туда отправиться, но после... Чувство уверенности в себе, радость и энергия наполняют меня, и вот я снова возвращаюсь в зал. Чтобы как-то пережить тот час, я представляю, какая я сильная, отважная, как гордо исполняю все упражнения. А сегодня выхожу из зала, и девушка, с которой вместе занимаемся, спрашивает: «А почему у тебя вечно лицо такое несчастное на тренировках?» © Подслушано / Ideer
  • Решил заняться спортом. Начал с отжиманий. Лег на пол, под шкафом нашел потерянный ключ от гаража, под диваном — целый шоколадный батончик. Увидел, что плинтус отошел немного. Сейчас прикручиваю плинтус и жую шоколадку. Подтягиваться буду завтра. © Fryking / Pikabu
  • Решил вчера сходить позаниматься в тренажерном зале. Занимаюсь на беговой дорожке, люди заняты чем-то своим. Впереди молодой парень с тренером пытается сделать что-то типа приседания со штангой, на которой большой вес. С усилием он делает свой первый раз. Тут администратор подходит и включает кондиционер, и свет тут же гаснет. Все переговариваются в темноте, пытаются что-то найти, и тут этот парень впереди кричит: "Андрюха, я сделал 12 раз". Под общий смех зала свет был включен. © ValeTur / Pikabu
  • Не выспался и устал на работе, но спортзал — это святое. Тренируюсь себе на автомате и замечаю недоуменный взгляд девушки. Оказывается, из одежды на мне майка, кеды и трусы-боксеры. А шорты... Шорты остались в раздевалке. © Подслушано / Ideer
  • Записалась я на групповые тренировки, начать решила с силовой с элементами кардио. И вот начинается занятие, музыка орет, мы все скачем, пот ручьем, кайфую. Вдруг замечаю, что на меня девчонки косятся. Я себя всю оглядела: одежда на месте, дырок нет. Я поняла, в чем дело, только в раздевалке. Оказалось, я забыла, что накрашенная пришла, и когда пот с лица утирала, нехило так свезла себе макияж.
  • Тренажерка, в которой я занимаюсь, находится на минус первом этаже, весь свет искусственный. Вчера в очередной раз он вырубился. Тишина, и тут спустя несколько секунд загорается чей-то фонарик на телефоне. С задорным возгласом "Пофиг, тянем!" начинают звенеть блины на штанге. © Подслушано / Ideer

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