16 человек, которые решили приобщиться к спорту и обзавелись угарной историей

Всем известно, что спорт — штука полезная. Регулярные занятия помогают снизить уровень холестерина, улучшить кровообращение и настроение, бороться с депрессией. Да и в целом повышают уверенность в себе. Вот и герои нашей статьи решили приобщиться к физическим нагрузкам и в итоге еще и обзавелись занятной историей.