15+ отзывов из интернета, которые читаются как готовая шутка

Интернет-шопинг бывает полон неожиданностей. Можно получить товар мечты, а можно столкнуться с чем-то, о чем захочется рассказать всему миру. И, к счастью, современные площадки для онлайн-шопинга дают возможность это сделать. Пользователи щедро делятся своими впечатлениями, описывают неожиданные особенности товаров, оставляют перлы о пунктах выдачи и иногда превращают раздел отзывов в настоящую стендап-арену.

Нам тоже очень интересно

У вас собака глупая — меняйте

Неочевидный третий вариант

Дело всегда в деньгах

А если слишком дешево, то что?

Подпись: твой Moreo

Все в ваших руках

Пример позитивного мышления

Мы считаем, что даже 100 дизлайков за такой ответ — слишком мало

Покупательница и пропавшие трусы

Когда теща очень заботливая

Сюжет, достойный блокбастера

Качество наглядно

Я японец, дайте мастер-класс, как готовить японскую еду

Батенька, да вы гурман!

Ну будьте вы людьми!

Опять мыши!

Очень хороший покупатель, всем рекомендую

И опять!

А подарок?..

Если вам нужны носки, то покупайте носки, если не нужны — не покупайте

Отзыв буквально на любую книгу без картинок

Кто-нибудь ему скажет?

Так выглядит «ничего»

Просто смешной отзыв на смешной товар