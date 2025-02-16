15+ отзывов из интернета, которые читаются как готовая шутка
Интернет-шопинг бывает полон неожиданностей. Можно получить товар мечты, а можно столкнуться с чем-то, о чем захочется рассказать всему миру. И, к счастью, современные площадки для онлайн-шопинга дают возможность это сделать. Пользователи щедро делятся своими впечатлениями, описывают неожиданные особенности товаров, оставляют перлы о пунктах выдачи и иногда превращают раздел отзывов в настоящую стендап-арену.
Нам тоже очень интересно
У вас собака глупая — меняйте
Неочевидный третий вариант
Дело всегда в деньгах
А если слишком дешево, то что?
Подпись: твой Moreo
Все в ваших руках
Пример позитивного мышления
Мы считаем, что даже 100 дизлайков за такой ответ — слишком мало
Покупательница и пропавшие трусы
Когда теща очень заботливая
Сюжет, достойный блокбастера
Качество наглядно
Я японец, дайте мастер-класс, как готовить японскую еду
Батенька, да вы гурман!
Ну будьте вы людьми!
Опять мыши!
Очень хороший покупатель, всем рекомендую
И опять!
А подарок?..
Если вам нужны носки, то покупайте носки, если не нужны — не покупайте
ну да.... заменять кофейные фильтры носками, наверно, не слишком удобно и эффективно...
Отзыв буквально на любую книгу без картинок
Кто-нибудь ему скажет?
Так выглядит «ничего»
Просто смешной отзыв на смешной товар
Люди молодцы, с фантазией!
Можно использовать как идею для подарка, сделанного своими руками))
Иногда отзывы бывают полезнее, чем само описание товара, ведь кто, как не реальные покупатели, знает все его нюансы? Но главная ценность таких историй — в эмоциях. Кто-то случайно устроил себе квест с доставкой, кто-то нашел новое применение для обычных вещей, а кто-то просто не смог промолчать, столкнувшись с чем-то абсурдным. Так или иначе, читать такое всегда весело.
Комментарии
Мне недавно приехала посылка, заказанная еще в конце ноября)
Через месяц ожидания я послала вежливый запрос о ее судьбе, там все проверили и посчитали заказ утерянным na этапе сортировки в стране прибытия.
В январе вернули деньги.
И вот она материализовалась в пункте выдачи...утратив актуальность для меня, но оказавшись отличным подарком для знакомой 😀😁😎
Отзывы смешные. Ответы продавцов нет, просто хамские.
Последний товар, палка для битья крапивы, заставил вспомнить недавно мне попавшийся. Отзыва нет))