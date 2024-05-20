15 СМС-переписок с родителями, у которых язык острее перца чили

Пока дети маленькие, с их возрастом приходится считаться и быть аккуратнее в выражениях. Наверное, именно поэтому с повзрослевшими детьми родители начинают отрываться в общении на полную катушку. Герои нашей подборки особенно отличились своим острословием, поэтому мы не смогли не поделиться этими уморительными и непредсказуемыми переписками с вами.

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Внимание: в апреле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.